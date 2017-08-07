هكذا وجدت مصر

أقلعت الطائرة يوم الخميس إلى القاهرة ولتمضية الوقت أخذت أقرأ الصحف؛ وفي صحيفة الأهرام اشتكى الدكتور أسامة حرب في مقاله من قلة العاملين في الجوازات لتسهيل حركة القادمين، وفعلا عندما وصلت لاحظت ما ذكره من وقت انتظار طويل نسبيا ولكن المطار يبدو بحالة جيدة من حيث النظافة والاتساع وتوفر الخدمة المصرفية بشكل عملي، وبعد ذلك اقلتني سيارة الأجرة وسط الزحام إلى قلب القاهرة.

كنت متلهفا لرؤية مصر بعد سنوات طويلة من الانقطاع ومعرفة التغيرات والتطورات وزيارة بعض الأماكن التاريخية، اليوم الثاني خرجت لتناول الإفطار مثل الفول والطعمية التي أحبها والتي يرجح بأنها تعود للزمن الفرعوني؛ حيث يروى بأن المزارعين المصرين القدماء والعمال كانوا يعدونها بكميات جيدة لتسد جوعهم في أسفارهم على امتداد النيل (مثل الساندوتش) كوجبة شاملة وعملية، كان طعمها لذيذا في مطعم تردد الفندق قليلا في ترشيحه؛ لأنه شعبي لكنه لذيذ، بعد ذلك توجهت إلى قلعة محمد علي وفي الطريق رأيت أحياء الغورية القديمة والتي تذكرك بحارات القاهرة القديمة في الزمن الفاطمي المرسوم في لوحات الفنانين التصويريين في ذاك الزمان من جدران وأبواب ضخمة أمام ساحة مليئة بالعمال وبائعي الجملة والأسواق الشعبية، حتى وصلت القلعة المليئة بالزوار والمساجد القديمة والمتاحف التي تحكي تاريخ مصر في عهود مختلفة منذ العصر المملوكي حتى عهد السادات؛ حيث تجد المساجد القديمة مثل مسجد السلطان قلاوون والذي أعاد ترميمه الملك فاروق وزيّن محرابه بالفسيفساء، وجعل أعمدة المسجد من الرخام المجلوب من بعض الكنائس المهجورة في إيطاليا لذلك تجد رمز الصليب على بعض الأعمدة داخل المسجد، وبجوار المسجد تجد متحف الشرطة والذي لايزال يحتفظ -حتى اليوم- بالمسدس الذي أطلق منه الرصاص على جمال عبدالناصر في حادث المنشية الشهير بالإسكندرية، والمسدس الذي اغتيل به النقراشي باشا رئيس حكومة مصر، ويحمل المتحف أيضا الصور الحقيقية لأشهر المجرمين في التاريخ المصري مثل (ريا وسكينة) وغيرهما وخلف تلك الصور توجد السجون القديمة والتي سُجن السادات فيها ذات يوم، كانت غرفا صغيرة جدا وبجوار الباب ترس حديدي يقرع عليه السجان لمناداة المسجون.

بعد الساعات الطويلة تحت أشعة الشمس الحارة توجهت إلى مقهى (الريش) القديم في ميدان طلعة حرب؛ وهو مقهى عتيق عمره قرابة قرن من الزمن، وأزدادت شهرته بفضل كونه في الماضي صالون المثقفين مثل: توفيق الحكيم، ولويس عِوَض، وصلاح جاهين، وبعد شرب الماء البارد في المقهى والقهوة السادة التركية -على الطريقة المصرية- توجهت لمكتبة الشروق، وللأسف ذهبت لرف كتب نجيب محفوظ واكتشفت بأني قرأت جميع أعماله التي تجاوزت الثمانين رواية ولكن المكتبة عامرة أيضا بالكثير من الكتب حتى كتب علاء الأسواني المعارضة للدولة رأيتها موجودة وتباع بشكل علني، وفي متاعب البحث عن تاكسي وجدته أخيرا عند (عمارة يعقوبيان) لوجود ثلاثة فنادق داخلها.

اتصلت بصديق إنجليزي يعمل باحثا اقتصاديا، ويسكن في الزمالك منذ عامين، قال لي أهم مؤشر في الاقتصاد المصري هو أسعار العمال ومدى توفرهم لأنه حوالي 80% من القوى العاملة المصرية تعمل في القطاع الخاص وأكثر من نصفهم يعمل في المؤسسات المتوسطة والصغيرة، وكلما زاد العمل زاد الطلب فزاد الضغط عليهم والعكس صحيح، قلت له إن أهم تحديات اقتصاد مصر هو (اقتصاد الظل) الذي يحجب رؤية الكثير من الأنشطة بسبب البيروقراطية المزعجة كما ذكر الباحث البيروفي الشهير (دستو) في كتابه (غموض الأصول) بأن من مسببات اقتصاد الظل في مصر وجود أنظمة معقدة قديمة وسارية، مثلا تصريح إصدار مخبز يستلزم مطابقة 110 مواد قانونية ومطابقة 27 دائرة حكومية بالإضافة لوجود عشوائيات مليئة بالسكان منذ الستينيات، ذكر بأن الأنظمة في تحسن، وأن السوق السوداء للعملات انحسرت كثيرا بعد تعويم الجنيه، وكان يثني على تحسن الأمن والذي انعكس على أهم الأنشطة، وأكد لي نفس الملاحظة صديق آخر سعودي العام الماضي حذره فندقه من السهر إلى بعد الساعة الثامنة وبخلاف هذا العام حيث الأمن يطمئن الحاضرين ومقاهي الزمالك تسهر لبعد منتصف الليل.

جاء المساء وبدا النيل رائقا ونسيمه ينعش الأجواء وحيرة العشاء بين الكشري عند أبو الهول أو المشاوي على ضفاف النيل فغلبت المشاوي، لكن قبلها ذهبت لمصرف لتحويل دولارات وكان الصراف يقوم بعمله وهو يغني مع أم كلثوم (هذه الدنيا كتاب..) مع رشفات الشاي المنكه بالنعناع وابتسامة الضيافة.

* نقلا عن "الرياض"