رغم أن التاريخ لا يعرف كلمة «لو»، إلا أننا كثيراً ما نتساءل: ماذا لو لم تقع هذه الحوادث.. واستمرت الحياة دون أن تغير هذه الحوادث مسارها؟.

وفى مصر كثير من كلمة «لو»، فى التاريخ الحديث والمعاصر على سبيل المثال.. هل كانت تتغير الأحداث.. ولا تقع نتيجة لها حوادث تغير مجرى التاريخ.. مثلاً: ماذا لو لم يغرق الأمير أحمد رفعت باشا ابن البطل إبراهيم باشا، ابن محمد على، فى هذا الحادث المأساوى عند كوبرى كفر الزيات.. وكان أحمد رفعت هو ولى عهد عمه محمد سعيد باشا.. وكان هو الابن الأكبر لإبراهيم باشا، وبالتالى طبقاً لفرمان ومعاهدة لندن عام 1840 هو الذى سوف يجلس على عرش مصر، عند رحيل عمه سعيد.. هل كان ذلك سيمنع تعيين إسماعيل باشا ابن إبراهيم حاكماً لمصر، ونحرم من كل إنجازات الخديو إسماعيل - فى كل المجالات - والذى جعل من القاهرة باريس الشرق وأنشأ القاهرة الخديوية وشق الطرق والشوارع، وحفر 122 ترعة كبرى أبرزها «الإبراهيمية»، التى تروى مليوناً ونصف المليون فدان، وهو البطل الحقيقى لقناة السويس مهما قيل عنها وعن احتفالاتها.. ويكفى أنها الآن أبرز جالب للعملات الحرة لمصر.. وربما هو السبب الذى جعل بعض المؤرخين - وهم قلة - يتقولون عن مؤامرة شارك فيها إسماعيل ليبعد أخاه عن فرصة اعتلاء عرش مصر.. وهى كذبة مفضوحة تماماً إذ كان أحمد رفعت بديناً للغاية، ولهذا لم تنجح محاولات إنقاذه من الغرق فى نيل كفر الزيات.

ثم ماذا لو لم تعزل بريطانيا حاكم مصر الشرعى الخديو عباس حلمى الثانى عن عرش مصر فى أوائل أيام الحرب العالمية الأولى.. بسبب مواقفه الوطنية واحتضانه لبدايات عصر الصحوة بعد جريمة احتلال بريطانيا لمصر عام 1882 وبدء نشوء الطبقة الوسطى المثقفة فى مصر وإنشاء الأحزاب السياسية وظهور مصطفى كامل ومحمد فريد.. وبدء ظهور سعد زغلول، وفى عهده شهدت مصر معظم الإنشاءات العظمى مثل خزان أسوان ومعظم الكبارى: إمبابة، أبوالعلا، كوبرى عباس.. وكوبرى الملك الصالح.. حتى كوبرى محمد على «توفيق» شقيقه عند الروضة «المنيل».. والجامعة الأهلية الأم، ولكن بريطانيا عزلت هذا الخديو لإجهاض الحركة الوطنية، ولا ننسى أن فى عهده نشأ وبدأ شعار مصر للمصريين، حتى رغم أن مصر أيامها كانت ولاية عثمانية.. ولأن الخديو عباس حلمى الثانى توفى عام 1944 فإن معنى ذلك أن مصر لم تكن ستعرف السلطان حسين كامل ولا ابنه الأمير كمال، الذى رفض عرش مصر، ولا أيضاً الملك فؤاد الأول ثم ابنه فاروق الأول.. إلى أحمد فؤاد الثانى، وكان سيحكم مصر بعد والده عباس الأمير محمد عبدالمنعم الذى بويع بمجرد ولادته ولياً للعهد.. بل كان ابن الأمير محمد عبدالمنعم - وهو الأمير عباس حلمى «الثالث» - سوف يصبح ملكاً لمصر.. ومازال هذا الأمير وهو من حيث الشكل «صورة مصغرة» للجد إبراهيم باشا والجد الأكبر محمد على باشا.. وربما ما كانت ثورة 23 يوليو لتقوم!!

■ ■ ولو كان الرئيس حسنى مبارك خرج للشعب وقدم لهم حزمة متكاملة من الإصلاحات ولم يسمح لنجله جمال بإجهاض هذه الفكرة.. هل كان سيتغير مسار ثورة 25 يناير.. ولن يصل الإخوان إلى السلطة ثم لا تقوم ثورة 30 يونيو.

■ ■ وبين يوليو 1952 ويوليو 2013 لو كان جمال عبدالناصر صمم على الاستقالة بعد هزيمتنا فى يونيو 1967.. ولو قبل زكريا محيى الدين تولى المسؤولية.. هل كنا سوف نرى أنور السادات رئيساً لمصر ونفقد أكثر حكام مصر قدرة على رؤية المستقبل دون أى انفعال.

■ ■ حقاً.. يقولون إن لو حرف امتناع لامتناع، ولأن أحداً لا يعرف المستقبل.. فإن أحداً لا يملك أن يغير مسيرة التاريخ ولكننى كثيراً ما سألت نفسى: حقاً ماذا لو لم يقع كل ذلك.

* نقلاً عن "المصري اليوم"