قطر ‬والقائمة ‬السوداء

كتب ‬المستشار ‬في ‬الديوان ‬الملكي ‬السعودي ‬الأستاذ ‬سعود ‬القحطاني ‬معلناً ‬عن ‬أن ‬السعودية ‬وحلفاءها ‬سيعلنون ‬عن ‬قائمة ‬سوداء ‬تجمع ‬كل ‬عملاء ‬قطر ‬في ‬الدول ‬الأربع ‬المقاطعة ‬وفي ‬الدول ‬العربية ‬وحول ‬العالم، ‬ولقي ‬إعلانه ‬هذا ‬ترحيباً ‬من ‬وزير ‬الدولة ‬الإماراتي ‬أنور ‬قرقاش. لا ‬يمكن ‬الانتصار ‬في ‬أي ‬معركة ‬دون ‬عزل ‬الطابور ‬الخامس ‬للعملاء ‬والخونة ‬عن ‬أي ‬تأثيرٍ ‬على ‬المواطنين ‬أو ‬على ‬الأمن ‬الوطني ‬للدول ‬خدمةً ‬لمشاريع ‬الأعداء ‬ومؤامراتهم ‬ضد ‬الأوطان ‬والدول، ‬وهو ‬توجه ‬حازم ‬سيكون ‬له ‬بالغ ‬الأثر ‬في ‬ضرب ‬الدعاية ‬المعادية ‬للدول ‬الأربع. لا ‬يجوز ‬بحالٍ ‬الصمت ‬أكثر ‬مما ‬مضى ‬على ‬عملاء ‬إيران ‬وعملاء ‬«الإخوان» وعملاء ‬قطر ‬لشق ‬الصف ‬وتمزيق ‬الوحدة ‬الوطنية، ‬بل ‬يجب ‬إيقافهم ‬جميعاً ‬عند ‬حدّهم ‬مهما ‬اعتذروا ‬لأنفسهم ‬بالصمت ‬أو ‬مفاهيم ‬مثل ‬الفتنة ‬ونحوها، ‬فالذود ‬عن ‬الأوطان ‬شرف ‬لا ‬يستحقه ‬المؤدلجون ‬والخونة.

على ‬طول ‬التاريخ ‬وعرض ‬الجغرافيا، نجد أن ذاكرة ‬الأمم ‬والشعوب ‬مليئة ‬باحتقار ‬الخونة ‬وتجريمهم ‬قانونياً ‬ومعاقبتهم ‬فعلياً ‬عندما ‬تبدر ‬منهم ‬بوادر ‬الخيانة ‬والعمالة، ‬وفي ‬دول ‬الخليج ‬والدول ‬العربية ‬عملاء ‬وخونة ‬ينتمون ‬لتياراتٍ ‬إيديولوجية ‬أصولية ‬وإرهابية ‬ينتمي ‬بعضهم ‬للمشروع ‬الطائفي ‬الإيراني ‬وينتمي ‬بعضهم ‬للمشروع ‬الأصولي ‬الإرهابي، ‬وبعضهم ‬خونة ‬باسم ‬المال ‬والجاه ‬القطري، ‬وقد ‬حانت ‬لحظة ‬الحقيقة ‬وجاء ‬وقت ‬المحاسبة.

يجب ‬أن ‬يكون ‬على ‬رأس ‬القائمة ‬السوداء ‬مرتزقة ‬قطر ‬المعلنون ‬مثل ‬عزمي ‬بشارة ‬ويوسف ‬القرضاوي ‬ومحمد ‬الأحمري ‬ومحمد ‬الشنقيطي ‬وأمثالهم، ‬وأن ‬تلحق ‬بهم ‬كل ‬التيارات ‬والتنظيمات ‬والرموز ‬المعلنة ‬في ‬قوائم ‬الإرهاب ‬للدول ‬الأربع ‬المقاطعة ‬لقطر، ‬وأن ‬يضاف ‬لهم ‬كل ‬من ‬يخدم ‬المشروع ‬القطري ‬داخل ‬الدول ‬أو ‬يروج ‬لسياسات ‬قطر ‬أو ‬يدعم ‬بأي ‬شكلٍ ‬مواقف ‬القيادة ‬القطرية. ربما ‬كان ‬البعض ‬معذوراً ‬بجهله ‬أو ‬خديعته ‬على ‬مدى ‬سنوات ‬مضت، ‬ولكن ‬ما ‬عذرهم ‬بعدما ‬تكشفت ‬الحقائق ‬ونشرت ‬المؤامرات ‬بالتفاصيل ‬والتواريخ ‬والأسماء ‬والأرقام، ‬فلم ‬يعد ‬الأمر ‬تحليلاً كان ‬يطرحه ‬بعض ‬الكُتاب ‬والمحللين ‬والمختصين ‬المخلصين ‬منذ ‬سنوات، ‬بل ‬تحوّل ‬إلى ‬معلومات ‬دقيقة ‬ومواقف ‬رسمية ‬وقرارات ‬حكومية ‬أصبحت ‬على ‬مدى ‬ثلاثة ‬أشهر ‬ملء ‬سمع ‬العالم ‬وبصره، ‬فهل ‬يجوز ‬قبول ‬حيلة ‬الصمت ‬الاستراتيجي ‬أو ‬عذر ‬الجهل ‬أو ‬الخديعة!

