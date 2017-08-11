شعب قطر المَنْسِي

عند اندلاع أحداث ربيع الموت كانت الجزيرة وضيوفها على قلبٍ واحد ولسانهم يُردّد جُملةً واحدة "الوطن ليس مزرعة والشعب ليسوا بهائم حتى يُسكتهم توفير الطعام".. تدور الأيام و يتحول خطاب الجزيرة وخطاب أمير قطر تحديداً الداعم الرئيس لذاك الربيع البائس لِيُبشّر شعبه بِتوفير الألبان والأرز والدقيق، خطاب تحوّل فيه الشعب القطري إلى باحث عن الطعام فقط، خطاب سَلَب من الشعب القطري حق أن يكون له تطلّعات سياسية يجب أن يتم تحقيقها.

خطاب تناسى فيه تطلّعات شعبه بأن ينتخب من يُمثله، ينتخب من يستطيع أن يقول لأمير قطر كفى عبثاً بأمن الخليج، شعب قطر الذي نعرف جيداً أنه يعشق الحُريّة السياسية كثيراً والدليل أن هذا الشعب كثيراً ما دَسّ أنفه في بُلدان أُخرى داعماً ومؤيداً لِكُل ثورة، تَدَخّل في الكويت وفي ليبيا وفي مصر وفي تونس وفي سوريا وحتى في مالي، تجاهلت الجزيرة وتجاهل أمير قطر عشق الشعب القطري للانتخابات وحق الشعب في اختيار من يمثله، شعب قطر المنسي في خطابات الجزيرة وأمير قطر يُريد أن يكون له رجل أمن يُمثله مُنتخب يُمثله وصحفي يُمثله وأديب يُمثله وبرلماني يُمثله لا مُرتزقة يتم جلبهم من كُل أنحاء الأرض.

ولماذا يتم الحديث عن تطلّعات شعوب الواق الواق ويتم تجاهل نداءات الشعب القطري الهاتفة سِراً "نُريدُ أن نحيا كراماً في بلادنا"، أصبح الشعب القطري مُتلصصاً على كُل الشعوب الأخرى وهاتفاً معهم على خراب أوطانهم بل وداعماً لهم، كُل هذا في سبيل إشباع رغبته في أن يكون حُراً في بلاده وتُصبح لديه أشياء ملموسة تُمثل الهويّة القطريّة، سنوات من التدمير المُمنهج لعقليّة المواطن القطري جعلته يتحول إلى إنسان يرى أن تدمير الآخرين لأوطانهم شيء رائع وشيء جميل ويُسبغون عليها صِفة أنها تطلّعات و آمال و أحلام..

والأمن والأكل صفة البهائم، والأحرار وحدهم من يختارون التدمير سبيلاً لبلوغ غاياتهم..

هذا التغيير الذي زرعته الحكومة القطريّة في عقلية مواطنيها وهويّتهم ستجني نتائجه قريباً..

سيكبر الطفل ويتحول إلى مُراهق وسيبدأ تجريب ما كان يؤيده في أماكن أخرى..

بعد فترة من المقاطعة هذا الشعب الذي كان يتحدث عن الشعوب الأخرى وحقها في تقرير المصير والانتخاب سيلتفت إلى أمير قطر وسيصرخ في وجهه علناً نُريد "هويّة قطر" فنحنُ أحق في "قطر" من المُرتزقة، حينها سيسقط الهرم وستنتصر فوضى الباحثين عن حقوقهم المسلوبة، شعبٌ يُريد "هويّته" فما أنت فاعلٌ يا تميم!؟