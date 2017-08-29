"اعتبرنا حيوانات" واحمنا يا فخامة الرئيس

في لبنان ترى العجب.

الدولة يسيطر عليها حزب من طائفة واحدة (ميليشيات حزب الله) حتى إنه ضاقت بعينه كما نقول نحن اللبنانيين أن يُسجل للجيش انتصار على إرهابيي داعش. فقوّض هذا الانتصار بأن فاوض التنظيم وسمح لعناصره أن ينسحبوا إلى شرق سوريا.. وأي انسحاب.. انسحاب بالحافلات المبردة والبسمة على وجوههم فيما يعود عناصر الجيش اللبناني بالأكفان.

طيب. ماشي. انتهت المعركة. وعضّينا على الجرح.

لكن رئيس الجمهورية طالعنا اليوم بخطوة غير مسبوقة كما وُصفت. وقّع الرئيس عون على قانون لحماية الحيوانات.

في بلدنا يا فخامة الرئيس للتذكير فقط:

يقتل اللبناني بالرصاص الطائش ولا قانون يحميه.

يقتل على الطرقات ويسلب ماله من قبل الزعران ولا من يحميه.

يسرق من قبل دولته وفي إدارات دولته ولا من يحميه.

يشتم ويضرب من قبل الميليشيات الطائفية ولا من يحميه.

تسرق خيرات بلده ودولته من قبل سياسييه ولا من يحميه.. (حاميها حراميها)

يقتل بحوادث السير على الطرقات لأسباب وأسباب أهمها لأن أحداً لا يطبق قانون السير ليحمي المواطن.

يفرض السياسيون على اللبناني قانوناً للانتخابات يعيد نفس الطبقة الحاكمة ولا من يحميه.

يمنع عليه دخول مناطق في بلده تحت سيطرة حزب الله ولا من يسأل.

يموت على أبواب المستشفيات لأنها ترفض استقبال الفقير ولا من يحميه.

يموت حتى جوعاً.

يموت عطشاً في بلد أنهاره ما شاء الله سيّالة وشتاؤه غزير.

يموت في العراء بلا مأوى لأن دولته لا يهمها أصلاً أن تحميه.

هذا غيض من فيض...

الخلاصة.. أرجوك وقّع قوانين تحمينا يا فخامة الرئيس كما فعلت مع الحيوانات اليوم.