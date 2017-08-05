الإعلام اللبناني "المدجن"

حتى في عز الاحتلال السوري للبنان كان بعض الإعلام اللبناني بخير، وانطلقت أولى مقاومة ذلك الاحتلال من قبل الصحافة والإعلام الحر آنذاك، وإلا لما أزعجه صوت جبران تويني وسمير قصير فقام لربما بإسكاتهما.

لم تشهد الساحة الإعلامية اللبنانية فراغاً وهشاشة وضعفاً وغياباً للمحرك للجو السياسي الغارق في "الكوما" كما هو الوضع اليوم، حيث كان مانشيت للنهار يحرك البلد لأيام وأيام، أين نحن اليوم من تلك الأوقات؟

اختل توازن المؤسسات الإعلامية اللبنانية يوم بدأ المال السياسي بالتوقف شيئاً فشياً، والمال السياسي هنا هو التمويل العربي أو الإقليمي للإعلام اللبناني، وبشكل عام لا توجد مؤسسة مستقلة في لبنان إلا التلفزيون الحكومي أي تلفزيون لبنان، وهو يعاني من مشكلات إدارية وتقنية عديدة لا مجال لطرحها الآن.

هنا بدأت المؤسسات بالبحث عن البديل، والبديل لم يكن دائماً سهلاً، فسقطت في الممنوع أي الانتقال إلى الضفة الأخرى، ومن لم يجد ممولاً أفلس أو أدعى الإفلاس وأقفل مؤسسته.

المشكلة ليست هنا إذ إن كل العالم يواجه في هذه الأثناء مشاكل اقتصادية، المشكلة في الإعلام اللبناني ليس انتقاله من ضفة إلى أخرى، بل بتغيير موقفه 180 درجة أو البدء برشق الطرف الآخر أو معاداته، الذي كان منذ الأمس نصيره أو موالياً له، وهذا ما لا يمكن لأحد أن يقتنع به ولو سذاجةً، إن هذا التغيير في الموقف أتى عن قناعة في هذا المحور أو ذاك.

لم يكن الإعلام اللبناني يوماً مستقلاً، لكن كان هناك كتاب وصحافيون وأقلام مستقلة أو تعمل لحسابها الخاص، أما المؤسسات فكانت أو بعضها رهينة الممولين.

الحق يقال، ليس عيباً أن تعمد المؤسسات إلى تمويل مصادرها، وذلك عبر إعلانات أو شراكات، ولكن ما يعيب تلك التقلبات الدراماتيكية التي أصابت مصداقية بعض الإعلام بمقتل أن أمام الجمهور المحلي أو العربي.

الحرية الإعلامية بالمبدأ تقوم على أساس أن الفرد يجب أن يكون حراً في نشر ما يعتقد أنه صحيح عبر وسائل الإعلام، وهذا يعني عدم مصادرة الفكر، ولبنان تأسس على مبدأ الحرية الإعلامية، ولكن انقلبت هذه المعطيات مؤخراً حتى أصبحت الشاشات تقريباً موحدة كلها خلف "المقاومة".

وهذا لعمري مؤشر خطير، إذ إنه يدل على تحول الإعلام اللبناني إلى الإعلام "المغونم" من غنم، وهو أشد خطورة من كل المراحل التي مرت على لبنان، وهو أخطر من الإفلاس السياسي والاقتصادي الذي يعاني منه البلد أي الخواء الفكري، وهذه المرحلة أتت من بعد غسيل دماغي يومي عمل عليه الإعلام الحزب اللاهي ومن ورائه إيران على الإعلام اللبناني، عبر تمويله مؤسسات إعلامية كبيرة تابعة له بشكل مباشر أو غير مباشر، وهذا لم يحصل بين ليلة وضحاها، إذاً إن هذا العمل استغرق سنوات.

رأينا نتيجة ذلك وبشكل واضح في معركة عرسال الأخيرة تحول الشاشات إلى اللون الأصفر، وهو لون علم حزب الله، استضافات يومية لكتاب وصحافيين وسياسيين وأبواق ومطبلين من بقايا النظام السوري، بشكل يومي وعلى كل المحطات في الفقرات السياسية الصباحية والتوك شو السياسي الليلي، مروجين لانتصارات وهمية حققها حزب الله في جرود عرسال، مع العلم أننا لم نشاهد أياً من تلك المعارك مصورة ولو ضربة كف لمسلح، علماً أن الإعلام الحربي التابع للحزب كان حريصاً على إيصال إحداثيات معاركه إلى الإعلام اللبناني وبشكل مكثف بهدف الترويج وكأنه إعلان عن مادة إعلانية ومن يعلن عن شيء يبيعه وهذا يحصل في مجال التسويق فقط.

والجدير ذكره أن الإعلام الحربي للحزب كان قد قدّر عدد الذين سيتم ترحيلهم من جرود عرسال بنحو 9 آلاف شخص بينهم نحو 120 مسلحاً والباقي من النازحين. 3 آلاف من قوات النخبة في حزب الله كانوا يقاتلون 120 مسلحاً من "النصرة" خلال 3 أسابيع، احتاج هذا الفيلم الهوليودي الضخم، وهذا دون أن ننسى المساندة الجوية للطيران الحربي للنظام السوري له.

هذا مع تسجيل غياب شبه تام لوزارة الإعلام اللبنانية ومديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني.

متى كان الإعلام اللبناني يعمل لينتزع شرعية التعبير عن إرادة الشارع بفضل شعارات وطنية أو شوفنية يستنفرها صناعياً؟؟ وإنه بذلك بات يشبه إعلام الأنظمة الشمولية، إذا رأينا ذلك في الترويج عبر الوسائل التواصل الاجتماعي لشعارات للجيش اللبناني وتخوين لكل من لا يقف مع هذه المعارك واعتباره ضد الجيش، واستحضار مطربين وفنانين على عجل من أجل أغانٍ كتبت على عجل لدعم معركة عرسال، وبالتالي معركة حزب الله على الأراضي اللبنانية.

مع التذكير أن "أسرى الجيش" الموجودين في الجرود منذ 3 سنوات لم يعرف عنهم شيئاً، لم يُسأل عنهم ولم تأتِ وسائل الإعلام مرة على ذكرهم في كل تلك الجلبة الإعلامية.

الساسة اللبنانيون مخدرون، بعد القانون الانتخابي "الفرنكشتياني" الهجين، الكل مرعوب من فضح حجمه السياسي في المعركة الانتخابية القادمة، إن حصلت، لذا الكل يبصم للحزب علّه يحصل على الرضى، ولن يحصلوا.

إنها الحرب الإعلامية التي استحضر فيها حزب الله كل طاقته الإعلامية، تستخدم فيها كل الوسائل، هذه الحرب من أبرز الأسلحة في عصرنا وعرفت إيران كيف تستخدمها من خلال دعمها لمحطات ومؤسسات إعلامية بشكل مباشر أو غير مباشر في لبنان والمنطقة، إن الإعلام يصنع العقول.

كان حزب الله دويلة داخل الدولة اللبنانية أصبح الوضع معكوساً الدويلة اللبنانية تتلاشى أمام الحزب وبعض مواطنين يحاولون أن يحافظوا على أثر جمهورية على أراضي دولة حزب الله.