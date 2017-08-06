متى سيكف اليسار عن شتم ترمب؟

الجواب هو أنه لن يكف حتى لو طرده اليوم من البيت الأبيض. ومن يقولون إن ترمب يجب أن يهادن الإعلام المعادي حتى يكسبهم ويتقي شرهم، يفوتهم أن هذا الإعلام الشرس لن يتوقف عن غرس أظافره بجسده حتى لو تحول لأوباما آخر. ولهذا فإن الرئيس الأميركي يقف وظهره على الجدار ويحارب فقط وجهاز الآيفون بيده. ومن المثير أنه استطاع بتغريدات فقط أن يلطخ سمعة خصومه ويصفهم بالمزيفين حتى باتت تهمة رائجة الآن. وهو على عكس الرئيس بوش الابن المستكين والذي افترسه الإعلام وروّج عنه شائعات مغالطة بأنه غبي وشرير، تمكّن ترمب من دمغ خصومه بعلامات تجارية رديئة واستطاع أن يكسب قاعدة شعبية تتعاطف مع الضحية خصوصاً إذا هاجمتها النخبة المتغطرسة الفاسدة.

اليساريون أعداء لترمب حتى قبل أن يصبح رئيساً. الحملة اشتدت عليه حينما كان مرشحاً، ولكن الصدمة العنيفة أتت بعد فوزه غير المتوقع في الانتخابات التي كانت بالنسبة لليسار والليبراليين أشبه ببروفة نهاية العالم ويوم الحساب. ومؤخرا نشر كتاب يكشف عن حالة الدوار والهذيان الذي أصاب قطاعات واسعة من الكتاب والمثقفين. بينما كان فريق هيلاري يستعد لإطلاق الألعاب النارية احتفالا بفوزها المؤكد جاء الخبر الصاعق بفوز الشخص الذي يزدرونه ويرونه مهرّجاً. أحد الكتاب وصف الخوف لحظة فوز ترمب بذات الخوف الذي شعر به في أحداث ١١ سبتمبر. مثقفة وزوجها مكثا طوال الليل في رعب كامل يبكيان متماسكي الأيدي. وكاتب آخر أعلن الحداد وهو يقول "شيء داخلي مات هذه الليلة." ورابع ندب حالته التي غمرها الحزن العميق.

حالة واسعة من الهستيريا والرعب الرهيبة تحولت إلى حركة مقاومة وعصيان شرسة لترمب وإدارته ولازال هناك من يرفع اللافتات بعد 6 أشهر تعلن بصراحة "ليس رئيسنا". ما نراه الآن هو ربما أحد التفاسير للصدمة النفسية العنيفة التي تحولت إلى حركة صمود ومقاومة وزادت حدة وشراسة مع لسان الرئيس الطويل.

ولكن السؤال، وبعيداً عن كل الخلفية السابقة، هل يستحق ترمب كل هذا الهجوم؟

الواقع أن ترمب ارتكب عدة أخطاء أبرزها الهجوم على جيف سيشنز، النائب العام ووزير العدل الأميركي، في تصرف من الصعب تفسيره. البيت الأبيض مر بحالة من الفوضى العارمة وصلت ذروتها مع وصول الأهوج أنتوني سكارموتشي كمدير للاتصالات، قبل أن يقوم الجنرال جون كيلي رئيس موظفي البيت الأبيض بطرده. وترمب فشل أيضا، وبسبب فورة مزاجية من ماكين المريض، من إلغاء قانون أوباما كير. أضف إلى ذلك التسريبات المتتالية التي لم توفر حتى مكالماته السرية مع الزعماء كان آخرها مع الزعيمين المكسيكي والأسترالي ما أظهره بصورة الرجل الضعيف غير القادر حتى على السيطرة على فريقه الخاص.

كل هذه حالات فشل واضحة تثير الكثير من الضوضاء وتصرف الأنظار عن النجاحات الحقيقية التي تحققت في عهده وخلال مدة قصيرة. أبرزها خلق مليون وظيفة جديدة وانتعاش الاقتصاد وكسر مؤشر الداو جونز رقما قياسيا حينما كسر حاجز الـ22 ألفا لأول مرة في تاريخه وتراجع كبير في أعداد المهربين والمهاجرين غير الشرعيين مع الحدود المكسيكية. وهناك نجاحات مقبلة شبه محسومة أبرزها الإصلاح الضريبي وبناء الجدار الفاصل مع المكسيك الذي يحظى بتأييد حتى من معارضيه.

خارجياً أثبت ترمب أنه أفضل بمراحل من الرئيس أوباما الذي فشلت تقريباً كل سياساته. قمة الرياض أعادت الدفء والعلاقة الوثيقة مع الحلفاء وخرجت بسياسة واستراتيجية واضحة لمحاربة الإرهاب. مع إيران استبدل سياسة الاحتواء الناعمة بالمواجهة وسلم قيادة الملف الإيراني لوزير الدفاع ماتيس "الكلب المسعور" الذي يعرف أكثر من غيره وحشية وبربرية نظام الملالي، وأعلن مراراً عن احتمالية إسقاط النظام، ومؤخرا فرضت عقوبات عليه. ضرب قاعدة الشعيرات في عهده واستعاد خطابه الذي تحدث فيه عن الألم من رؤية الرضع المختنقين بغاز السارين بعض الاعتبار لمبدأ العدالة الإنسانية التي غابت تماماً خلال الـ8 سنوات الماضية التي كنا نرى فيها أطفالاً ونساء يقتلون بدون أن يتلقى قاتلهم أي عقاب. هُزم داعش في الموصل بعون كبير من القوات الأميركية وسيهزم قريباً في الرقة. ألقيت أم القنابل على الدواعش في أفغانستان وقتلت العشرات منهم. عملية ناجحة لأن بقاءهم أحياء يعني مزيداً من العمليات الإرهابية التي سيذهب ضحيتها الأبرياء. اتخذ موقفاً قوياً من الدوحة ونشاطاتها الإرهابية ودعمها للمتطرفين. استطاع ترمب بمساعدة فريقه الخبير والرصين أن يعيد التوازن للنظام الدولي، ولكنه يواجه تحديات خارجية كبيرة عنوانها الأبرز في الوقت الحالي كوريا الشمالية.

من المبكر القول إن ترمب نجح أو فشل، ولكن رؤية منطقية وعادلة لعهده حتى الآن تجعل الصورة موضوعية ومنطقية.

ولكن هذا لا يعني بأي حال أن خصومه الشرسين سيقولون عنه كلمة طيبة واحدة. لن يتوقفوا عن شتمه وإهانته بشكل مستمر. يريدونه رئيساً مطروداً قريباً أو مدحوراً مهزوماً في انتخابات 2020. ولكن السؤال الذي لا يمكن تجاهله الآن: ماذا سيحدث لو أعاد انتصاره مرة أخرى؟!