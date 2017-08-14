رحيل ‬الكبار.. ‬عبد ‬الحسين ‬عبد ‬الرضا

عند‎ ‬رحيل ‬العظماء ‬يصيب ‬التاريخ ‬وجلٌ ‬ويعتري ‬حراكه ‬ألمٌ، ‬فالعظماء ‬في ‬كل ‬مجال وفي ‬كل ‬فن، ‬ومنهم ‬الفنانون ‬الكبار ‬يخلدون ‬فنهم ‬برسومات ‬بارعة ‬ومنحوتات أخّاذة ‬أو ‬مسرحيات ‬أو ‬مسلسلات ‬خالدة، ‬أو ‬أغانٍ ‬ومعزوفات ‬لامعة، ‬أو ‬نصوص شعرية أو ‬نثرية تبقى ‬طويلاً ‬في ‬ذاكرة ‬الشعوب ‬وخلد ‬الإنسانية. تألمت‎ ‬الشعوب ‬الخليجية ‬والعربية ‬لفقد ‬فنان ‬كبير ‬بحجم ‬وتاريخ ‬وتجربة ‬الراحل ‬الكويتي ‬الكبير ‬عبد ‬الحسين ‬عبد ‬الرضا، ‬تألمت ‬لأنه ‬كان ‬جزءاً ‬من ‬ذاكرة ‬الأجيال ‬التي ‬استمتعت ‬بفنه ‬الأصيل ‬وخفة ‬دمه ‬التي ‬أدخل ‬بها ‬السعادة ‬على ‬مدى ‬عقودٍ ‬في ‬قلوب ‬وعقول ‬الناس، ‬وتحديداً ‬الأجيال ‬التي ‬عرفته ‬قبل ‬بروز ‬ما ‬كان ‬يعرف ‬بالصحوة ‬الإسلامية ‬التي ‬غيرت ‬وخربت ‬قلوب ‬وعقول ‬الأجيال ‬التي ‬سيطرت ‬عليها.

أحد‎ ‬آثار ‬تلك ‬الصحوة ‬المشؤومة، ‬هو ‬أن ‬البعض ‬ينفر ‬لمجرد ‬ذكر ‬اسم ‬الفنان، ‬لأنه ‬يعني ‬بالنسبة ‬له ‬شراً ‬محضاً ‬بحدّ ‬ذاته، ‬بغض ‬النظر ‬عن ‬فنه ‬الجميل ‬وأعماله ‬الخالدة ‬وأهدافه ‬السامية، ‬فالطائفيون ‬المتطرفون ‬البغيضون ‬يكرهون ‬فيه ‬ما ‬يرمز ‬له ‬من ‬وحدة ‬الشعوب ‬والوطنية ‬والوعي، ‬ولأنه ‬يحمل ‬سلاحاً ‬شعبياً ‬ينازعهم ‬على ‬الجمهور ‬والمشاهدين ‬برسالة ‬هي ‬على ‬النقيض ‬من ‬رسائلهم. مات‎ ‬طلال ‬مدّاح ‬محتضناً ‬عوده ‬بكل ‬الحب ‬وحنجرته ‬تصدح ‬بالفن ‬الجميل ‬على ‬مسرح ‬المفتاحة ‬بابها ‬قبل ‬بضعة ‬عشر ‬عاماً ‬فاحتضنت ‬القلوب ‬فنّه ‬وخلّدت ‬أغانيه، ‬ولم ‬يزل ‬جمهوره ‬يتزايد ‬ويتصاعد ‬لإخلاصه ‬العميق ‬لذلك ‬الفن ‬والجمال ‬وملامسته ‬لشغاف ‬القلوب ‬بصوته ‬الشجي ‬وحنجرته ‬البارعة.

لم‎ ‬يكن ‬عبد ‬الحسين ‬مغنياً ‬محترفاً ‬مثل ‬طلال ‬ولكنه ‬كان ‬إنساناً ‬مثله، ‬وفناناً ‬كوميدياً ‬أدخل ‬السعادة ‬في ‬القلوب ‬فبكته ‬تلك ‬القلوب ‬عند ‬الرحيل، ‬وقد ‬سمعت ‬من ‬الصديق ‬خلف ‬الحربي ‬أن ‬عبد ‬الحسين ‬وهو ‬في ‬المستشفى ‬في ‬أيامه ‬الأخيرة ‬كان ‬شغوفاً ‬بتفاصيل ‬عمله ‬القادم ‬ومسلسله ‬الذي ‬لن ‬يجئ ‬للأسف، ‬وهكذا ‬هم ‬العظام ‬يموتون ‬على ‬حلم ‬بإبداع ‬جديدٍ ‬يقدمونه ‬لجماهيرهم ‬التي ‬تبادلهم ‬حباً ‬بحبٍ ‬وشغفاً ‬بشغف.

