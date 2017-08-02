معركة «دنكيرك»

في «كالجاري» بكندا، تقدم رجل عجوز واهن هو «كين ستاردي»، إلى صالة السينما، يتطلع بدهشة لما حوله من دون نظارات، مع تقوس خفيف في الظهر، إلا أنه كان يمشي منتصباً على رجليه بعكازه. صدره مزين بالعديد من الأوسمة. إنه من المحاربين القدماء، ويبلغ من العمر 97 عاماً، وقد جاء ليرى فيلم «دنكيرك» (Dunkirk). فما أهمية هذه المعركة حتى يتم إنتاج فيلم حولها تشد له الرحال؟

الألمان يسمونها معركة «دنكيرشن» (Dunkirchen)، نسبة إلى مدينة تقع في الشمال الفرنسي بمحاذاة القنال الإنجليزي، حيث تم تطويق الجيش البريطاني بعدد مهول من الجنود وصل إلى 400 ألف عسكري.

أول مرة سمعت فيها خبر المعركة كانت من المفكر الجزائري «مالك بن نبي»، حين تحدث عن ألغاز الحرب العالمية الثانية، وهذه المعركة كانت واحدة منها؛ فقد أطبق الجيشان الألمانيان من الشرق والغرب على القوات البريطانية بالكماشة المعروفة منذ أيام هانيبال القرطاجي. لم يبق أمام البريطانيين في هذه المذبحة إلا القتل أو الأسر المهين أو الهرب إلى البحر.. لكن كيف؟

هنا يتكلم القدر، كما قال «بن نبي». لقد أمر هتلر قواته بالتوقف، ووضع يديه على صدره ينظر إلى القوات البريطانية وهي تتسلل لواذاً عبر البحر على مدى تسعة أيام، وهي خجولة من ذل الفرار إلى الجزيرة.

لقد جند لها تشرشل يومئذ كل ما يعوم على سطح الماء لحمل هذه الكتلة البشرية من اللحم؛ فقد ألقوا عتادهم وسلاحهم ظهرياً ولاذوا بالفرار عبر أي سبيل.

هذا ما تعرضه السينما، وهذا ما وقف أمامه «ستاردي» الكندي يحملق في المشهد ويستعيد الذكريات باكياً، ويقول لمن حوله: كنت في العشرين من العمر وقت الكارثة، وهي ما ترونه مصغراً في الحجم. لقد مات الكثير ممن حولي من أصدقائي وأنا تعرضت لإصابات نجوت منها.

السينما تعرض، لكن الحقيقة التي جرت مازالت غامضة حتى اليوم، وهي من أعقد أسرار الحرب العالمية الثانية.

وقعت الكارثة في نهاية مايو 1940، وبين 26 مايو و4 يونيو تم إجلاء مئات الآلاف من البريطانيين على عجل، وأصبحت بريطانيا ذاتها مهددة بالزحف النازي، فقد كانت خطة «فرس البحر» جاهزة لغزو الجزيرة، لكن مارشال الجو «جورنج» آثر أن يستفتح جهنم بالقصف الجوي. لكن عملية فرس البحر تأخرت ثم أُجلت ثم نسفت الجزيرة البريطانية بصواريخ «فاو1» و«فاو2» فدكت لندن.

وحسب «بن نبي» فإن التوقف في «دنكيرك» لم يكن تحت ضغط الجنرال فون شتيدت ولا كلوج الذكي؛ بل لشيء لمع في ذهن تشرشل عقب مطالبة ألمانيا لبريطانيا بتسليم مستعمراتها للسيد الجديد في أوروبا والعالم.

عقّب «بن نبي»: كلهم بعقلية استعمارية، وبالنسبة لي فقد لمحت العديد من المواقف أثناء دراستي في ألمانيا من بقايا هذه الروح، حين كنت أقرأ في بعض الأمكنة: «أيها الأجنبي غادر أرضنا». لكن ليس كل الألمان من حركة «بيجيدا» المعادية للمسلمين.

قال «ستاردي» وهو يمسح دمعة سالت على خده، نحن البشر أذكياء، وصلنا إلى القمر، لكننا نعمل الأشياء الغبية، وعلى من رأى الفيلم أن لا يعتبره تسلية، بل درس للحياة حول ما تعنيه الحرب!

والسؤال هو: هل يستفيد الجنس البشري من الحروب والأهوال؟ وهل يحفظها الجيل الجديد فلا يكرر الحماقة؟

في مؤتمر عربي تحدثت عن حماقة الحرب، فقام رجل فكر معتبر وقال: ليشرح لي «جلبي» الآية القرآنية: «كتب عليكم القتال». أصبحت في مواجهة مع الحقيقة. فمن يزعم لنفسه مواجهة رب العزة والجلال وإلا فسيكون أحمقاً يجلب على نفسه الهزيمة. لم أجب، وقلت كما قال نوح: «فدعا ربه إني مغلوب»؛ فالزمن زمن جنون، وعلي أن أسكت بين المجانين ولو كانوا كتاباً ومفكرين.

* نقلا عن "الاتحاد"