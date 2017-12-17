عن عداوة مكتومة وجهر بها

أستاذة دلال البزري...

في تعرضكِ في أكثر من بحث من بحوثك عن الإسلاميين، للعلاقة التاريخية ما بين السعودية والإخوان المسلمين، تفصح سطورك عن عداوة صريحة للحكومة السعودية، وودّ عظيم للإخوان المسلمين.

وهذا الود الذي أصفيتِه لهم لا يقتصر عليهم، بل يغمر العديد من الحركات الإسلامية بفيضه السخي، التي هي مدينة بهذا الفيض الذي غمرها للإخوان المسلمين، لأنهم هم الأصل فيه، فمودتكِ لها هي جزء من ودّك العظيم لهم. وقد لاحظت أن هذا الود زائد عن حدّه، إذ نالت حركة جهيمان العتيبي المسلحة التي احتلت الحرم المكي، والمتطرفة دينياً جداً، منه جانباً!

استوقفني في عداوتك للحكومة السعودية، أنها لم تظهر في بحثك «الإخوان المسلمون والوحدة: من حسن البنا إلى سيد قطب... هل تيسّر أمر الوحدة أم أعيق؟» الذي ألقيته في صنعاء عام 1989، رغم أن هذا البحث - كما لمست في رسالتي السابقة لك - هو بحثك - القائد والموجه لبقية أبحاثك حول الإخوان المسلمين وحول الإسلاميين عموماً.

يظهر أنها في هذا البحث كانت عداوة مكتومة، أتيح الجهر بها في أبحاثك الأخرى، التي كتبتها بعد اضطراب العلاقة وتضعضعها الشديد ما بين السعودية والإخوان المسلمين، وكثير من الجماعات الإسلامية في العالم العربي مع احتلال صدام حسين للكويت، وفي أثناء حرب الخليج الثانية وبعيدها. وهي الفترة التي كتبتِ فيها تلك البقية. وسأعرض وجهة نظرك، بالاعتماد على بحثين منها مع قليل من المناقشة.

لعداوتك للحكومة السعودية جذر سياسي وعقائدي غائر. فأنت تربيت وتثقفت في تنظيم شيوعي، هو «منظمة العمل الشيوعي» في لبنان. وعلى ضوء هذه الحقيقة، فالعداوة في أصلها كانت عداوة طبيعية وتقليدية ومفهومة، لأنها كانت تستجيب لمقتضيات العقيدة التي كنت تؤمنين بها، وناضلت سياسياً وحزبياً في سبيلها. ومن المؤكد أنك وقتذاك كنت تعادين الإخوان المسلمين وكل الإسلاميين، وكل الدينيين وكل المحافظين وكل الإصلاحيين وكل الليبراليين وكل اليمينيين إجمالاً، سواء أكانوا دولاً أم اتجاهات أم تجمعات أم أفراداً، عداء مطلقاً، وحتى الاتحاد السوفياتي واليسار الرسمي والمعتدل كنتِ تكنين له قدراً من العداء.

وكنت تعادين الفئات الثلاث الأولى بالدرجة نفسها التي كنت تعادين الحكومة السعودية بها. ولا يذهب الظن بك أني في تحديد عدد من مواطن عدائك أرجم بالغيب، فالمنظمة التي تربيت وتثقفت ومارست نضالك الثوري فيها، أعلم أنها كانت متطرفة في شيوعيتها، وحادة في حداثيتها على مختلف الصعد وفي شتى المجالات.

اللافت أنه بعد تحولك عن تجربتك السياسية والفكرية والحزبية المتطرفة في شيوعيتها وفي حداثيتها، استبقيت عداوتك للحكومة السعودية، وانفتحت - والتعبير لأحمد بهاء الدين - «سداح مداح» على الإخوان المسلمين، مع أن الأسباب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والآيديولوجية التي على أساسها في تلك التجربة، عاديت الحكومة السعودية، هي متوفرة - أيضاً - عند الإخوان المسلمين وعند بقية الإسلاميين. وكان الإخوان المسلمون وكان الإسلاميون وكان الدينيون، أيام راديكاليتك الشيوعية، من ضمن المشمولين عندك بالعداوة، للأسباب ذاتها المومأ إليها.

