المسرح.. لماذا في المملكة؟

مؤخراً بدأت تظهر عروض مسرحية أكثر في المملكة مثل مسرحية (حبل غسيل) عُرضت الأسبوع الماضي في الخبر وسط تساؤلات عديدة عن أهمية المسرح فهل هو مجرد ترفيه أو مضيعة للوقت وحتى لو كان مهماً فالبعض يرى بأن المسارح المهيأة معدودة ويُستحسن دعوة الفرق المسرحية من الخارج لمستوى الممثلين والمسرحيات قياساً بالأعمال المحلية وقد يتساءل القارئ ما علاقة المسرح بخطة التحول والتنوع ولماذا يقحم كاتب ذو خلفية مالية واقتصادية نفسه بهذا الموضوع.

قد يكون المسرح قد تحول إلى صناعة مهمة في القرن السادس عشر في بريطانيا حيث كان يوظف كمية كبيرة من الممثلين والكتاب وأغرى الأثراء لتمويل المسرحيات بسب إقبال الجماهير عليها في وقت كانت الأمية والجهل الفقر تسود المجتمع فقد كان المسرح وقتها يماثل شبكات التواصل الاجتماعي اليوم، كان المسرح وقت ذاك هو الصحافة والإعلام، كان صوت المجتمع ويقال إن ملكة بريطانيا وقت ذاك الملكة العذراء إليزابيث تحضر المسرحيات وهي متنكرة، لتعرف نبض المجتمع بشكل مباشر دون الاعتماد على وسيط قد يخشى نقل الصورة كاملة لها، ومع تتطور التقنية وظهور الطابعة والصحافة وبعد عقود أخرى ظهر الراديو وأخيراً التلفاز إلا أن المسرح لم ينتهِ مع مرور هذه السنين وبرغم ظهور قنوات إعلامية أوسع بل ظل حضور المسرح طاغياً ومهماً بدليل انه بقى حديث الصحافة والمادة التي يعرضها التلفاز خصوصاً بعد أن تبلور دور المسرح ونضج ليكون فناً مستقلاً يعرض حركة المجتمع وتنوع تياراته سواء في قالب تاريخي مثل أغلب أعمال توفيق الحكيم أو تراجيدي مثل شكسبير والقالب الأصعب هو الكوميدي لأنه يحول الصور الاجتماعية المتكررة والمملة إلى صور حية وطريفة عبر كشف سلوكيات المجتمع المتناقضة مع مفاهيمه وشعاراته، ولا تزال حتى اليوم كبرى القنوات التلفزيونية في أوروبا والعالم العربي تعرض كل أسبوع مسرحية شعبية فمثلاً التلفزيون الفرنسي يعرض كل مساء اثنين مسرحية ترسم المجتمع الفرنسي بشكل كوميدي مثل مسرحية (قفص للمجانين) والتي تحكي عن شاب يعشق فتاة من أسرة يمينية متطرفة فيما والده يساري ذو عادات متحررة لتقدم هذا التصادم بشكل ساخر.

قد يكون علي الراعي -رحمه الله- أهم ناقد مسرحي عربي والذي كان يقدم مقالاً مهماً كل أحد على صحيفة الأهرام بجوار زميله المسرحي الفريد فرج إلى ان توفاه الله عام 99 وللأسف أصبح أرشيف الأهرام الإلكتروني محدوداً تاريخياً، لكنه ذكر في كتابه (المسرح في الوطن العربي) عن تجارب مسرحية قديمة مبكرة بعضها يعود إلى عام 1928 ولكنها عبارة عن محاولات اعتمدت على هواة ونصوص تقليدية مثل جحا وأبوقاسم الطنبوري وغيره ولم تكن نصوصاً معاصرةً ليتفاعل معها الجمهور واجتهادات شخصية لم تدعم لترسخ مع الزمن مثل ما حدث في مصر، الحركات الفنية تحتاج مراحل للنضوج وأيضاً الأعمال الفنية مثل مسرحية (مدرسة المشاغبين) والتي أجزم بأن أغلب من شاهدها حفظها لكن هذا النجاح لهذا العمل كان تدريجياً، يصفها مخرجها في مذكراته جلال الشرقاوي بأن المسرحية كانت عرضة للفشل بسبب أنها قامت على ممثلين هواة وشهدت خروج ممثلين واستبدالهم بآخرين وتوقف واستمرار وتطور للنص، لذلك علينا ان لا نقلل أو نستخف بالمحاولات المسرحية والتي ممكن ان تؤسس لحركة وصناعة جديدة في المملكة، وتعمل على تعزيز الترفيه وتوطين السياحة المحلية والتي هي من أهداف الرؤية الوطنية.

مكان ظهور المسرح لا يزال حتى الآن محل اختلاف المؤرخين حيث ظهر في اليونان وروما والهند في أوقات متقاربة وأشكال مختلفة لكنه كان دائماً يرتبط ظهوره بتسارع التنمية والتقدم وهنا أجيب بأني عن اختلاف تخصصي وموضوع مقالي بأنه بكل بساطة يكون احتساب اقتصاد أي دولة عبر إنتاجها عن طريق استغلالها لمواردها الطبيعية وتميزها الجغرافي واستقرارها السياسي وأهم الموارد لأي دولة هو المورد البشري، في مناخ يسود فيه للفرد فرص التعلم ويزدهر فيه الوعي والأخلاق يتعزز فيه حق الطموح وتنفجر فيه الطاقات لذلك كان الفن والرياضة العلامات الناعمة للتفوق الاجتماعي حيث تفوز الدول الكبرى في مسابقة الأولمبياد وتزخر شوارع باريس ولندن وطوكيو بأعتق المسارح.

* نقلاً عن "الرياض"