انتحار مثقف وسياسي مرموق

لا يختلف كثيرون على جمع الدكتور غسان سلامة بين الرقي الثقافي والسياسي. مفكر وباحث كبير في الشؤون الدولية والتغيرات السياسية، قدم أطروحات ثقافية واعية في بلاده لبنان وفي بلاد العالم فرنسا والولايات المتحدة.

عرف العالم العربي ونخب الغرب الدكتور غسان سلامة صوتاً صادحاً بثقافة عربية التقت بثقافة فرانكفونية، فلا غرو أنه ابن لبنان، لذلك يبقى صوتاً هاماً على أرض أوروبا وكذلك في أمريكا، صوتاً أميناً على القضايا العربية في أوقات حرجة وحاسمة.

هذا المثقف الكبير في الذاكرة العربية كان قادراً على تحقيق شيء من التوازنات، رغم الصراعات الموجودة في العقود الأخيرة من القرن الماضي، مما أهله ليكون اسماً بارزا في صناعة السلم والاستقرار، ممثلاً في ذلك المنظمات الدولية وخاصة داخل الوطن العربي؛ من مفاوضات كامب ديفيد في الثمانينيات وحتى تسعينيات القرن الماضي، حيث تدخل باسم هيئة الأمم المتحدة لتهدئة الأوضاع بين نظام صدام حسين في العراق والولايات المتحدة قبل الانهيار الشامل في تلك المرحلة.

في سباق منظمة اليونسكو، أجمعت عليه أصوات عربية عديدة، وخسر بشرف لما له من مكانة وثقل، وهذا هو المأمول في رجل له كل هذا التاريخ.

لكن السؤال اليوم: ما الذي يدفع شخصاً بهذا الحجم، أن ينهي مشواراً طويلاً بالقبول في تمثيل هيئة الأمم المتحدة لما يسمى بعمل التوافق بين حكومة شرعية في ليبيا وأطراف منازعة في جبهات عدة؟

من الطبيعي أن يمتد دور غسان سلامة من منابر الجامعات والثقافة إلى أدوار دولية، وسبق له ذلك، ولكن ما هو واقع اليوم في القضايا العربية؟ ومن هو ذلك المثقف، الذي سينأى بنفسه عن مستنقع ما يحدث في دول عربية؟

أن تتسيد المشهد الثقافي العربي بكل هذه التجربة الطويلة والمنافسات الشريفة، وترضى بدور شرطي بلا سلاح في وحل الميليشيات، فتلك صورة مؤسفة، لا يمكن أن نجد لها أي تفسير، سوى نهاية رجل تأخرت عنه كثيراً الأوسمة.