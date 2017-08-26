الهند وريادة تكنولوجيا المعلومات

بزغت الهند كمورد عالمي للبرمجيات مع نمو شركاتها في قطاع تكنولوجيا المعلومات بفضل زيادة الطلب من الولايات المتحدة وأوروبا. وعلى الرغم من ذلك، تخوض تلك الصادرات الأعلى قيمة في الهند مرحلة تحول، وبالنسبة لبعض الشركات يرجع ذلك أيضاً إلى قضية الحوكمة.

ففي دولة معظم شركاتها إما تخضع للملكية الفردية لمؤسسها أو لملكية عائلية، تواجه شركة تكنولوجيا المعلومات الهندية الشهيرة «إنفوسيس» حالياً أزمة قيادة كبرى. وبعد أن كان يُنظر إليها باعتبارها قاطرة قطاع تكنولوجيا المعلومات في الهند، لم تعد الأمور على ما يرام في تلك الشركة التي تعتبر ثاني أكبر الشركات الهندية في تخصصها.

وبدأت مشكلات «إنفوسيس» في الظهور مع إعلان رئيسها التنفيذي «فيشال سيكا» الرحيل من الشركة، مع وجود توترات بينه وبين مؤسس الشركة «نارايانا مورثي» منذ العام الماضي.

ويمثل خروج «سيكا» عقبة على طريق هذه الشركة الرائدة، وفي الحقيقة، هذه التحديات تواجه في الوقت الراهن قطاع الشركات الهندية بأسره، الذي يهيمن على الجزء الأكبر منه شركات عائلية، بعد أن نما بقوة، وشهد دخول شركات متعددة الجنسيات خلال العقدين الماضيين على خلفية النمو الاقتصادي سريع الوتيرة، وسهولة تأسيس الشركات. وقد دفع ذلك الشركات إلى اختيار رؤساء تنفيذيين لديهم خبرات عالمية، بيد أن التحول لم يكن دائماً سهلاً. فـ«تاتا جروب»، وهي واحدة من أقدم الشركات العائلية الهندية، كانت قد فشلت في تجاوز معضلة تعاقب الأجيال، فخطة الخلافة التي وضعها «راتان تاتا» للدفع بـ«سايرس مستري» البالغ من العمر 48 عاماً إلى قمة هرم إدارة المجموعة باءت بالفشل.

وتخوض الآن شركة «إنفوسيس» الأزمة ذاتها. وقد أسس «نارايانا مورثي» الشركة مع ستة من أصدقائه بـ 250 دولاراً فقط، قبل أن تتحول على مر السنين إلى شركة عالمية لها مقرات في أكثر من 30 دولة، ويعمل لديها أكثر من 160 ألف موظف. وقد أضحت بمثابة بوصلة قطاع تكنولوجيا المعلومات في الهند بتقديم الخدمات الاستشارية للشركات والخدمات التكنولوجية والهندسية وخدمات إسناد الأعمال، وفتحت الباب أمام آلاف العقول الهندية في ذلك المجال. ولكن تأتي أزمة «إنفوسيس» في مرحلة تحول لقطاع البرمجيات، ومن المتوقع على الأرجح أن تؤثر على محركات العصر الحديث، مع المضي قدماً نحو مزيد من استخدامات الإنسان الآلي «الروبوت» و«الأتمتة». فلم تعد الطرق التقليدية في توفير حلول البرمجيات مواكبة للعصر، مع انطلاق الأتمتة. وبعد عقود تمتعت خلالها بالنمو بنسب بلغت 30 في المئة، تعرضت شركات البرمجيات لضغوط خلال الأعوام القليلة الماضية، في خضم المنافسة الكبيرة من دول أخرى وتغير الظروف الاقتصادية.

وقد نما قطاع «إسناد الأعمال لشركات خارجية» في الهند خلال العقود الثلاثة الماضية، إذ أسندت شركات غربية أعمال الصيانة لشركات صغيرة توفر خدمات تكنولوجيا المعلومات البسيطة بتكلفة منخفضة، بفضل رخص العمالة الهندية وانخفاض التكاليف التشغيلية. وعلى صعيد منفصل، بدأت الشركات الهندية أيضاً التوسع في مجال إسناد الأعمال، وخصوصاً المتعلق بإجراءات العمل، فتم افتتاح عشرات مراكز خدمة العملاء، التي توفر الخدمات نيابة عن معظم كبريات الشركات متعددة الجنسية في الولايات المتحدة وأوروبا، انطلاقاً من مدن هندية مثل دلهي وبنجالور، وحيدرآباد، موفرة فرص العمل لآلاف الشباب الهندي.

ولكن الهند، التي استفادت بميزة السبق، تواجه في الوقت الراهن منافسة شرسة. وفي عام 2012 -2013، أقر مسح اقتصادي أجرته الحكومة بأن قطاع التكنولوجيا وإدارة إجراءات العمل في الهند الذي يقدر بـ100 مليار دولار، يواجه منافسة قوية من كثير من الدول النامية. وعلى وجه الخصوص إسناد إجراءات العمل، إذ خسرت الهند أكثر من 20 في المئة من حصتها السوقية لصالح دول مثل مصر والمغرب في شمال أفريقيا، والفلبين وماليزيا والصين في آسيا، والبرازيل والمكسيك وتشيلي وكولومبيا في أميركا اللاتينية. وعلاوة على ذلك، تواجه كبريات الشركات الهندية مثل «ويبرو» و«إنفوسيس» عدداً من التحديات الأخرى، فلم يعد الأمر يقتصر على مجرد أعمال تكنولوجيا المعلومات الأساسية، وإنما يريد العملاء مزيداً من المنتجات المعقدة، فيما يصفه أحد المطلعين بأنه «مرحلة نضوج» قطاع البرمجيات.

وقد اختفى كثير من الوظائف الأساسية في قطاع تكنولوجيا المعلومات التقليدي في الوقت الراهن بسبب الأتمتة و«الروبوت»، لذا كي تحافظ شركات البرمجيات الهندية على مكانتها، عليها أن تتجاوز اعتبارها مزوداً للعمالة الرخيصة. وعليها أن تعيد رسم نموذج عملها، مع خوض الاتجاهات الناشئة الجديدة مثل الأتمتة وتكنولوجيا مثل الحوسبة السحابية ووسائل التواصل الاجتماعي من أجل الحفاظ على ريادتها.

ويعاني قطاع البرمجيات الهندي، الذي يوظف ما يربو على 4 ملايين شخص، من التباطؤ في استخدام التكنولوجيا الجديدة، وإذا واصل عزوفه عن التفاعل مع الاتجاهات الجديدة، فقد يخسر مكانه في بيئة شديدة التنافسية.

* نقلا عن "الاتحاد"