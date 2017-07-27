العشق النجمي وكيف أصبت به؟

في أثناء دراستي الجامعية وبداية عملي الصحافي في مجلة (اليمامة)، وبعدها في سنوات احترافي مهنة الصحافة في جريدة (الشرق الأوسط)؛ لم أكن أتوقع لنفسي أن أكون في يوم من الأيام باحثاً.

أن أكون صحافياً، فهذا ما كنت أتمناه، منذ أن كنت طالباً في المرحلة الثانوية، ولهذا بعد أن اجتزت مرحلة الدراسة الثانوية، اخترت أن أدرس الإعلام، لأعد نفسي للعمل في مهنة الصحافة، فالتحقت بقسم الإعلام في كلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والذي تحول أثناء دراستي فيه إلى كلية الدعوة والإعلام، وهي الكلية التي أطلت المكوث بها، وإن لم أجتز القسم الذي كنت أدرس فيه، وهو قسم الصحافة والعلاقات العامة، وأحظى بشهادته. وربما يعود هذا إلى أني كنت مغرماً بهذه الكلية!

ولقد أجبرت على تركها بعد طي قيدي، نتيجة لحرماني من دخول امتحانات فصل دراسي، لارتفاع معدل الغياب في بعض المواد.

كنت في منتصف دراستي الجامعية أعمل صحافياً متعاوناً وموظفاً على بند الأجور في جمرك مطار الرياض. أتاح لي عملي في الجمارك -وكان عملي في الفترة المسائية والهزيع الأخير من الليل- أن أمضي الوقت مع شيء شغفت به حباً منذ أن كنت في سن صغيرة، ألا وهو الكتاب.

في ذلك الوقت اشتد الكرب على صنوف متعددة من الكتب، فأقفرت المكتبات التجارية منها، فلا تجد أمامك سوى الكتاب الإسلامي، ومساحة ضئيلة سمح بها لكتب أخرى. وكان من ألوان الكرب التي مرّت بها تلك الصنوف أنه حينما يحملها العائدون من السفر معهم، يحتجزها موظف مكتب الإعلام، وكانت دائرة المحظور وقت ذاك واسعة جداً، فيصادر العديد منها، ويودع المستودع. وكان هناك مستودعان: مستودع في الصالة الدولية الخاصة بالخطوط السعودية، ومستودع في صالة دولية أخرى، خاصة بالطيران الأجنبي. كنت أستعير من المستودعين كتباً وأقرأ فيها، بعد أن أقيم صلة ود مع بعض الزملاء العاملين في مكتب الإعلام.



وكنت مصاباً منذ سن مبكرة بداء أسماه عالم الجغرافيا والأديب المصري الدكتور محمد عوض محمد في منتصف القرن الماضي- بعد أن أصّل لتسميته في قول العباس بن الأحنف عن فوز:

هي الشمس مسكنها في السماء

فعز الفؤاد عزاء جميلاً

فلن تستطيع إليها الصعود

ولن تستطيع إليك النزولا

وبعد أن استعان بعلم الهيئة وذكر أعراضه ووصفه وصفاً دقيقاً، وشخصه تشخيصاً شاملاً؛ أسماه: العشق النجمي.



وقد قال -وهو منهمك في فعل ما ذكرناه-: (والآن قد أدركت أيها القارئ ما (العشق النجمي)، وأنه هو تلك اللوعة التي تحرق قلوب الناس في مشارق الأرض ومغاربها من أجل بعض النجوم، التي تدور في أفلاك تدعى (الأفلام) في سماء يسمونها (الشاشة البيضاء). فالعشق النجمي إذن منسوب إلى نجوم السينما، وبالله لا تقل كواكب السينما! لأن الكواكب في علم الهيئة قريبة المنال دانية المزار، ومن علمائنا اليوم من يحلم بالوصول إلى بعض الكواكب، كالمريخ. أما النجوم فبعيدة بعد الشيء المستحيل، وكذلك العشق النجمي، فإن مرامه بعيد، ومأربه محال).

