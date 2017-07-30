هناك بعض الاشخاص جبلوا على عادات حميدة وبعضهم جبل على عادات سيئة، وكثير منهم لا يمكن أن يغيرها مهما حصل لأنه يجد فيها سعادته، فكما يقال شعبيا «من خلى عادته قلت سعادته» لذلك فهم لن يتركوا تلك العادات ولن نلومهم لأنهم لا يريدون ترك سعادتهم.

العادات الحميدة كثيرة والجميع يعرفها ولكنها تحتاج للصبر والجهد، فكما قال الشاعر العربي:

«لولا المشقة ساد الناس كلهم *** الجود يفقر والإقدام قتال»

لذلك، فإنك تجد أن غالبية الناس يدعون انهم يتغنون بها ولكن القلة القليلة يطبقونها في حياتهم، فالكلام «ببلاش».

وفي الوقت نفسه، فإن العادات السيئة لا تقل عن العادات الحميدة، ولا تحتاج أي جهد جبار للعمل بها، فهي في متناول اليد، ويستطيع الجميع فعلها، والبروز من خلالها، ولنا في تصريحات بعض ممن فشلوا في الأمور التي أوكلت لهم، مثال واضح على عاداتهم التي تعودوا عليها.

من العادات السيئة المتجذرة لدى البعض أنهم دائما ما يهاجمون الآخرين ليس للتصحيح ولكن لأنهم يريدون أن يواروا اخطاءهم وفشلهم المعروف للجميع، فتراهم يبحثون عن أي شيء يهاجمون به الآخرين للهروب من مشاكلهم بدلا من حلها وإخفاء عيوبهم بل تقويمها.

مثل هؤلاء تنطبق عليهم مقولة الفنان عادل إمام في مسرحية شاهد ما شفش حاجة «متعوده دايما»، فإن وجدتم تشابها لشخص تعرفونه مع هذه الصفات فاعلموا أنه هو المقصود، وفهمكم كفاية.

أدام الله من ترك عاداته السيئة، ولا دام من يعتقد أن الناس لا تفهم هدفه من هذه العادة المعتقة المتدفقة.

نقلاً عن "الأنباء"