في الفُصحى بنو رَحِمٍ

لديّ وقت بأن أبحث في المعاجم، عبر الكتب الورقية والمواقع الإلكترونية عن المفردات وتاريخ استعمالها، ومقارنة لغة الضاد بما استطيع بسط أو تعليل لأصل لفظة ما وتاريخها. أو مداخل تعنى بأصل الكلمات وتاريخها

ويتفق المعجميون قي مسألة ما سُمّي بتلاقح اللغات، وأن كل لغة أعطت لأخرى كلمات كثيرة أو قليلة، اعتمدتها القواميس. والجديد في قراءات كتلك أن البعض أصدر آراء ومدونات تقول لنا متى دخلت كلمة ما إلى لغة ما، وقد مرّت عليّ محاولات كهذه.

وفي مسرحية The Winter’s Tale تقول إحدى الشخصيات:

"I must have saffron to colour my Waldon Pies."

وهكذا استقرت كلمة الزعفران "saffron" في اللغة الإنكليزية على أنها من ألفاظها واليوم أصبحت منطقة Saffron Walden مركزاً لإنتاج الفطائر المزينة بالزعفران في إنكلترا.

تأتي كلمة mancus وقد تكون أقدم كلمة عربية التي انتقلت إلى الإنجليزية عام 718 ميلادية، وتشير إلى نوع من العملة الأنكلوسكسونية واسمها بالعربية (المنقوش). كذلك كلمة المرّ وهو عطارة سمته الإنجليزية عام 825 ميلادية (myrr). وأيضاً مفردة الكمّون وهو عطارة أيضاً أخذته الإنجليزية باسم (cumin) حوالي سنة 897 ميلادية، ومفردة (بلسم) أخذتها الإنجليزية كما هي عام 1000 ميلادية.

وجاء شعراء إنجليز مثل جيوفري تشوسر Geoffrey Chaucer (1340 – 1400: وكان ممن لهم دور مهم في ترسيخ استعمال ألفاظ عربية في الإنكليزية ويعتبر ذاك الشاعر الملقب "أبو الأدب الإنكليزي" أحد المساهمين الرئيسيين في إدخال ألفاظ عربية إلى الإنكليزية.

يذكر تشوسر في مؤلفاته الشعرية وخاصة "حكايات كانتربري" Canterbury Tales أسماء العلماء العرب الذين اطلع على كتاباتهم مثل ابن رشد Averrois ابن سينا Avycen والرازي Razis.

الكلمات العربية التى انتقلت إلى لغات لا تُحصى لكنني هنا أعمد إلى تسجليها حسب الأقدمية.

وفي بحث جيد للدكتور مصطفى محمود يقول رحمه الله: "إن السبب الأول هو سعة اللغة العربية وغناها وضيق اللغات الأخرى وفقرها النسبي؛ فاللغة اللاتينية بها سبعمائة جذر لغوي فقط، والساكسونية بها ألفا جذر! بينما العربية بها ستة عشر ألف جذر لغوي، يضاف إلى هذه السعة سعة أخرى في التفعيل والاشتقاق والتركيب.. ففي الإنجليزية مثلاً لفظ Tall بمعنى طويل والتشابه بين الكلمتين في النطق واضح، ولكنا نجد أن اللفظة العربية تخرج منها مشتقات وتراكيب بلا عدد (طال يطول وطائل وطائلة وطويل وطويلة وذو الطول ومستطيل.. إلخ، بينما اللفظ الإنجليزي Tall لا يخرج منه شيء".

ونفس الملاحظة في لفظة أخرى مثل Good بالإنجليزية وجيد بالعربية، وكلاهما متشابه في النطق، ولكنا نجد كلمة جيد يخرج منها الجود والجودة والإجادة ويجيد ويجود وجواد وجياد.. إلخ، ولا نجد لفظ Good يخرج منه شيء!".

* نقلا عن "الرياض"