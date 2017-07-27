قطر حصان عربة «الإخوان»

كان حاكم قطر السابق ومن معه يبحثون عن دور حين تحالفوا مع الإسلاميين، لكن يبدو أن الحاكم الشاب في الدوحة والوزراء والسفراء الشباب من حوله يتبنون فكر هذه الجماعات، فثمة فرق بين من كان يستدعي القرضاوي ويلقي إليه بتعليماته، وبين من كان يثني الركب صغيراً في حضرة القرضاوي ويستمع إلى خطاباته، وبعدما كان «الإخوان» حصان عربة الطموح القطري، صارت قطر حصان عربة مشروع «الإخوان».

أصبحت العلاقات القطرية «الإخوانية» أكثر من مجرد علاقة «تخادم»، إذ الدين جزء من هوية الدول في هذه المنطقة، وهذا الدين يظهر في منطقتنا بأشكال متعددة، منها الشكل «الإخواني»، وهو الشكل المفضّل في الدوحة، ففضلاً عن تسرّب فكر «الإخوان» إلى المسؤولين القطريين الشباب عبر التعليم والأوقاف والإعلام، ووجود الأب الروحي ل«الإخوان» بين ظهرانيهم، فقد رأوا بأعينهم أن العلاقة مع «الإخوان» جعلت منهم شيئاً مذكوراً، خصوصاً أنهم يتصورون أن هذا الذكر جميلٌ، لأنهم ببساطة يعتقدون بالنهج «الإخواني»، وأنهم بخدمة «الإخوان» إنما يحسنون صنعاً، وهذا لا يلغي مسألة التخادم القديمة، فهي باقية وتتمدد، لكن وفق منظور جديد، هو الدفاع عن الحق الذي يتجلى في «الإخوان»، ضد الباطل الذي يمثله الآخرون!

هناك معطيات لهذا التطور في العلاقات القطرية «الإخوانية»، ولعل آخرها كان الخطاب التلفزيوني المسجل الأخير للأمير القطري، والذي تناول فيه أزمة قطع العلاقات مع بلاده، فقد بدا واضحاً أنه متماهٍ مع طريقة «الإخوان» في التشكيك في عقيدة من يخالفهم بهدف إسقاط اعتباره وتشويه صورته، ففي وسط كلامه عن الدور الذي لا وجود له لقطر في مكافحة الإرهاب قال: «نحن نختلف مع البعض بشأن مصادر الإرهاب، فنحن مثلاً نقول إن الدين وازع أخلاقي وهو ليس مصدراً للإرهاب، وإنما الأيديولوجيات المتطرفة الدينية والعلمانية..».

ففي الحقيقة، ليست هناك دولة في العالم تقول إن الدين مصدر للإرهاب، لتختلف قطر مع هذه الدولة المتخيلة، وليست هناك دولة في العالم تتبنى هذه الفكرة وتقيم سياساتها بناءً عليها، وكذلك الأمر بالنسبة للقادة والزعماء، فحتى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي كان له تصريحات قبل توليه الرئاسة، أكّد في القمة العربية الإسلامية الأميركية أن المعركة مع الجماعات الإرهابية فقط، وهو ما كان يقوله أسلافه ويقوله جميع العقلاء حول العالم.

وإذا لم تكن هناك دولة في العالم تختلف معها قطر حول أن الدين ليس مصدراً للإرهاب، ولم يكن هناك زعيم سياسي يقول بذلك حتى يختلف معه أمير قطر، ويُستبعد تماماً أن يكون كلام حاكم الدوحة موجهاً لأشخاص حول العالم يعادون الأديان ويعتبرونها مصدراً للشرور.. فما الدولة أو الجهة أو الشخصية التي ادعى أمير قطر أنه يختلف معها في مسألة دور الدين؟!

في اعتقادي أن قطر «تأخونت» رسمياً على مستوى القيادات العليا التي ترعرعت في أحضان «الإخوان» وكبرت على أيديهم، وقد نرى من الآن وصاعداً أن ألاعيب «الإخوان» في التشكيك في دين الآخرين صارت جزءاً من السياسة القطرية مع الجيران، وأن كل من يختلف مع فكر «الإخوان» المتخلف، سيصنّف في قطر كمعادٍ للدين.

* نقلا عن "الاتحاد"