متى تتغلب الروبوتات على البشر؟

منذ خلق الله الإنسان وهو مطمئن على سيادته لكوكب الأرض وسيطرته على كافة المخلوقات.. لهذا السبب تُخيفنا فكرة نزول مخلوقات فضائية تفوقنا ذكاء، أو ظهور آلات ذكية تفكر دون موافـقـتنا..

وخوفنا من ظهور من يفوقنا ذكاء يتضح من روايات الخيال وأفلام المستقبل التي تتحدث كثيراً عن هذا الموضوع (مثل فيلم التيرمنيتور ورواية حرب العوالم)...

غير أن هذا الخوف (من ظهور من يفوقنا ذكاء) لم يمنع البشر من مواصلة السعي لصنع آلات تفكر بذاتها.. في أميركا واليابان بالذات تتقدم الأبحاث بسرعة نحو هذا الهدف.. شركات التقنية الأميركية تتفوق في برمجيات التفكير، في حين تتفوق اليابان في صنع روبوتات ميكانيكية شاهدتها بنفسي في المطاعم والفنادق ومحطات القطار...

وأعتقد شخصياً أن أهم مشكلة تواجه صناعة الآلات المفكرة هي عدم اتفاق البشر أنفسهم على تعريف الذكاء - والمرحلة التي يمكن القول بعدها: إنها أصبحت واعية ومستقلة بذاتها.. وهذه الضبابية من الأسباب التي تخيفنا وتمنعنا من الاتفاق على سقف محدد للذكاء المفترض لآلات المستقبل..

غموض المستقبل هو ما يجعل البشر ينقسمون بين مؤيد ورافض لصنع مثل هذه الآلات.. خذ كمثال إلمون موسك مؤسِس شركة تيسلا لإنتاج السيارات الكهربائية الذي يعتقد أن الذكاء الاصطناعي هو أكبر خطر يهدد وجودنا كبشر.. وفي المقابل يعتقد مارك زوكربيرغ مؤسِّس شركة فيسبوك أن الذكاء الاصطناعي سيحسن من حياة الناس ويجعلها أكثر سهولة.. أما عالم الفيزياء ميتشو كاكو (الذي أراه كثيراً على قناة ديسكفري) فيرى أن الروبوتات الذكية ستصبح امتداداً للبشر وسبباً في ولادتهم من جديد.. فالبشر يصعب عليهم السفر بين النجوم بسبب أعمارهم القصيرة التي تقــل عن أي رحلة فضائية تستغرق آلاف السنين.. والحل في نظره هو صنع روبوتات يمكنها السفر في الفضاء لفترات طويلة حتى تجد كوكباً مناسباً تزرع عليه أجنة بشرية تبدأ مستعمرة جديدة...

أنا شخصياً أفرق بين كلمة (تظهر) والفعل (يسيطر).. فالآلات المفكرة بدأت بالظهور فعلاً من خلال أجهزة كثيرة -أقربها هاتفك الجوال والتطبيقات الذكية الموجودة داخله.. أما مسألة تحول الذكاء الاصطناعي إلى روبوتات تسيطر على البشر (كما في فيلم التيرمنيتور) فهذه مسألة يصعب حدوثها ولكنها غير مستبعدة بسبب التضاعف غير المتوقع للذكاء الاصطناعي ...

مستوى الذكاء الاصطناعي (الذي تستقل عنده الآلات المفكرة) أمر لا يمكن معرفته أو توقعه.. لا يمكن تخمين الوقت الذي سيبدأ فيه ذكاء الآلات بالتضاعف بطريقة تلقائية بحيث يتفوق على ذكاء الإنسان ويخرج عن سيطرة البشر..

المؤكد أنه بمجرد خروج الآلات الذكية عن سيطرة البشر سيصبح البشر -لأول مرة في تاريخهم- عـبيداً لجنس آخر، وتكون الآلات المفكرة آخر اختراعاتهم العظيمة...

* نقلا عن "الرياض"