عاشت الأسامي

الكثير من العرب يطلقون على لندن مدينة الضباب، والإنجليز لا يعرفون تلك التسمية ولو ترجمنا عبارة (Fog City) معجمياً لظهر أن العبارة تُطلق على مدينة سان فرانسسكو بأميركا، واعتقد أن العرب سموها بهذا الاسم أو الكنية من باب التحبب. ولا أعرف مدينة غربية أطلق عليها أهلها لقباً أو اسماً تحبب, وصيغ التّحبّب تلك اشتهرت بها مدن عربية كالحدباء (الموصل) والشهباء (حلب) والفيحاء التى أطلق على أكثر من مدينة.

وكلمة فيحاء تعني الدار الواسعة أو الروضة الواسعة، وكلّ مكان واسع. والفَيْحَاء: لقب تحبّب لبعض المدن العربية: البصرة، دمشق، وطرابلس الشام.

ووظفها أمير الشعراء أحمد شوقي شعريا في وصف دمشق حيث قال:-

بالأمس قمتُ على الزهراء أندبهم

واليوم دمعي على الفيحاء هتّانُ

لكن الشاعر أورد المفردة في بيت لاحق صفة عندما قال:-

حتى انحدرتُ إلى فيحاء وارفةٍ

فيها الندى وبها طيُّ وشِيْبانُ

وقال نزار قباني عن دمشق:-

هذي البساتين كانت بين أمتعتي

لما رحلتُ عن الفيحاء مُغتربا

فلا قميصٌ من القمصان ألبسُهُ

إلا وجدتُ على خيطانه عنباً

وقال المرحوم الشاعر عبدالعزيز المسلّم عن مسقط رأسهٍ عنيزة ضمن قصيدة:-

فيحاء حُبّك وردٌ يحتمي ظمأي

به ولولاهُ عودي أصبحتْ خشبا

* نقلا عن "الرياض"