صراع الرفاق الشيوعيين!

منذ عام 2009 أي حينما بدأت صحيفة «غلوبال تايمز» الصينية المملوكة للدولة بالصدور في طبعة بالإنجليزية وأنا أتابعها يومياً، من باب التعرف على المستجدات في هذا البلد العملاق ومحاولة فهم سياساته حيال القضايا الإقليمية والدولية، ومما قرأته مؤخراً افتتاحية خصصت للحديث عن العلاقات الصينية الفيتنامية التي عاد التوتر ليخيم عليها بعد أن تفاءل كثيرون بتحسنها وزيادة فرص التعاون المشترك والثقة المتبادلة بين قيادتي البلدين والحزبين الشيوعيين الحاكمين فيهما، وخصوصاً في أعقاب الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الفيتنامي «تران داي قوانغ» وعقيلته إلى بكين في مايو المنصرم.

ولعل أحد شواهد عودة التوتر إلى علاقات البلدين هو قيام رئيس أركان الجيش الصيني بقطع زيارة كان يقوم بها لفيتنام والعودة إلى بلاده دون عقد لقاء مع نظيره الفيتنامي لبحث قضايا حدودية، علماً بأن البلدين يتنازعان السيادة على مجموعة من الجزر الصغيرة في بحر الصين الجنوبي، يقال إنها غنية بالنفط والغاز والمعادن، بل كثيراً ما كان البلدان قاب قوسين أو أدنى من تكرار الاشتباك العسكري بسبب حقوق الصيد ومرور السفن واحتجاز صيادين أو بسبب تركيب منصات للتنقيب عن النفط والغاز. ونقول تكرار الاشتباك العسكري لأن للبلدين تاريخاً حافلاً في تصادم قواتهما، حيث دارت حرب بينهما في مطلع 1979. ولئن بات هذا شيئاً من الماضي الذي لا يريد أي من البلدين العودة إليه، فإن التنافس السياسي والاقتصادي والعسكري لا مفر منه بسبب جملة من العوامل.

والصين كانت رائدة في آسيا والعالم على مدى سنوات طويلة لجهة معدلات النمو الاقتصادي وقد وصلت في ذروتها إلى 10%، وفيتنام يتوقع البنك الدولي أن يصل معدل نموها الاقتصادي خلال السنوات الثلاث القادمة إلى 7%. وهذا يعني أن فيتنام (بفضل خططها لجذب نحو نصف تريليون دولار خلال الفترة 2017: 2020 في صورة استثمارات خارجية، ثم بفضل إنفاق نحو 5.7% من حجم ناتجها المحلي على تطوير البنية التحتية والخدمية) ستتساوى في نموها الاقتصادي مع الصين إن لم تتجاوزها بقليل.

كما أن للموضوع شقاً استراتيجياً ذا صلة بالتنافس الهندي الصيني، فالهند دخلت قبل فترة وجيزة على الخط باتفاقها مع فيتنام على إقامة محطة أرضية في هانوي لتتبع الأقمار الصناعية بتكلفة تقديرية تصل إلى 23 مليار دولار. وهذه المحطة ستكون مشابهة لتلك التي تملكها «المنظمة الهندية لأبحاث الفضاء» المملوكة للدولة الهندية في جزيرتي أندامان ونيكوبار الهنديتين، وبروناي، وشرق إندونيسيا، وموريشوس، وستوفر المحطة لهانوي تكنولوجيات متطورة للاستخبارات والمراقبة وفرص الاطلاع على كل الصور التي تلتقطها الأقمار الصناعية الهندية للصين ولبحر الصين الجنوبي، من تلك التي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية. ومما لا شك فيه أن لجوء هانوي للتعاون مع نيودلهي في هذا الحقل الحساس زاد من غضب بكين على الفيتناميين.

وأخيراً فلا بد من المرور على الموقف الأميركي حول ما يحدث في هذه المنطقة. فواشنطن تريد تأكيد نفوذها في المنطقة في مواجهة النفوذ الصيني المتعاظم، وذلك عبر مساندة دول «آسيان» في جزر بحر الصين الجنوبي. وهي في هذا لئن دعت إلى ضرورة إجراء محادثات بين الصين ودول تكتل «آسيان» لتسوية كل المشاكل، فإنها من المستبعد ألا تدعم موقف الطرف الأخير (خصوصاً سياسات ومواقف عدوتها الفيتنامية السابقة)، ولا سيما في ظل ما يعتري العلاقات الأميركية الصينية من توترات ومتاعب متصاعدة منذ فوز الرئيس دونالد ترامب بالرئاسة.

*نقلا عن صحيفة "الاتحاد".