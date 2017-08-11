ترمب وسياسة الردع

يريد الكثيرون القول إن خطورة التصعيد بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة ناجمة عن سوء تصرّف الزعيم كيم يقابله تهديد باستعمال القوة القاهرة من قبل الرئيس الأميركي.

الحقيقة هي أن مشهد التصعيد هذا يحمل كل مواصفات "العقلانية السياسية".

فمن جهة لدينا زعيم كوريا الشمالية "كيم جونغ اون"، ويعرف أن حيازة قنبلة نووية أعطت أباه مناعة ضد أي تهديد خارجي بتغيير نظام الحكم.

الآن يمارس "السيد كيم" بعد أبيه وجدّه أنواع الدكتاتورية وعبادة الشخص، ويريد أن يقول للصين وللولايات المتحدة إنه يريد الاحتفاظ بدولته الفريدة كما هي، وسيردع أي تهديد بأن يضع قنبلة نووية على رأس صاروخ يستطيع ضرب نصف الولايات المتحدة.

من الجهة الأخرى، لدينا رئيس جديد للولايات المتحدة وجد أن لدى بلاده التزامات بحماية الأصدقاء والحلفاء فكرّر الالتزامات. ثم وجد بعد أشهر أن الصواريخ الكورية يمكن أن تطال شواطئ الولايات المتحدة، فأرسل تحذيراً إلى كوريا الشمالية، وتأكد أن أنظمة الدفاع المضادة للصواريخ موجودة ومستعدة.

والآن تأكّد الرئيس الأميركي أن كوريا الشمالية تستطيع وضع شحنة نووية على رأس صاروخ، فهدّد كوريا بالدمار الشامل.

الفارق ضخم بين ما حدث من قبل وما يحدث الآن!

في عهد جورج دبليو بوش فجّرت كوريا الشمالية أول قنبلة نووية ولم يحدث شيء، فرضت واشنطن بعض العقوبات وأطلقت بعض التحذيرات، واستمرت الأوضاع على ما هي عليه.

في عهد أوباما أطلقت كوريا الشمالية أكثر من ستين صاروخاً بعيد المدى، وقامت بأربعة تفجيرات نووية ولم يحدث الكثير، أرسل أوباما أنظمة دفاع صاروخية، وتوقف عن محاولات التطبيع مع بيونغ يانغ، وبقي الوضع على ما هو عليه.

الآن السيد كيم يواجه الرئيس ترمب! وأعني هنا أن زعيم كوريا الشمالية يرى بعينه، ووجاهياً، حقيقة جديدة.

بدلاً من تحذير السيد كيم ومحاولة تهدئة خاطره لوقف التصعيد، يقول له الرئيس ترمب "ستواجه النار والقوة العاتية"، وبعد يومين يقول له إن الوعيد بالنار والقوة العاتية "لم يكن حازماً كفاية"، ثم يقول "هذه المرّة لن يفلت!"

يذكّرني هذا بقصة من لبنان!

يروى أن زعيماً شاباً ذهب إلى والده وطلب منه عدم تشجيع رجال البلدة على شراء أسلحة لأولادهم، فسأله أبوه ما يجب أن تكون الهديّة للولد؟

قال له: "بدلاً من المسدس نعطيه ساعة!".

ردّ الوالد بالقول: "لو شتم أحدهم أباك وأمّك لا تستطيع أن تردّ بأنّها الساعة العاشرة!".

الفارق بين الرؤساء الأميركيين السابقين وترمب أنهم كانوا يملكون قوة الردع لكنهم لم "يردعوا" نظام كوريا الشمالية. كيم جونغ أون لم يخف ولم يرتدع. وكلما أطلق صاروخاً، كان السيد كيم يسمع من قبل كلاماً يشبه القول "إنها العاشرة بتوقيت واشنطن".

الآن يجب القول إن "كيم جونغ أون" سيفهم أن كل بلاده ستصبح دماراً و"يرتدع".

الآن يريد ترمب أن يردع كوريا الشمالية عن التهويل بالقصف والقتل، كما يريد ترمب أن تفهم دول أخرى أن مهرجانات التهويل يجب أن تتوقّف، وعلى سبيل المثال أن تتوقف إيران عن إطلاق صواريخها ولا تعود للتفكير باقتناء سلاح نووي.