الدكتور محمد عوض محمد فاخر بظرف أن ليس ثمة من سبقه إلى استحداث ذلك الاسم الجديد، وحق له أن يفاخر بذلك. فلا خير وايم الله كما قال في كاتب لا ينهض للجليل من الأمور فيبتدع لها الجديد من الأسماء.

هو قصر (العشق النجمي) على نجمات السينما، وعلى نجمات هوليود، بينما عشقي النجمي أرحب من هذا التحديد، فهو يشمل نجمات الدراما التلفزيونية في مصر وفي لبنان وفي سوريا، ويشمل نجمات السينما المصرية ونجمات السينما الفرنسية.

نجمات السينما الفرنسية هن الغاية من هذا الاستطراد، ففي مكتب الإعلام في الصالة الدولية المخصصة لاستقبال الطيران الأجنبي، أتيح لي أن أشاهد بعض أفلام نجمات السينما الفرنسية، ككاثرين دي نوف، وبريجيت باردو ورومي شنايدر، وإبزابيل آدجياني وصوفي مارسو، وكانت هذه الأفلام من ضمن أفلام محتجزة، بانتظار فسحها من موظفي مكتب الإعلام.

وإذا كنت أمضي الوقت مع الكتب، فلقد كنت أزدرد الوقت في مشاهدة أفلامهن، لأنها لم تكن مترجمة إلى العربية، وكان يكفيني أن أراهن في صورة متحركة بعد أن كنت أراهن في صور ثابتة في المجلات الأسبوعية.

معرفتي بأسماء بعض الممثلات والممثلين الفرنسيين أتت من مطالعتي للمجلات اللبنانية المهاجرة، فصفحاتها الفنية كانت تعنى بالسينما الفرنسية.

العشق النجمي تسلل إلي من افتتاني بمشاهدة التلفزيون والاستماع إلى الراديو وقراءة المجلات الفنية، وبسبب هذا العشق كنت كثيراً ما أضع مؤشر الراديو على إذاعة الشرق الأوسط في القاهرة، فبرامجها كانت تتضمن تمثيليات وتغطيات للمهرجانات والأنشطة السينمائية، ومقابلات مع نجمات ونجوم ومخرجين ونقاد سينمائيين.

وطموحي لأن أكون صحافياً، وأنا في المرحلة الثانوية، يرجع إلى ولعي بقراءة المجلات والصحف، وإلى قراءتي لكتب صحافيين من مصر ومن لبنان.

في كلية الإعلام والدعوة كان العديد من الطلبة ملتحقين إما بجريدة (الجزيرة) وإما بجريدة (الرياض) وإما في مطبوعات أخرى، وكنت أتوق إلى أن أبدأ العمل الصحافي لكنني كنت أفتقر إلى الجسارة، بأن أتقدم بطلب الالتحاق إلى إحدى المطبوعات.

حدث أن طلب أحد المدرسين في مادة (فن التحقيق الصحافي) أن يختار كل واحد منا موضوعاً لتحقيق صحافي وينفذه. الموضوع الذي اخترته كان الكتاب الإسلامي: مشكلته وعيوبه من نشأته وطوال مسيرته إلى عقد الثمانينات. وفي منتصف ثمانينات القرن الماضي كان هذا الكتاب -بالصيغة الأيديولوجية الحركية- قد استوى كاملاً، ولم يعد فيه مجال لزيادة أو إضافة.

كتبت مقدمة للموضوع حددت فيها الإشكالية أو القضية، من حيث الإطار والمحتوى وطرحت أسئلة تسعى إلى أن تقبض على جوهر الموضوع وتلم بجوانبه.

ثم اخترت أسماء من بين أكاديميين ومثقفين سعوديين، توخيت من خلال قراءتي لمقالاتهم أنهم مناسبون لذلك الموضوع، ليجيبوا عن أسئلتي. وقبلها يداخلون الإشكالية أو القضية، كما حددتها، وما تضمنته، إما بالاتفاق وإما بالاختلاف.

