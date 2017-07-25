صغيراً في الحرب

الروسية أطول مني، ولكن الحرب في بداياتها والسلاح يتسلل إلى المنازل تحت شعار "حماية النفس"، وكذلك التدريب عليه.

جلست في الغرفة أراقب أبي يدرب الشبان على استعمال البندقية الروسية التي كانت منتشرة في بداية الحرب الأهلية اللبنانية أكثر من انتشار أسلحة أخرى، رأيتهم كيف يفككونها وينظفونها بالمازوت والشحوم الميكانيكية لكي لا تصدأ، يحملونها ويتوهمون في وقفتهم أنهم يطلقون الرصاص، ويرتفع صوتهم "باع، باع، باع" يصدرون الأصوات من فمهم كأنهم يطلقون النار على العدو الوهمي.

يومها سمعت الجملة الأولى في درس إصابة العدو "فرضة، شعيرة، أسفل منتصف الهدف" وهي الفتحات الحديدية الصغيرة الممتدة من جانب موضع العين إلى رأس فوهة البندقية إلى أسفل منتصف العدو.. هكذا إذاً تصيبه وترديه برصاصة واحدة.

سنوات قليلة تدربت على استعمال "الكلاشنيكوف" وصرت أهرب من المنزل لأحمل السلاح مع المقاتلين، عشق السلاح كان أكبر من طفولتي.

أنا الذي لم أتجاوز الثانية عشرة من العمر، كنت مستعداً للموت في سبيل القضية، وكنت جاهزاً لأقتل عدوي، وهو أي عدو يؤشر إليه المسؤول عني، فالموت في سبيل رضا القائد أهم من رضا الوالدين وكل البشرية. أطلق الرصاص فأصيب الجدران والقطط الفالتة في الشارع وآخرين لا أحب تذكرهم.

أطفال الحرب، هكذا اختاروا تسمية من هم تحت سن الثامنة عشرة.. مجندون بلا عقل يديرهم مجانين يحملون عقولاً.. أطفال مروا في التاريخ وحملوا السلاح في الحرب العالمية الثانية مع أدولف هتلر، وتبدلت السنوات والحروب والمذابح وصولاً إلى أطفال "داعش" في الرقة والموصل.

كيف يمكن لأوطان الخروج من الحرب بأقل الخسائر، وكذلك كيف يمكن للأوطان الخروج بأطفال حملوا السلاح وتدربوا على القتل كما حصل مع أطفال "الشيشان" الذين جمعتهم حكومة العراق في مكان واحد بحثاً عن حل لهم، فهم بلا أهل ولا أوراق ثبوتية، وهم تدربوا على القتل والحقد ضد الآخرين وفي سبيل أوامر القائد المتحدث ”باسم الله وجنات النعيم“.

الحلول لإصلاح حياة أطفال الحرب ليست أمراً سينجح بالتأكيد، فقط تجارب قد تنجح وقد تفشل كما يقول العارفون بتربية الأطفال، البداية تكون بإنشاء مؤسسات متخصصة بالتربية والمعالجة النفسية مع متخصصين، كذلك دمج هؤلاء الأطفال في مجتمعات بعيدة عن الحرب والقتال والتطرف، وإعادتهم إلى مدارس ليست سجوناً.

هؤلاء الأطفال هم مشاريع قنابل متفجرة ومحاربين، ويمكن أن يتحول ذلك من خلال إعطائهم فرصة للعودة كأطفال أملاً في أن يتغيروا، ولكن هذا التغير لن يكون كاملاً من دون مساعدتهم بوضعهم في بيئة حاضنة تحت المراقبة طويلاً، والانتباه إلى عدم استعمالهم مرة جديدة في مشاريع حرب وقتال ضد الآخرين، أو ضد المشاريع التي كانوا فيها صغاراً.

في عدد كبير من مخيمات اللاجئين يتجول الأطفال بلا هدف، لا دراسة ولا تعليم، فقط استقطاع الوقت بحثاً عن فكرة للعبة جديدة.. عدد من دول المنطقة لا يعلم إن كان هؤلاء سيجدون فرصة لأخذ العلم والعودة إلى بيوتهم أم الانتظار للتحول إلى مشاريع مقاتلين.

في الموصل ألقت القوات العراقية القبض على فتاة ألمانية بعمر السادسة عشرة هربت من بيتها الجميل لتلتقي شاباً من تنظيم "داعش" وتتزوجه، قتل زوجاً أو أسر في الحرب، وهي اليوم أمام معضلة إنسانية وقانونية بين أن تعود إلى أهلها أو تسلم للقضاء في بلادها أو تسجن في العراق.. لكن قضية هذه الفتاة تبقى أقل سوءاً من قصة الأطفال الذين ذبحوا صحافياً ورموا النار على آخرين.. هؤلاء سيلاحقهم كابوس القتل مهما تغيروا وتبدلت حياتهم..