اقتصاد الوهم.. وبكائيات القطاع العام

عشنا سنوات عديدة من اقتصاديات الوهم، عندما أوهمونا أننا نصنع كل شىء، أو كما قالوا: من الإبرة إلى الصاروخ.. وإن كان هذا لا ينفى إقامة صناعات طيبة، كانت تصلح لقيام نهضة حقيقية.. صناعات غزل ونسيج وصناعات غذائية ومعدنية وهندسية وكيماوية.. ولكن ضاع كل ذلك عندما أهدرنا قيمتها على أوهام سياسية، وأنفقنا عائداتها على خطوات دمرت نتائجها.. سواء على حرب اليمن، طمعاً فى استعادة بريق الزعامة، التى تلقت ضربة قاتلة بوقوع انفصال سوريا عن مصر.. وبدلاً من تحسين أوضاع المصريين، ضيعوا كل هذه العائدات على الأوهام.. ولم ينتفع المصريون إلا بأقل القليل.. ثم جاءت هزيمة يونيو 67 لتوقف عملية التنمية، بل تعطل خطط التنمية الخمسية، التى لم تكمل منها إلا خطة واحدة، أى أنهم أمموا الاقتصاد المصرى، ليستخدموه ليس لصالح الوطن، ولكن من أجل أغراض وأهداف خارجية.

وهؤلاء الذين يتباكون هذه الأيام على القطاع العام هم أبناء من ضيع عائدات هذا القطاع، على غير المصريين. وهم يتباكون الآن على بيع ما بقى من أطلال هذا القطاع.. ولكن البيع يتم بعد أن تم استنزاف هذا القطاع، رغم إيجابياته التى تحققت ولكنهم أهملوه، حتى تحولت معداته إلى خردة تصلح فقط لصهرها فى المسابك!! وكان ذلك للأسف متعمداً، حتى لا تجرؤ مصر بعد ذلك على محاولة تكرار برنامج تطوير مصر وتصنيعها..

حقيقة أنقذ القطاع العام البلاد فى فترة ما بعد الهزيمة.. ولكن بسبب بقاء هذا القطاع صنماً عملاقاً ممنوعاً الاقتراب منه.. ضاع هذا القطاع.. ومرة أخرى، تركوه أطلالاً حتى لا يجرؤ أى مسؤول على تطوير البلاد.

ولكن الشعب - بسبب طول ما عاناه فى السنوات الأخيرة - يتعجل الإصلاح ولكنه يتألم من طول الانتظار. وأكثر، يكاد لا يصدق ما يقرؤه عن هذا الإصلاح.. ولذلك هناك من يتشكك فى هذا البرنامج الإصلاحى.. وهنا يأتى دور الإعلام الواعى - الإعلام الحقيقى وليس إعلام «الوشِّـين» ليوضح ويشرح.. ولكن من هذا الإعلام من لا يفهم.. وهناك، وهذا هو الأخطر، من يشكك أو يلعب على الوجهين.

ولا جدال أن الرئيس السيسى يفهم ذلك جيداً.. ولذلك لا يريد أن يصدم الناس بحدة.. وهو هنا يأمر ويطلب اختزال فترات تنفيذ أى مشروع، حتى يرى الناس - وبسرعة - نتائج هذه المشروعات.. وتلك هى الحرب الحقيقية.. أو معركة الزمن التى يخوضها السيسى بكل ضراوة.. ولو بأسلوب الجراح الماهر.

■ ■ وفرق كبير بين اقتصاديات الوهم.. وتنوع برامج الإصلاح الشامل فهو يضرب فى الزراعة.. وفى الصناعة.. وأيضاً فى البنية الأساسية.. وما تم فى قطاع الكهرباء خير مثال.. رغم أسعار هذه الكهرباء ولكن كما قلنا أمس، فإن على من يريد أى خدمة أن يدفع تكاليفها.. وقد انتهى عصر ولاية الدولة للمواطن من مولده إلى وفاته.

■ ■ ورغم معرفتى بنوايا الرئيس «الإصلاحية»، فإننى أضع يدى على قلبى، إذ أخشى أن صبر الناس لم يعد موجوداً.. إلا عند الفاهمين فقط.. ولكن الأمل كله أن يعى الشعب أعباء كل ذلك.. فيتحمل ولو لعامين أو لثلاثة أعوام لا أكثر.

■ ■ ومن يملك بصيرة الرؤية يعلم أن الغد أفضل.. فقط بتكاتف الكل وعمل الكل.

*نقلاً عن صحيفة "المصري اليوم"