وكان من بين هذه الأسماء الدكتور فهد الحارثي رئيس تحرير مجلة (اليمامة) والأستاذ في كلية الآداب في جامعة الملك سعود وقتذاك.

ذهبت أول ما ذهبت إلى الدكتور فهد الحارثي، لأن سكننا الجامعي ومجلة (اليمامة)، كانا في حي واحد، هو حي الملز.

قرأ الدكتور فهد الأوراق، وبعد أن انتهى من قراءتها، وكنت أنتظر موافقته على المشاركة في تحقيقي الصحافي، سألني: هل أنت كاتب هذا الكلام؟

أجبته: نعم أنا كاتبه.

قال: اذهب إلى بقية الأسماء -وكنت بعد آخر سؤال سجلت أسماء المشاركين في التحقيق- على أنك صحافي في مجلة (اليمامة)، وسأنشر لك عملك في باب (قضية الأسبوع)، ولتبدأ العمل معنا من الآن، فطرت فرحاً.

وبعد أن أنجزت العمل -وصار لي كمنفذ للعمل عنوان، هو مجلة (اليمامة) وصلتني مشاركات ضيوف القضية فيه- ارتأى الدكتور أن يؤجل نشره، وكنت ألحف على نشره عبر توسيط محرري الدسك السودانيين بركات بن بلّه وسيف عبداللطيف -سقى الله أيامهما- وقياديين في التحرير هما: إدريس الدريس مدير التحرير والراحل صالح العزاز سكرتير التحرير، لكن الدكتور فهد كان مصراً على رأيه في تأجيله. رأيه كان أن الموضوع سينشر في (قضية الأسبوع) والموضوع شبه أكاديمي، وهو غير وقتي، في حين أن القضايا التي نشرت قبله مع أنها صنعت بعده بأسابيع وأشهر تمس الشأن المباشر للمواطن، وجداً وقتيه يجب أن تنشر في إبانها.

الدكتور فهد كان محقاً في وجهة نظره هذه من الناحية الصحافية، وإلحافي على نشره لم يكن لأنني كنت أتحرق للنشر، فلقد نشرت أعمالاً أخرى لي قبل نشر ذلك العمل، كما أن قضية الأسبوع كان لا يوضع عليها اسم صانعها، وإنما كان سببه عقدي وروحي. فلقد كنت – وما زلت – أرى أن يوضع الكتاب الإسلامي على محك النقد، شأنه في ذلك شأن أي كتاب آخر.

فالإسلاميون العرب وغير العرب ألقوا في روع الناس أن أطروحتهم تكاد تكون معصومة ومنزهة وأن كتابهم يكاد يكون كتاباً إلهياً.

في بلدان عربية وغير عربية كان هذا الكتاب عرضة للنقد، أما السعودية فلقد كانت البلد العربي والإسلامي الوحيد الذي حمت الحكومة فيه الإسلاميين من النقد، وحمت كتابهم من إخضاعه للفحص والمساءلة والمراجعة، ومع هذا فإن إسلاميي الداخل وإسلاميي الخارج، يتنكرون لأفضالها العديدة عليهم في الماضي، وتلك لعمري شيمة غير إسلامية!

إن الدكتور فهد - من حيث لا أحتسب ولا أتوقع وعلى نحو مفاجئ- اختصر لي الطريق، لأن أكون صحافياً، فبورك به وبورك في الكتاب الإسلامي الذي قدمني إليه، فرأى أني جدير بأن أكون من أبناء هذه المهنة.

لقيت في مجلة اليمامة إعجاباً وتشجيعاً من صالح العزاز والشاعر محمد الحربي -المسؤول الثقافي فيها في ذلك الوقت- ومن داود الشريان، وكان من كتابها، وكان هذا الإعجاب والتشجيع له أثر عظيم في نفسي في بداية عملي الصحافي.

