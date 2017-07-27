إطلاق اسم اللواء محمد نجيب على أكبر قاعدة عسكرية فى مصر والمنطقة يمثل مصالحة مع التاريخ، وليس مجرد رد اعتبار لاسم وطنى كبير، ذلك أن أى تقييم منصف لثورة يوليو 1952 لا يمكن أن يتجاهل دور محمد نجيب فى إنجاحها، خاصة ليلة 23 يوليو.. فى هذه الليلة كانت خطة الضباط الأحرار، التى وصفها زكريا محيى الدين، أن يتم حصار مبنى وزارة الحربية، والذى حدث أن الحصار تم، وكان القادة مجتمعين بداخلها، ولو استمر الاجتماع واتخذوا قرارات وخططا بديلة لربما تغير وجه التاريخ، لكن محمد نجيب طلب ألا يكتفوا بالحصار، بل يتم اقتحام الاجتماع وإلقاء القبض على هؤلاء القادة، وهو ما أصاب رجال الملك فاروق بالشلل التام، ومن ثم نجحت العملية.

لم تكن وطنية نجيب وجراءته فى أنه قَبِل قيادة التنظيم فقط، لكن ليلة 23 يوليو اتصل به وزير الداخلية مرتضى المراغى يطلب إليه باسم الملك أن يذهب إلى أولاده من الضباط ويقوم بتهدئتهم والتعامل معهم، كان الملك نُصح من البريطانيين والأمريكيين على لسان السفير الأمريكى «كافرى»، أن يتفاهم مع الضباط المتمردين، فلعله بذلك ينجح فى عبور الأزمة ويصبح ملكاً دستورياً، ولذا لجأ إلى محمد نجيب، وربما لو أن شخصاً آخر غير نجيب، انتهازى مثلاً، لقام بلعب الدور المزدوج، وكسب من هذه اللعبة، لكنه من اللحظة الأولى كان صادقاً ومخلصاً فى موقفه مع الضباط الأحرار، وضرورة إنقاذ البلاد من الانهيار السريع الذى حدث منذ حريق القاهرة، فى يناير 1952، وربما من قبلها.

وكل الخطوات الحاسمة التى أنهت العصر الملكى وأسست الجمهورية، بدءا من إجبار الملك فاروق على التنازل عن العرش ومغادرة مصر، كان محمد نجيب حاضراً ومؤثراً فيها، هو الذى وقّع القرارات الكبرى وتحمل مسؤوليتها أمام الشعب وأمام الرأى العام العالمى كله، وهذه القرارات، مثل حل الأحزاب وإلغاء دستور 1923 وإعلان الجمهورية، تركت بصماتها على تاريخ مصر وسياساتها إلى يومنا هذا.

ثم حدث الخلاف السياسى بينه وبين بقية زملائه من أعضاء مجلس قيادة الثورة، وتم إعفاؤه من كل مناصبه، وحُددت إقامته، لكن هذا لا يلغى دوره وتاريخه، ومحاولة الإلغاء تلك أضرت بتاريخ الثورة وباسم جمال عبدالناصر نفسه، مثلاً، يحمّل كثير من الدارسين والمثقفين عبدالناصر مسؤولية إعدام خميس والبقرى سنة 1952، فى حين أن المحكمة العسكرية التى حاكمتهما كانت برئاسة عبدالمنعم عبدالرؤوف، الإخوانى العتيد، والمصر على إخوانيته، أى أن الإخوان شاركوا فى أول محكمة عسكرية بعد 23 يوليو، وترأسها واحد منهم، وكان اللواء محمد نجيب هو الذى وقع حكم الإعدام، ومن ثم تنفيذه، وقد نال اللواء نجيب إشادة الخارجية الأمريكية فى بيان رسمى على أنه وقع قرار الإعدام.

اللواء محمد نجيب جزء أصيل من ثورة يوليو، وما لم ندرك ذلك لن نتمكن من دراسة هذه الثورة جيداً، ولن نتمكن من متابعة كل مراحلها وخطواتها.

إطلاق اسم محمد نجيب على القاعدة العسكرية الكبرى يعنى أن مصر لا تنسى كل من قام بدور إيجابى فى تاريخها، وأن الخلاف السياسى أو الابتعاد عن السلطة لا يعنى أن نلغى دور أحد، أو أن نتجاهل حقبة ما، ذلك هو الضمير المصرى الذى لا يغفل حقاً ولا ينكر دوراً قام به أحد زعمائها، ربما تأخر إنصاف اسم اللواء نجيب، لكنه حدث، وهذا الإنصاف لا ينتقص من دور الزعيم جمال عبدالناصر فى تأسيس تنظيم الضباط الأحرار وفى القرارات الكبرى التى اتخذها فيما بعد، مثل تأميم قناة السويس والصمود أمام العدوان الثلاثى، ثم بناء السد العالى فيما بعد، كما أنه لا ينتقص من دور بقية زملائه من الضباط الأحرار.

إنها المصالحة مع التاريخ ومع الحقيقة.

* نقلا عن "المصري اليوم"

