سألتني ابنتي إن كانت تستطيع قيادة السيارة عندما تكبر؟ ابتسمت وقلت لها، لن تحتاجي في عمرك أن تقودي سيارة، ستكون هناك سيارات قادرة على القيادة بنفسها من دون أن تتعبي نفسك بتعلم القيادة والتوجه إلى امتحان قد تنجحين فيه أو تفشلين.

استغربت ذلك، وقالت كيف؟

حدثتها عن الرجل الآلي أو الروبوت وعن تفاصيل سمعتها واخترعت بعضها ولكنها ليست بعيدة عن الواقع مثل أن يكون في السيارة براد يملأ من السوبر ماركت وأن تملأ السيارة نفسها بالكهرباء وهي في الموقف.

ضحكت يسمى ذات الأعوام الستة وقالت سأنام في سيارتي وأشرب العصير.

سألتني بعد قليل لماذا أنت وإخوتك عددكم خمسة أفراد؟ قلت لها لأن أبي وأمي لم يكن لديهم تلفاز في المنزل.

لا تلفاز في منزلكم؟ يا حرام.. وابتسمت.

أخبرتها أن زماننا كان الحي كله بتلفزيون واحد أسود وأبيض عند جارنا أبو علي بصل وهو "كهربجي" من حمص، ووجد أهلي أنهم إن لم ينجبوا أطفالاً كثراً، فهؤلاء لن يجدوا ما يتسلون به في حياتهم، ولذلك فإن أفضل فكرة هي زيادة عدد الأبناء ليلعبوا مع بعض ويهتم الكبار منهم بالصغار بغياب التلفاز.

لم أخبر يسمى أن التلفزيون كان يفتتح إرساله عند السادسة مساء بالرسوم المتحركة يليها مسلسل لبناني مثل "عشرة عبيد صغار" وبعده نشرة الأخبار وختامها مع فيلم عربي أو أجنبي والنشيد الوطني. سكتُّ عن هذه المعلومات لكي لا أزيد عليها هموم أن ترى حياتنا السابقة ببؤسها التلفزيوني أمام الكومبيوتر و"الآي باد" والهواتف الحديثة والتطبيقات التي تحمل مليارات الساعات من الفيديوهات عبر يوتيوب وبرامج أخرى.

وفي حديثنا تذكرت جارنا "جاك" وسيارته "مرسيدس 180" الرمادية اللون التي كانت تتسابق مع سيارة خالي "بيجو 202" والشباك الذي كان يتم تشغيله على "المانيفيل" مقابل السيارات الحديثة التي تتحرك باللمس وتتوقف في مكانها عبر أوامر صوتية.

لا أعلم ماذا سترى يسمى وجيلها بعد خمسين أو ستين عاما، ولكن التغيرات التي نراها على أشياء صغيرة لها علاقة بالأطفال، مثل التجاوب الذي تبديه لعبة تفاعلية جديدة لدى ابنتي على شكل طائر بوم هو أمر لا يصدق، تناديها فتضحك، تصرخ بوجهها مؤدبة لها فتبكي، تجوع فتفرك لها بطنها، تسير على الطاولة وعندما تصل الحافة تتوقف.. لعبة موجودة لدى كل الفتيات الصغيرات.. هي غير لعبنا التي كانت تعتمد على اختراعنا بمساعدة الأهل، عربة خشبية على دواليب "رولمان"، أو سيوف خشبية أو سبع بلاطات أو حتى كرة قدم بطابة بلاستيكية وخريطة نرسمها في وسط الطريق لكشف من اختبأ من رفاقنا.

المستقبل ليس أمرا عاديا، المال إلكتروني، أي وهمي لا شكل ولا لون له، والأملاك إلكترونية أيضا، أسهم في فيسبوك وغوغل.

حتى الروائح وحاسة اللمس تصبح كلها إلكترونية.. هناك الجنون الجميل، والحياة الغريبة.. فنجان قهوة عربية تشربه في بيروت فتصل رائحته إلى صديقك في أميركا عبر "تطبيق" لنقل الواقع بروائحه.