أذكر أن أحد الزملاء في مجلة (اليمامة) -وهو غير محسوب على الحقل الثقافي- حينما تجري بيننا أحاديث ومناقشات يكرر جملة هي: يا علي أنت (مشروع مثقف)، وكان يحسب -بحسن نية- أنه يطريني بهذه الجملة، وكنت أضيق بها، لأنني كنت مؤمناً بأني -فعلاً- مثقف منذ أن كنت طالباً في المرحلة الثانوية، ولا أرى أني -وهو يكررها في أحاديثنا ومناقشاتنا- في الطريق إلى أن أكون مثقفاً.

القراءة مذ صغري هي -بالنسبة لي- شغق وهواية وبمرور سِني العمر، أصبحت عادة، لا أستطيع الفكاك منها أو الاستغناء عنها.

لسنين طويلة كنت أقرأ في كل شيء وعن أي شيء حتى الكتاب الرديء كنت أقرؤه. ولقد تجاسرت فقرأت بعض الكتب العلمية، مع علمي بأني كنت طالباً رديئاً في فهم المواد العلمية، على نحو متفوق!

وفي المنتصف الأخير من تسعينات القرن الماضي، أقلعت -إلى حد كبير- عن عادة القراءة في كل شيء وعن أي شيء وما عدت أقرأ في موضوعات تبين لي أن موهبتي ضعيفة فيها.

نعود إلى فاتحة حديثنا، وهو تقريري، بأني لم أكن أتوقع لنفسي أن أكون باحثاً.

متى فكرت أنه -بالإمكان- أن أكون باحثاً؟

فكرت في هذا الأمر بعد صدور كتابي: (العلمانية والممانعة الإسلامية: محاورات في النهضة والحداثة)، وهو الكتاب الذي جمعت فيه بعض لقاءاتي الصحافية مع مثقفين عرب، المنشورة في مجلة (اليمامة) وجريدة (الرياض) وجريدة (الشرق الأوسط)، فلقد رأيت أن بعض الذي كتبوا عنه في بعض الصحف العربية، أسبغوا علي صفة الباحث!

وكنت وقتها أرى أن أعمالي الصحافية، تقدمني على أني صحافي مثقف، لكن لا أرى أني باحث. عزوت هذا التصنيف إلى بحث قصير كتبته عن المسيحية في مصر على سبيل التقديم لحوار أجريته مع الباحث البروتستانتي رفيق حبيب، وإلى مقدمة الكتاب، وإلى التخديم المعلوماتي الذي وضعته في هوامش بعض الحوارات التي تضمنها الكتاب.

الاستعداد كان موجوداً عندي لكنه كان مطموراً.

أتذكر وأنا في سنة ثانية ثانوي في القسم الأدبي، كان أستاذ مادة الأدب، الأستاذ المصري جاد... كثيراً ما يراني في المكتبة، وكان هو في بعض الأحيان يتطوع للإشراف عليها عندما لا تكون عنده حصص. فطلب مني ذات يوم أن أكتب بحثاً عن مصادر سيرة ابن هشام، وسيجمع هو لي مراجع البحث، ووعدني إن أنجزت البحث سيكافئني على ذلك في درجات أعمال السنة. عملت هذا البحث تحت إشرافه وساعدني في عمل التنسيق والتبويب لهذا البحث. ومن أفضال هذا الأستاذ علي أنه لما رأى غرامي بمطالعة بعض أعداد مجلتين قديمتين كانت مكدسة في كراتين وهبني تلك الأعداد. هاتان المجلتان هما: مجلة (الأدب) ومجلة (الأديب) اللبنانيتان.

في ختام هذا الحديثk المكتوب على عجل، أقول إن من صنع ثقافتي هو الكتاب والمجلات الدورية والشهرية والمجلات الأسبوعية والتلفزيون والمذياع.

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k هذا الحديث ألقي في ندوة (كيف صنعني الكتاب) التي شارك فيها كل من: سعيد السريحي ومحمد علي فرحات وعبده خال وكاتب هذه السطور، وأدارها هاشم الجحدلي. والندوة كانت من ضمن فعاليات أخرى، أقامتها جريدة (عكاظ) يوم السبت 22 أبريل 2017، الموافق 25 رجب، 1438هـ، احتفاءً باليوم العالمي للكتاب.

* نقلا عن "المجلة العربية"