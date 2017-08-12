لماذا كان هناك عبدالحسين واحد وليس عشرة؟

لرحيل الشخصيات الكبيرة وقع حزين على الأنفس حتى لو كان متوقعاً ومنتظراً بسبب المرض أو الشيخوخة. لا يكون الشخص مستعداً لسماع النبأ المزعج حتى لو عرف بحتمية حدوثه. وهكذا شعرنا مع الفنان الكبير عبدالحسين عبدالرضا الذي أحزن الجميع خبر رحيله، ومن وقتها والتعازي من أجيال متباينة لا تتوقف.

الفنان الراحل عملاق بالمعنى الحقيقي للكلمة، ومثله قلة من الصعب أن تتكرر. وقد أصبح مقياساً لجودة ورقي العمل الفني الخليجي. يغيب فتنحدر الأعمال ويهبط الذوق، ويعود بمسلسل بعد انقطاع ليرتفع مستوى الإبداع والقيمة الفنية. فعلها كثيراً كما في مسلسل "سوق المقاصيص" الذي صاحبته توقعات غير مشجعة بأنه يريد إعادة استنساخ "درب الزلق"، إلا أنه حقق نجاحاً كبيراً وسجل اسمه في قائمة أهم الأعمال الكلاسيكية الخليجية. المثير أيضاً أن الفنانين المهرجين الذين دمروا قيمة الفن في الخليج ينضبطون إذا عملوا معه ووقفوا إلى جانبه، وبالفعل يظهر أن لديهم مواهب مدفونة معقولة يعرف هو كيف يخرجها ويوظفها بعيداً عن فوضى طيشهم وجهلهم.

الراحل الكبير من الفنانين النادرين، لأنه فنان بالغريزة وليس التدريب. يملك موهبة فطرية كبيرة ولدت معه مثل كبار اللاعبين أو الموسيقيين الذين لا يعرف أحد سر إبداعهم ومن أين أتوا به. ومهما حاول المرء بذل أقصى الجهود والتدريبات ليكون مثلهم فلا يستطيع، لأنه يفتقد ما يملكون. وهكذا كان هناك عبدالحسين واحد وليس عشرة رغم أن هناك من حاول تقليده وإيراد الطرائف على طريقته فلم يحالفه الحظ. ومن أكبر الأمثلة على هذه الغريزة الفنية الخارقة شخصية حسين بن عاقول. يقال إن الكثير من مشاهده كانت مرتجلة ولكنها كانت من أمتعها. قدمها بتلقائية بسيطة مثيرة للدهشة تقع على الحافة الحادة بين الواقع الباهت والأداء المصطنع. رغم مرور أعوام طويلة على هذا الدور الخالد ومهما يعاد إلا أن ردة فعل المشاهد نحوه لا تتغير، وهكذا يكون الإبداع الحقيقي. تشعر به ولا يمكن أن تفسره.

جمع الفنان الراحل إلى جانب هذه الموهبة الذكاء، وعرف تماماً ما يريد، ولم يحول الفن إلى أداة للوعظ السياسي كما حاول البعض دفعه في هذا الاتجاه، لكنه امتنع مدركاً أن الفن إذا تسيس قتل وفقد قيمته. ورغم أنه مشغول في الفن ولا يتحدث إلا عنه في مقابلاته إلا أن إجابات في السياسة سريعة تكشف عن شخصية واقعية ورؤية معتدلة محافظة، ومزاج شخصي رصين بعيد عن نزق وطفولية الفنانين والشعراء، ولهذا السبب في تقديري نبذ أبو عدنان المسرح السياسي ذا النزعة اليسارية التثويرية، ومن هنا كان الاختلاف والافتراق مع رفيق دربه الفنان سعد الفرج الذي بقدر ما زاد من جرعة السياسة في أعماله ومسرحياته انحدرت قيمة الفن. ورغم الفرق الواضح بين الموهبتين إلا أن عبدالحسين بفطنة رفض أن يكون مبشراً أو رسالياً سياسياً، وجعل همه الأول الفن المشغول بالإنسان بعيداً عن صراع التيارات والجماعات التي تريد توظيفه - وتوظيف أي شيء - لمصالحها.

وهذا ينقلنا إلى سمة أخرى في شخصيته زادت من حجمه الفني والأخلاقي، فقد حاربه المتزمتون في الخليج بشدة في سياق غاراتهم التي لا تتوقف عن الفن والفنانين، ومعروف قصة إحراق محل الفيديو الذي كان يملكه. أبغضوه بشدة، لأن وجوده بحد ذاته هزيمة لمشروعهم، ولكن الراحل حاربهم بالمقابل ولم يسكت أو يرضخ من خلال حديثه الصريح عن شرورهم وأخطارهم على المجتمع والحركة الفنية والإبداعية. وقد كان بالطبع محقاً في كل تحذيراته، ولو أخذت الحكومات بنصائحه بوقت مبكّر لكنا قطعنا شوطاً كبيراً في عملية التطور الاجتماعي والثقافي الذي لا يمكن عزله عن التطور الفني. ولكنه أيضاً جابههم من خلال الأعمال الفنية التي قدمها، ومن خلال التعليقات الساخرة التي يلقيها، وهو السلاح النووي الفتاك الذي يملكه. تعليق ساخر يخرج من فمه ليسكن في الذاكرة الخليجية للأبد.

رحم الله الفنان الكبير الذي أخذ الموت جسده ولكنه ترك لنا أسطورة فنية ستكبر كلما مرت الأيام والسنون.