هذا ‬فضلاً ‬عن ‬بعض ‬من ‬يدافع ‬عن ‬كل ‬هذه ‬الخيانات ‬والمؤامرات ‬من ‬القيادة ‬القطرية ‬بطلب ‬الصلح ‬وتخفيف ‬العقوبات ‬عنها ‬دون ‬مطالبتها ‬بأي ‬اعتراف ‬أو ‬اعتذار ‬أو ‬تعديل ‬في ‬سياساتها ‬التخريبية، ‬هؤلاء ‬جميعاً ‬عملاء، ‬ويجب ‬أن ‬تطالهم ‬يد ‬الدولة ‬بقوة ‬القانون ‬وحزم ‬القضاء. في ‬كل ‬ملفات ‬الخيانة ‬القطرية ‬كان ‬لها ‬دائماً ‬عملاء ‬من ‬الدول ‬الأربع ‬المقاطعة ‬السعودية ‬والإمارات ‬والبحرين ‬ومصر، ‬وباقي ‬الدول ‬الخليجية ‬والعربية، ‬بل ‬في ‬بعض ‬الدول ‬الغربية ‬والعالم ‬أجمع، ‬بعضهم ‬يمثل ‬رموزاً ‬سياسية ‬وثقافية ‬ينتمون ‬لتيارات ‬قوميةٍ ‬أو ‬يسارية، ‬وبعضهم ‬ينتمون ‬لتيارات ‬الإسلام ‬السياسي ‬وجماعاته ‬وتنظيماته، ‬وقد ‬حصدوا ‬الثروات ‬والجماهيرية ‬الزائفة ‬بناء ‬على ‬خيانتهم ‬وتآمرهم، ‬وهؤلاء ‬يجب ‬أن ‬يتم ‬فضحهم ‬على ‬رؤوس ‬الأشهاد ‬حتى ‬تعلم ‬الشعوب ‬من ‬هم ‬عملاء ‬الخيانة ‬والتآمر ‬على ‬مدى ‬سنوات ‬طوالٍ. لم ‬يعد ‬الاختباء ‬خلف ‬مصطلح «‬المكارثية» ‬مفيداً ‬للتهرب ‬من ‬استحقاقات ‬وطنية ‬ملحة ‬وضرورية، ‬فأكثر ‬الدول ‬ديموقراطية ‬لا ‬تسمح ‬بأي ‬نشاط ‬لصف ‬خامسٍ ينتمي ‬للأعداء ‬ويتآمر ‬معهم ‬تحت ‬أي ‬ذريعة ‬واعتماداً ‬على ‬أي ‬تبريرٍ، ‬والقوانين ‬والأعراف ‬والأديان ‬تنبذ ‬هذه ‬الفئة ‬وتوجب ‬محاسبتها ‬ومعاقبتها. لا ‬يعني ‬محاسبة ‬هذا ‬الطابور ‬الخامس ‬إيقاع ‬الظلم ‬على ‬أحد، ‬أو ‬ممارسة ‬الجور ‬ضد ‬مواطنٍ ‬أو ‬مقيمٍ، ‬بل ‬يعني ‬المحاسبة ‬القانونية ‬وإيقاع ‬العقوبة ‬الرادعة ‬على ‬من ‬يستحقها. أخيراً، ‬ينبغي ‬على ‬كل ‬من ‬انخرط ‬في ‬تلك ‬المؤامرات ‬أن ‬يبادر ‬بنفسه ‬لإبلاغ ‬الجهات ‬المختصة ‬وتبرئة ‬ساحته ‬مما ‬اقترفت ‬يداه.

نقلا عن "الاتحاد"