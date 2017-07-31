الاتصالات الحديثة.. فى صالح الإرهابيين!

سألت - أيام الرئيس حسنى مبارك - وزيراً «كبيراً» وكان أيضاً مسؤولاً حزبياً عن كيفية اتصال «السلطة.. وأيضاً الحزب الوطنى الحاكم» برجالها فى المحافظات وكم الوقت الكافى لتحقيق هذا الاتصال بين القيادة فى القاهرة.. ورجالها فى المحافظات.. أجاب الوزير «الكبير»: قد نحتاج يوماً كاملاً لتوصيل أى أوامر أو تعليمات حتى آخر نقطة فى مصر.. هنا قلت: «الإخوان» يستطيعون ذلك، فى وقت أقل كثيراً. فسألنى: كم من الوقت، وما هو مصدرى؟، هنا رددت: مصدرى أحد كبار أعضاء مكتب الإرشاد، القريبين جداً من المرشد العام.. أما الوقت فهو «نصف ساعة».

وأبدى الوزير الكبير دهشته، بل استغرابه، عندما أضفت أننى تلقيت الإجابة نفسها من مسؤول إخوانى آخر.. وتعجبت من السؤال، ومن الجواب ومن الاندهاش.. ومن رد الفعل.. كان ذلك فى أواخر التسعينيات.. إلى أن فوجئنا - جميعاً - بقدرة «الإخوان» على سرعة توصيل تعليماتهم إلى رجالهم.. حتى آخر مركز فى مصر.. حدث ذلك قبل أن تتطور وسائل الاتصال فى السنوات العشر الأخيرة بشكل لم يسبق له مثيل.. وظهر ذلك واضحاً خلال ثورة 25 يناير - ومن اليوم الأول - ثم فيما تبعها من أحداث جسام خلال ثورة 30 يونيو.. وحتى الآن. حتى إننا اعترفنا بأن هذه الثورة أو تلك هى الابنة الشرعية والطبيعية لوسائل الاتصال الحديثة، ومن المؤكد أن «المحمول» هو أقلها قدرة على ذلك.. الآن الاتصالات تتم «بالصوت والصورة معاً» وفى لحظات. ومن خلال جهاز واحد تستطيع أن تنقل تعليماتك إلى أى مكان. لا أقول خلال دقائق.. بل خلال ثوان معدودات. وبالتالى ما أسهل عليهم «التحرك الجمعى» السريع أو الفورى.. وهنا مكمن الخطورة.

ذلك «أنهم» يمكنهم التحرك، وفى كل محافظة على حدة، لإحداث تحرك سريع «محلى» بالإضافة إلى قدرتهم على نقل الأفراد وتحريكهم وتوصيلهم إلى العاصمة.. وأيضاً خلال دقائق.. اعتماداً على مبدأ السمع والطاعة المعروف لديهم وعلى إمكانياتهم المالية - بعيداً عن أى قواعد مالية - مثل تلك التى تقيد الحركة الرسمية.

وهنا نستعيد ما عاشته مصر ليلة 9 يونيو 1967، عقب خطاب الرئيس عبدالناصر بالتنحى وكيف خرجت الجماهير «أو تم إخراجها» فى حركة سريعة من المحافظات.. إلى القاهرة.. واستطاعت الجماهير - وبعد ساعات قليلة - تغيير قرار عبدالناصر وبقاءه رئيساً للبلاد.

■ ونتذكر هنا كيف تدخلت السلطة المصرية وقطعت خدمات النت وتوابعه وأحدثت نوعاً من الخلل فى شبكات المحمول، فى محاولة للحد من قدرة جماعات معينة، على الحركة.. وذلك خلال أحداث 25 يناير 2011. وهو نفس الأسلوب الذى تلجأ إليه بعض الدول، التى لا تعبأ كثيراً بالأصوات العالية، التى ترفض قطع الاتصالات.. لتأمين الجبهة الداخلية.

■ ونسأل هنا: هل تعلمت «الدولة المصرية» من هذا الدرس.. وهل فكرت فى أسلوب لا يرضاه دعاة حرية تداول المعلومات، وحرية الاتصال لكى تقطع الطريق على كل من يخطط أو يعمل على ضرب الجبهة الداخلية عندنا؟! ولو تحت الإغراء بالمال والدولارات.. وهذا سر تدفق مئات الملايين من الدولارات على مصر خلال ثورتى 25 يناير و30 يونيو.

■ حقيقة.. نعيش عصر السماوات المفتوحة إعلامياً.. ونعيش أيضاً عصر سرعة الاتصالات من خلال هذا المحمول وشقيقاته - وبالصوت والصورة - ولكن من أجل حماية عقول شبابنا وهم الأكثر استخداماً لهذه الوسائل.. هل نفكر فى كيف نحمى مصر من كل هذه الغزوات.. وهل نقنن ذلك.. أم مازالت السلطة تعيش عصر تليفون حضرة العمدة.. أبومنافلة؟!

* نقلاً عن "المصري اليوم"