«‬درب ‬الزلق» ‬هذا ‬العمل ‬الخالد ‬دخل ‬البيوت ‬والقلوب ‬بلا ‬استئذانٍ ‬وبقي ‬فيهما، ‬كجزء ‬من ‬ذاكرة ‬أجيال، ‬فعلى ‬الرغم ‬من ‬ضعف ‬الإمكانات ‬التي ‬أنتج ‬فيها ‬وقلة ‬عدد ‬الحلقات، ‬إلا ‬أن ‬الإبداع ‬والتميز ‬خلّده ‬في ‬الذاكرة، ‬ولم ‬تزل ‬أجيال ‬تتناقل ‬العبارات ‬الكوميدية ‬والمواقف ‬المضحكة ‬وكأنها ‬شاهدتها ‬بالأمس ‬القريب.

كفنّان ‬وطني مخلص كان ‬عبد ‬الحسين ‬منافحاً ‬كبيراً ‬عن ‬وطنه ‬الكويت، ‬وقد ‬قدّم ‬مسرحية «‬سيف ‬العرب» ‬منافحاً ‬عن ‬الكويت ‬ضد ‬الاعتداء ‬الغاشم ‬الذي ‬قام ‬به ‬صدّام ‬حسين ‬باحتلاله ‬الكويت ‬ممثلاً ‬الدور ‬الوطني ‬المخلص ‬الذي ‬يقدّمه ‬الفنان ‬المبدع ‬لوطنه، ‬وكذلك ‬مواقفه ‬المعلنة ‬ضد ‬الطائفية ‬والإرهاب ‬والتطرف ‬بشكلٍ ‬عامٍ ‬بغض ‬النظر ‬عمّن ‬يقف ‬وراءه ‬من ‬الجماعات ‬الإرهابية ‬سنيةً ‬كانت ‬أم ‬شيعيةً.

عبد‎ ‬الحسين ‬عبد ‬الرضا ‬هو ‬أحد ‬رموز ‬النهضة ‬الثقافية ‬الكبرى ‬التي ‬شهدتها ‬الكويت ‬في ‬سبعينيات ‬القرن ‬المنصرم ‬حين ‬كانت ‬منبر ‬إشعاع ‬ثقافي وفني ‬كبير ‬قبل ‬تبتلى ‬كغيرها ‬بطغيان ‬المتطرفين ‬المنتسبين ‬لما ‬كان ‬يعرف ‬بالصحوة ‬الإسلامية ‬التي ‬سعت ‬بقضها ‬وقضيضها ‬للقضاء ‬على ‬كل ‬جميل ‬في ‬حياة ‬الناس، ‬ويجب ‬أن ‬يخلّد ‬ذكره ‬بشكل ‬رسمي وشعبي ‬ليبقى ‬نبراساً ‬حضارياً ‬يضيء ‬للأجيال ‬القادمة ‬طريق ‬التميز ‬والنجاح.

في‎ ‬عام ‬2015 ‬أصدرت ‬دولة ‬الإمارات ‬العربية ‬المتحدة ‬قانوناً ‬لمكافحة ‬التمييز ‬والعنصرية، ‬شكّل ‬سابقة ‬يجب ‬أن ‬تحتذى ‬لضرب ‬جذور ‬التطرف ‬وخطاب ‬الكراهية، ‬وتتضح ‬الحاجة ‬لمثل ‬هذا ‬القانون ‬حين ‬يتطاول ‬المتطرفون ‬في ‬لحظة ‬الموت ‬المهيبة ‬على ‬فنان ‬بحجم ‬الراحل ‬الكبير ‬عبد ‬الحسين ‬عبد ‬الرضا.

لم‎ ‬يرحل ‬عبد ‬الحسين ‬إلا ‬وقد ‬أخذ ‬تيار ‬الكراهية ‬في ‬الأفول ‬فجماعاته ‬تصنّف ‬إرهابية ‬على ‬مستوى ‬الدول ‬وخطابه ‬يُنبذ ‬ويُنقض ‬على ‬مستوى ‬الشعوب. ‬رحم ‬الله ‬عبد ‬الحسين ‬عبد ‬الرضا.

*نقلا عن صحيفة "الاتحاد".