مجانين وفلاسفة اقتصاد

لمعت أسماء كبيرة وسطعت أفكارها في أهم الكتب التي تدرس أو التي يحرص المثقفون على قراءتها من أمثال كارول ماركوس وآدم سميث وغيرهم دون معرفة الكثيرين عن غرائب حياتهم الخاصة واختلافها، فبعضهم يعتقد بأنه مجنون أو أنه فعلا كذلك، وبرغم أن المفكرين الاقتصاديين الأوائل كان لهم فضل كبير في فهم الظواهر العامة ومحاولة تفسيرها مثل العوامل التي تتحكم في أسعار الأصول والثروات أو قدرة المجتمع على الإنتاج وطبيعة الموارد الإنتاجية أو عوامل الثراء والفقر والطرح والحلول لمعالجة العوائق والحواجز.

أبدأ بآدم سميث، وهو من أوئل المفكرين الاقتصاديين حيث ولد في القرن الثامن عشر، وهو صاحب الكتاب الشهير (ثروة الأمم) والكتاب يدور حول الأسباب التي تصنع هذه الثروة ويعد أساس المدرسة الكلاسيكية الاقتصادية، وله كتب كثيرة غيرها وبعض عباراته تجدها معلقة في بعض البنوك المركزية في العالم -برغم كل ذلك- يوجد شك بأنه يعاني من شيء من الخلل النفسي أو ممكن من الجنون، فقد كان يتحدث كثيرا مع نفسه ويتخيل شخصيات لا وجود لها ويروى انه كان في جولة لأحد المصانع وهو يتحدث حول أحد المعوقات التجارية مع أحد أصدقائه لكنه استمر في الحديث دون أن يراعي بأن صديقه تركه وهو يسير ويتحدث مع نفسه، وفي قصة أخرى بأن أحد الفلاحين أعاده للمدينة بعد أن سار 24 كيلو مترا خارجها، وهو في نقاش اقتصادي مع نفسه.

والمفكر الثاني كارل ماركس الذي ظهر في القرن التاسع عشر، وهو غني عن التعريف فالفكر الماركسي الذي حاول تفسير علاقة المجتمع والاقتصاد ينسب له، كانت حياته مثل المطارد وكان يتنقل بأسماء وهمية وحركيّة باعتبار أنه يأسس لفكر محرم في ذاك الزمان لدرجة أن أبناءه سمو على أسماء زوجته، الغريب انه أكثر شخص كان يثق فيه وأوصاه في توثيق أفكاره كانت خادمة بيته (هيلين ديموث) وليس زملاءه الجامعيين، وقد وصى بأن تدفن بجوار قبره في لندن بسبب فضلها في نقل أفكاره.

الثالث هو جون ناش، والذي اشتهر بفضل الفيلم السنمائي (العقل الجميل)، والذي يروي حياة باحث الاقتصاد والرياضيات في جامعة برنستون، والذي حاز على جائزة نوبل، وهو صاحب (نظرية اللعبة) والتي لها فضل في تنظيم سوق العمل للقطاع الطبي وتخطيط الطرق، والنظرية تدور حول سلوك الأفراد نحو الخيارات المرغوبة لكنها محدودة، ومن تبسيط النظرية فمثلا يرغب كل شاب الفوز بفتاة جميلة لكن الفتايات الجميلات قليلات قياسا بالشباب، وكل الشباب يرغب الفوز بهن، ولأن كل جميلة تعلم ذلك فهي تتمنع وتتردد وكل شاب يعلم أيضا بأن كل شاب لديه نفس الرغبة وبالتالي يشعر بأن فرصه محدودة ويتراجع عن الفتاة الجميلة ويختار فتاة متوسطة الجمال، وأخيرا تفوز متوسطات الجمال -رغم كثرتهن- بأفضل الشباب وتضيع فرص الجميلات -رغم قلتهم والرغبة بهم- بسبب ظن الشباب بأن فرصهم محدودة.. صاحب هذه النظرية العبقرية كان مصابا بالجنون وكان الطلبة يرونه بعين الشفقة والبعض بالسخرية في الجامعة وهو يتحدث للهواء مع شخصيات لا وجود لها حتى تخلى عنه الجميع بما فيهم زوجته -بعكس ما جاء في الفيلم لكنها عادت بعد فوزه بنوبل- لكن من يتأمل في حياته فقد تنتابه الغيرة، صحيح عزله الجنون عن الناس لكنه عاش مع كتبه وأوراقه ليبتكر نظريات أجبرت العالم على احترامه وتخليده، فلم يتأثر بسلبية الناس أو يغتر بمدحهم أو يضعف بمسايرتهم.

وقائمة الأسماء تطول لكن زاويتي لا تتسع لعظماء سمو بإصرارهم فوق المعوقات، حتى لو كان الجنون، نسيت الناس جنونهم وخلدت أعمالهم.

* نقلا عن "الرياض"