ولإدراكك أن موقفك هذا ينطوي على تناقض فاضح، لجأتِ إلى افتعال تمايزات مصطنعة، لعل أشدها غرابة ادعاؤك في بحث شاركتِ فيه في ندوة كان عنوانها «حرب الخليج ومستقبل العرب» عُقِدت في تونس عام 1991، أن شعار تطبيق الشريعة الإسلامية عند الإخوان المسلمين، وعند حركات إسلامية أخرى، أتى نتيجة لتمحورهم حول النموذج السعودي. فهذا الشعار - كما ذهبت - يحتلّ موقعاً ثانوياً في خطط حسن البنا السياسية، وغائب - أحيانا - عن خطط حركات إسلامية بعيدة جغرافياً أو زمانياً.

وأقول عن ادعائك هذا إنه الأشد غرابة، لأن الداعين إلى إقامة ما تُسمّى دولة إسلامية، والذين يريدون استئناف ما تُسمّى أيضاً الخلافة الإسلامية - والإخوان المسلمون كانوا كذلك - لا يتصورون هذه الدولة من دون تطبيق الشريعة الإسلامية. فعلى سبيل المثال في الفكرة التي أشرتُ إليها في رسالتي السابقة لك، وهي نقل مقر الخلافة الإسلامية إلى مصر، وَقّع أربعون عالماً أزهرياً على بيان عام 1926 يعارضون فيه هذه الفكرة من منطلقين، هما: أن مصر تخضع لاستعمار أجنبي، وأن قانونها ليس الشريعة الإسلامية.

ولأن مما يفخر الإخوان المسلمون به أنهم «أول هيئة تنادي بتطبيق الشريعة الإسلامية، وتتبنى هذه القضية منذ نشأتها، وتعتبرها إحدى أهم قضاياهم الكبرى»، ويوردون في هذا الصدد سلسلة من المقالات كتبها البنا في عقدي الثلاثينات والأربعينات، ويوردون جهوداً عملية بذلها في سبيل تحقيق ذلك المطلب. ولعلك نسيت أنك في بحثك القديم «الإخوان المسلمون والوحدة...». قلت - وأنت تستعرضين تاريخ البنا - إن السعودية كانت النموذج الرسمي الوحيد الذي استحوذ على قبول الإخوان المسلمين منذ البدء، بسبب تطبيقها الشرعية الإسلامية. ونسيتِ أنك في هذا البحث ذكرتِ أن من أسباب الخلاف بين عبد الناصر والإخوان المسلمين، إصرارَهم على أن يكون الدستور المصري معتمداً على الشريعة الإسلامية وحدها.

أغلب الظن أنه كان تناسياً لا نسياناً.

إنكِ أطلقتِ هذا الادعاء لتلمّعي صورة الإخوان المسلمين وصورة الإسلاميين علمانياً. فالمراد منه القول إن رفعهم لشعار تطبيق الشريعة ليس سوى تأثر سلبي بالنموذج السعودي.

ولتلمّعي صورة الإخوان المسلمين والإسلاميين يسارياً، ادعيتِ أنهم كانوا يتحفظون على علاقة السعودية الخاصة والمميزة بأميركا.

إن الإسلاميين بعمومهم لا يحملون عداء سياسياً لأميركا، وكانوا يؤيدون إقامة علاقة خاصة ومميزة مع أميركا. وظلوا على هذا الرأي عقوداً طويلة. فهي في الحرب الباردة كانت داعمة لهم، وهم - أيضاً - كانوا داعمين لها. وعداء بعض من فصائلهم لها أتى متأخرا جداً.

