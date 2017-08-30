حادث التجمع الخامس

شغلت بعض الصحف والمواقع الإخبارية بحادث التجمع الخامس، حيث إن سيدة اتصلت بزوجها تبلغه أنها تٌهان، فاندفع الزوج بمجموعة من «البلطجية» تُجاه المواطن الذى أشارت عليه الزوجة وأسرته، وأوسعوهم ضرباً. اختزلت التغطيات الصحفية الواقعة فى أن الجانى «رجل أعمال» وأن المجنى عليه «لواء سابق» ومن كلمات المتهم فى التحقيق تم التوقف فى التغطيات الصحفية أمام عبارتين مستفزتين، قالهما، الأولى أنه ليس رجل أعمال، ويحمل «ماجستير» فى القانون، والثانية أنه لم يكن يعلم بهوية المعتدى عليه، وهى كلمات أقبح من الفعل نفسه.

القانون ليس مجرد دراسة، وحصوله على درجة علمية فيه- لو صح ذلك، المهم عندنا ليس دراسة القانون والتخصص فيه، بل الوعى به وأن يتحول ذلك الوعى إلى سلوك عملى، أو ما يمكن أن نطلق عليه الثقافة القانونية، بالمعنى الواسع للكلمة، ومن الأسف أننا نجد بعض من ينتهكون القانون من دارسى القانون، وأحياناً يكونون من كبار المتخصصين به، تأمل- مثلاً- ظاهرة النفاذ من ثغرات بعض القوانين للقيام بأفعال لا تتفق وروح القانون.

وبات ضرورياً أن نضع تعريفاً واضحاً ومحدداً لمن هو «رجل أعمال»، المتهم نفى أن يكون رجل أعمال، وأن لديه «ماجستير» فى القانون، وكأن رجل الأعمال يجب ألا يكون متعلماً، أو أن يكون بعيداً عن القانون.

أما مسألة أنه لم يكن على علم بهوية المجنى عليه، فتلك مصيبة أخرى، منطوق الكلام أنه لو كان يعلم أنه «لواء سابق» لما اعتدى عليه، والمعنى أنه لو كان المجنى عليه مواطنا آخر، لما تردد صاحبنا وأصدقاؤه، كما أطلق عليهم، فى التنكيل به، وهذا يعنى، أنه لا يحترم القانون لذاته، ولا يحترم الإنسان لمجرد أنه إنسان ومواطن، بل يحترم الإنسان أو يهابه وفق مهنته.

الحادث نموذج لسلوك شاع بين بعض المصريين، وهو أن ينزع المواطن إلى الحصول على ما يتصور أنه حقه بيديه، بعيداً عن القانون وعن مؤسسات الدولة، وشاع هذا السلوك فى السنوات الأخيرة، وكان واحداً من الأسباب التى أدت إلى الانفجار، وقيام ثورة 25 يناير ثم ثورة 30 يونيو.

الحادث خطير، وينطوى على معان كثيرة، لعل من أبرزها أن تصور البعض إمكانية إقامة أحياء سكنية نقية، اجتماعياً وإنسانياً، لا يمكن أن يقع فيها خروج على القانون، فكرة وهمية، البلطجية فى التجمع الخامس، كما هم فى بعض الأحياء الشعبية، لأن الاعوجاج والضعف سلوك إنسانى، ويقع فى كل المناطق وكل الأحياء، وفى كل بلاد الدنيا، وكذلك الجريمة والخروج على القانون، الفارق فى أمرين، الأول هو نسبة ذلك الاعوجاج، والخروج على القانون، وهل يصبح ظاهرة وجزءا من الحياة.. أم أنه مجرد حوادث فردية؟!

الثانى هو تحرك مؤسسات الدولة لدراسة وفهم ما يجرى فى الواقع، للتعرف على الأسباب ودوافع بعض السلوكيات الخاطئة والتصرفات الإجرامية، وكذلك للحفاظ على معنى وهيبة القانون والتمسك به والدفاع عن حقوق الإنسان، بما هو إنسان، بغض النظر عن أى شىء آخر، وهذا ما وجدناه فى تلك الواقعة وغيرها من أمور عديدة، لأنه قد يحدث أن تغمض المؤسسات عينيها وتتجاهل بعض الجرائم والسلبيات، فتتحول إلى سلوك مقبول ومعمول به، وهذا يؤدى فى النهاية إلى غياب دور المؤسسة وتراجع الدولة، إن لم يكن انهيارها.

* نقلا عن "المصري اليوم"