عندما صححت يوميات العقاد!

تستفزنى للغاية الأخطاء التى يقع فيها بعض الصحفيين.. لأن القارئ يثق فيما تنشره الصحف.. بل إذا جادلت قارئاً وسألته عن مصدره، قال لك على الفور: قرأته فى الجريدة.. من هنا يجب أن يدقق الصحفى - فيما يكتبه - ويتحقق من صحة معلوماته، خصوصاً فى عصر لم يعد من القراء من يمسك كتاباً أو يبحث عن مرجع يذكر له الحقيقة.. هنا تأتى أهمية «صحة» ما تنشره الصحف.. وإذا كان هذا فى الماضى.. فماذا عن عصر يعتمد فيه «بعض الصحفيين» على الفيس بوك وأخواتها كمصدر للمعلومات، وهى وسائل أراها بعد أن عملت صحفياً - داخل مصر وخارجها - حوالى 60 عاماً، أن حوالى 60٪ من معلوماتها غير دقيقة.. ورغم ذلك يلجأ إليها بعض الصحفيين الآن بسبب سرعة العصر.. ومتطلبات هذه السرعة.. وما هدفى من كشف بعض الأخطاء الصحفية إلا أن تصل المعلومة للقارئ.. صحيحة ودقيقة.

ولهذا حاول عميد الصحافة المصرية، مصطفى أمين، أن يواجه هذه المشكلة فوافق على إنشاء أول قسم للمعلومات بدار أخبار اليوم عام 1959 وكلف الدكتور أحمد حسين الصاوى، أستاذ الصحافة بجامعة القاهرة، أيامها بالإشراف عليه وضم إليه من كل فرع للمعرفة أفضل ما فيه. وكان منهم الدكاترة حسين نصار وصبحى عبدالحكيم وأحمد كمال زكى وحلمى عبدالرحمن.. وكنت معهم، رغم أننى كنت مازلت أيامها طالباً بقسم الصحافة!! وأصدر مصطفى أمين تعليماته للمطبعة بألا تدور المطبعة لطبع أى صحيفة من صحف الدار.. إلا بعد أن نراجعها ونختمها.. ونوقع على كل «البروفات» ثم الصفحات.. تخيلوا!!

إلى أن وقعت الواقعة.. فى عام 1961 وكان «الأستاذ» عباس محمود العقاد يكتب يومياته فى «الأخبار» كل يوم أربعاء.. وكان متابعاً لكل ما تخرجه المطابع العالمية.. وفى هذا العام فاز الكاتب اليوغوسلافى إيفو أندريتش بجائزة نوبل فى الآداب عن روايته «جسر على نهر درينا»، ولكن الأستاذ كتب اسم الأديب العالمى هكذا «أيفو أندريك» واكتشفت خطأ الأستاذ العقاد.. إذ كتب اسم المؤلف كما يكتب فى اللغات اللاتينية.. ولما كان هذا الأديب من يوغوسلافيا.. وكتب روايته باللغة الصربية.. هنا كان لابد من تصحيح الاسم.. وصباح الأربعاء - يوم ظهور اليوميات فى «الأخبار» - وجدنا الأستاذ على أمين يهبط سريعاً من مكتبه إلى حيث مكاتب قسم المعلومات فى الدور الثانى.. وهو يصيح: مين اللى صحح للأستاذ العقاد.. ولما رأى الدكتور الصاوى عنف ثورته رد أنه - هو - من صحح اليوميات.. وفجأة وصل الأستاذ العقاد نفسه.. وهو يصيح بصوته الجهورى الذى يشتهر به. ويسأل عمن ارتكب خطأ التصحيح ليومياته.

هنا تدخلت بعفوية وسألت الأستاذ أى مرجع يثق فيه.. فرد فوراً يبقى إنت من صححت.. وقلت فوراً: ما هى المراجع التى تثق فى دقتها؟ رد: هات ما عندك.. وقلت هنا: سيادتك فى صالونك كل يوم جمعة تقول لنا يجب أن تكتب أسماء الأعلام كما تكتب فى لغتها الأصلية. وسيادتك كتبت اسمه كما يكتب فى اللغات اللاتينية.. بينما لغة الكاتب الأصلية هى الصربية وحرفا «I.C» يكتبان بالصربية «إيتش» وفى غيرها «أيك».. وأنا أرجعتها إلى أصلها.. ووضعت أمامه كل ما عندنا من مراجع.. وتبسم الأستاذ العقاد.. وسألنى عن اسمى وقال: ورغم ذلك.. لا أحد يصحح لى بعد ذلك.. ما أكتب.

** وكتبت ذلك - فى الوفد فى مقال لى - فى ذكرى وفاته التى كانت عام 1964 وأرسل لى الدكتور أحمد الصاوى رسالة مكتوبة يومها ليؤكد ويضيف ونشرتها أيضاً، كما اتصل بى عميدنا مصطفى أمين مؤكداً صحة الواقعة.. ومن لا يصدق عليه أن يعود إلى جريدة الوفد!! فأنا لا أستشهد بمن رحلوا عن حياتنا أبداً.

** وقصدت - عندما كتبت هنا - عمن أنشأ قصر المنتزه ليس التجريح بأى صحيفة أو بأحد صحفييها.. ولكننى كنت أعطى درساً للكثير من صحفيى هذا الزمان من ضرورة تحرى الدقة فيما يكتبون.. وأهمية العودة إلى المراجع بعد أن أصبحت الصحف أهم مصدر للمعلومات.. وإذا كانت «الأهرام» قد أصابها بعض الرذاذ فهذا قدرها بحكم أنها أقدم وأعرق صحف مصر.. لأنها تسجل.. للتاريخ.

** وتبقى الحكمة القائلة «وقسا ليزدجروا» على أمل الإصلاح.. ليس إلا.



*نقلاً عن "المصري اليوم"