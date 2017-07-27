منذ معايشة المرء لمراسيم التكفين الأولى فإنه يدرك ماتمثله الأدهان العطرية من أهمية للروح والجسد ليس فقط في الحياة الأرضية بل وحتى على بوابة الفناء، ابتداءً من الحنوط الذي ينثره أهل الحجاز في أكفان موتاهم الذي هو مجموعة من الأعشاب يُعتَقَد حسب قول المكيين بقدرتها على تصبير الجثمان، مروراً ببتلات الورد المجفف لتطييب الجسد، و انتهاءً بالكافور، هذا الدهن الذهبي الذي تُكْتب به على جبهة الميت شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا الطقس الأقرب للاحتفالية قبل الاسجاء في التراب.

و يستوقفنا بالذات هذا الكافور الذي يستخرج مثل صمغ "راتنج" طبيعي من شجر أسيوي، و يتم استعماله في التكفين بصفته ناجعا في صد العث و درء الأرواح الشريرة.

والكافور هو واحد من قائمة طويلة توارثت الشعوب الشرقية والغربية استعمالها في الطقوس الدينية وجلسات التأمل بصفتها مطهرة للمكان وللنفس سواء من الأرواح الشريرة أو الهواجس. لأنه يُعْتَقَد أن الأدهان العطرية وبخورها تخلق وسطاً من النقاء والبهجة تُطوى فيه المسافة بين المشهود والغيبي، مما يسمح للروح بالتحرر وبالاختراق لذلك الغيبي ولإمكانات من التجلي لاتتوفر إلا في الأبعاد اللادنيوية.

ولاعجب أن يكون المصدر الأول لتلك الأدهان هو الشرق، بصفة الشرق موطناً للروحانيات انبثقت منه ضمن ما انبثق الديانات الرئيسية، وهو موطن لشعوب تعتنق الروحانيات وربما أعلتها على المادة، وإن طقوس الاتصال الروحي بالما وراء تعتمد على البخور والأطياب مما يمنح الطقس بعداً احتفائياً.

وإن هذا الوهج المشرقي قد شكل جذباً للأرواح الكبيرة وتلك المتمردة التي رحلت صوب الشمس طلباً للمطلق وبما خانها الطريق أو ابتلعها أو سنح لها بالرجوع للبشرية بقبس منه، ولعل المثال الأبلغ على ذلك الشاعر الفرنسي رامبو Arthur Rimbaud 1854-1891، الذي لمع مثل شهاب خاطف وغاب بنفس الخطف حيث بدأ نتاجه الأدبي في سنوات المراهقة وتوقف عن الكتابة في سن الواحدة والعشرين وغادر عالمنا في سن السابعة والثلاثين، لكنه نجح في ترك شحنة جمالية عميقة الفلسفة لاتتأتى إلا لمن بلغ بروحه مواطن وجودية بعيدة المنال تركت بصمتها العميقة على الأدب والفن الحديث.

والمعروف أن رامبو قد جُنِّد و تم إرساله ضمن الحملة المشاركة في احتلال الجزائر، هذا الشاب الذي جُـلّ قراءته الإنجيل الذي نال الجوائز على ثقافته الدينية والذي حاصرته والدته بحمايتها فلم تسمح له بمغادرة رادارها، جذبه الشرق فقام بالتجند في الجيش الاستعماري الهولندي للحصول على مرور مجاني إلى جاوة في جزر الهند الشرقية (اندونيسيا). ومنها جرّب الحرية المطلقة حين هرب إلى الغابة، وبعدها عمل في عدن ومنها لهرار بإثيوبيا وغموض القارة الإفريقية، ذلك الترحال في المجهول متاجراً ومحارباً ومستكشفاً سمح له بالانغماس في عوالم المساحيق والأدهان التي تحرض القدرات الخفية، وهي التجارب التي بدأها مبكراً بأنواع العقاقير المشوشة للحواس بهدف إطلاق تلك القوى.

ونذكر من تجارب رامبو العجيبة أثناء متاجرته بالقهوة مرروه بقبيلة تعتمد الكافور في تدشينها للمحاربين من شبابها، إذ يقوم عراف القبيلة بإيقاد حفر من الجمر يُطرح فيها راتنج الكافور، ويؤمر الشبان بعبور تلك الحفر حفاة فما أن يغادروها حتى يقوم العراف بطبع رسوم رمزية من دهن الكافور على بقع حساسة من أجسادهم، مواقع المقتل في الجمجمة والقلب والعمود الفقري، و يُعْتَقَد أن الكافور يقيم ما يشبه التروس الرمزية تقيهم هجمة الموت بأرض المعركة. تجارب مثل تلك القبائل تركت أثرها في تحرير رامبو والمطلعين على قصائده التي مثل صعقات روحية، فهي تتحدى محدودة المنطق والعقل البشري لتتجاوز اللامحدود القوى التي للروح والتي يحرضها شبح رهيف مثل العطر.

* نقلا عن "الرياض"