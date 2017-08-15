قبل الكارثة.. وليس بعدها!

لماذا - دائماً - لا نتحرك أو نفتح الملفات إلا بعد الكارثة.. هل الصدمة توقظنا؟.. هل الجريمة بسبب عدد الضحايا هى ما تحركنا؟.. ولماذا لا نتحرك ونشكل اللجان، ويكثر الحديث عن أسبابها إلا بعد أن تقع الواقعة؟.. وهل سلوكنا هنا سببه محاولة امتصاص غضب الرأى العام.. أم حتى من خشية السلطان، أن يبطش بالمسؤول المخطئ؟.. ولهذا نعمد إلى تقديم كبش الفداء.. لتتركز حوله الأسباب.. وننسى السبب الأهم.

بصراحة أضحك كثيراً- وشر البلية ما يضحك- عندما نعلن، ومن الدقائق الأولى لأى كارثة، تكوين اللجان.. وإجراء العديد من التحقيقات.. حتى باتت حكاية اللجان «نكتة بايخة» وأسلوباً يعرفه العالم كله عنا.. ليقولوا بعدها: مصر.. بلد اللجان.

ولكن مشكلة مصر فى أمرين متناقضين، إما طول مدة جلوس المسؤول على الكرسى.. وإما قصر هذه المدة.. غريبة حقاً.. لأن طول المدة يجعل المسؤول يرى كل شىء جميلاً.. ويطبق هنا مقولة: ليس فى الإمكان أحسن مما كان.. ولا نعرف المعنى الحقيقى للمساءلة.. ولذلك يستمر الوزير عشرات السنين.. فيصبح عمله روتينياً.. أو تقصر المدة التى يجلس فيها على الكرسى.. فإذا بدأ بفتح الملفات.. ودراسة أوضاع الجهاز الذى أصبح على قمته.. يتم تغييره ويأتى غيره ليعيد نفس السيناريو: فتح الملفات. الدراسة والبحث، وقبل أن ينطلق ليعمل يتم تغييره.. دون أن يعمل شيئاً يذكر.

ولاحظوا معنا أن متوسط عمر الوزير أو كبار المسؤولين يدور فى المتوسط حول العام الواحد.. بل إن معظم الكبار يصل الواحد منهم إلى المقعد وقد اقترب عمره من سن الإحالة إلى المعاش.. وهنا لا يجد سوى أن يمضى ما بقى من خدمته فى البحث عما يريحه.. وربما ليجنى بعض المكاسب.. لأنه بعد قليل سوف يذهب إلى الظل.. فلماذا يتعب نفسه؟!! ونعلم جميعاً أن تعيين معظم مسؤولينا - فى مواقع معينة - هو أن يحصل على بعض المنافع والمزايا.. وليس فقط بدل حضور الجلسات، ومن المؤكد أن قطاع النقل، وبالذات أهم توابعه - السكة الحديد - خير مثال على أحوالنا.. ولذلك تتراكم القضايا وتتكاثر المشاكل.. ليبقى أى شىء وكل شىء على حاله.. وهذا هو حال السكة الحديد، التى يصل عمرها الآن إلى 161 عاماً. وأتذكر هنا أن نوبار باشا - أول مدير مصرى للسكة الحديد - ظل فى موقعه سنوات عديدة ليحسن رعاية الجهاز الذى جلس يوماً على مقعده.

■ ■ ومنذ ترك المهندس سليمان متولى موقعه كوزير فإن متوسط عمل أى وزير للنقل لم يزد على العام.. وكذلك رئيس السكة الحديد.. فمتى يدرس ومتى يبحث؟.. وهل يملك الوقت الكافى لإدارة الصراع مع وزير المالية ليحصل على بعض ما يحتاجه لتطوير القطاع الذى يدير؟!

■ ■ أما الوجه الآخر للكوارث فهو أننا لا نتحرك دائماً إلا متأخرين.. وهنا هل الحل هو تولى القوات المسلحة المسؤولية فى هذا القطاع مثلاً رغم أن الرئيس السابق للسكك الحديدية كان أيضاً ضابطاً برتبة لواء.. وأن الأمل فى أسلوب الإدارة الذى تدير به القوات المسلحة أمور المرفق الموكل إليها.. كما حدث مثلاً فى قطاع الطرق البرية؟!

■ ■ أم الحل هو فى إدارة القطاع الخاص، حتى إن بريطانيا تركت للشركات الخاصة أمر إدارة سكتها الحديدية - وهى الأقدم فى العالم - وأن الولايات المتحدة أيضاً تركت هذا القطاع بالكامل للشركات الخاصة أيضاً؟!

مطلوب مهلة لكل مسؤول. من الوزير وكل من حوله، يُمنح فيها السلطة الكاملة بعد أن تساعده الدولة بالتمويل.. وتحدد له المدة الكافية.. ويظل تحت المراقبة.. ونطلق يده - بعيداً عن أى ضغوط - لكى ينفذ برنامجه الإصلاحى.. اختاروا أنتم الأنسب، واتركوهم ليعملوا.. إذ ربما.

* نقلا عن "المصري اليوم"