والإخوان المسلمون تربطهم بأميركا علاقة تاريخية طويلة، وهذه العلاقة وطيدة ومتينة وثابتة منذ بدأت إلى يومنا هذا. وقد بدأت هذه العلاقة في عهد حسن البنا بتعاون استخباراتي من أجل مكافحة الشيوعية في مصر، وبنيت على قاعدة (كما قال رجل الاستخبارات الأميركي في السفارة الأميركية بمصر، فيليب أيرلاند، للبنا في اجتماعه به): أنتم برجالكم ومعلوماتكم، ونحن بمعلوماتنا وأموالنا. وتعززت هذه العلاقة مع نشوب خلاف بين أميركا وعبد الناصر، وتوثّقَت مع توجه الأخير إلى الاتحاد السوفياتي.

لقد أسرفتِ في ادعائك إلى حد الشطط، حين ذهبت في ذلك البحث الذي شاركتِ به في تلك الندوة المذكورة، إلى أن عدداً من أفراد الإخوان المسلمين العرب اشتركوا في عملية الاستيلاء على الحرم المكي التي قادها جهيمان العتيبي، وهي العملية التي اعتبرتها في بحث آخر لك، «الحركات الإسلامية وحرب الخليج: قصة تفجر مفهومين»، المنشور في عام 1992، المثالَ الأكثر ثراء في تعليلك الثالث لقلة المودة التي يحملها الإسلاميون إزاء الديمقراطية.

فجهيمان اتجه إلى العنف في رأيك، بسبب موقف الحكومة من مطالبه. وهذا غير صحيح، بل هو ادعاء زائف. وما قام به سميته «انتفاضة»، وفي البحث الآخر سميته مناضلاً ليبرالياً! والجميع يعلم أنه متطرف مارس العنف الدموي بكل قوة.

ولأن جهيمان كان هذا وذاك في مخيلتك الثورية الجانحة، ولرغبتك في إيجاد موطئ قدم لمعارضة إخوانية قديمة مزعومة للحكومة السعودية، جعلت أفراداً من الإخوان المسلمين، يشاركون عنوة ورغم أنوفهم في العملية الإرهابية التي قادها جهيمان في احتلال الحرم المكي!

لن أناقشك في تعليلاتك الثلاثة المتهافتة التي يكون فيها - وعلى التوالي - الغرب والنخب المحلية المتغربة والسلطة العربية وممارساتها السياسية، المسؤولين - بحسب تعبيرك - عن قلة المودة التي يقيمها الإسلاميون إزاء مفهوم الديمقراطية، لأن النقاش سيطول فيها، وسأكتفي بالإيضاحات التالية:

ليس هناك ما يثبت اشتراك أي فرد من الإخوان المسلمين، وأي شخص متأثر على نحو ما بفكرهم في عملية احتلال الحرم المكي.

جماعة جهيمان العتيبي في نشأتها وفي تبلور أفكارها ناحية العصيان والخروج على الحاكم، لم تتأثر بأي مؤثر إخواني، ولا بأي مؤثر قادم من تيار إسلامي آخر، مثله مثل الإخوان المسلمين على تماس بالعصر الحديث وبقضاياه ومشكلاته. وهذه الجماعة كانت تعيش بمعزل عن عصرها وتفكر خارج زمانها، لذا فإنك قد ارتكبتِ خطأ كبيراً حين زججتِ بها في حديثك عن موقف الإسلاميين من قضية الديمقراطية. ولا أخفيك أن الصيغة العصرية التي حشرتِ جهيمان العتيبي فيها، سيقابلها العارف بمحتوى فكره وفكر جماعته بالاستغراق في الضحك. فلا تلوميه إن فعل ولومي نفسك.

لم يطلب جهيمان (كما قلت) تنصيب نفسه «مهدياً» لجميع المسلمين، فلقد ادعاها لعضو في جماعته، هو أخو زوجته محمد عبد الله القحطاني، بعد أن أقنعه هو وآخرون، عبر رؤى منامية، أنه هو المهدي المنتظر.

في السنوات المتأخرة كتمتِ عداوتك. ومع استكتابك في جريدة قطرية ارتددتِ إليها مرة أخرى!

هذه ملحوظة عابرة أحببتُ أن أختم بها رسالتي الأخيرة هذه إليك.

* نقلاً عن "الشرق الأوسط"