الشهادة: مأساة تعليمنا الجامعى!

لم تصدمنى كثيراً تصريحات الدكتور عاطف الطوخى، رئيس مجلس إدارة الجامعة الأمريكية بالقاهرة، لـ«المصرى اليوم».. لأنها تمثل الحقيقة المرة التى نتحاشى دائماً الهروب منها، أو التوارى خجلاً منها.. رغم أنها الحقيقة بعينها.

فقد قال الخبير، مصرى الأصل، أمريكى الجنسية، إن الشعب المصرى غير عابئ بجودة التعليم.. وإنه يعانى تضخماً فى الشهادات العلمية، أى بالبلدى يقول الرجل إن المصرى يهتم بالكم.. وليس بالمستوى أو نوعية التعليم.. وهذا للأسف عين الحقيقة، والمسؤول عنها النظام التعليمى الذى وضعته ثورة يوليو.. ومن يومها والتعليم ينجرف نحو الأسفل.. تعليم العدد.. وليس تعليم الجودة، وبعد أن كان التعليم المصرى محترماً فى العالم كله، وفى المقدمة.. أخذ ينهار، حتى إن الأشقاء من حولنا الذين كانوا يحلمون بأن ينهلوا منه.. أخذوا يهربون منه إلى التعليم الأوروبى والأمريكى.

نعم، لا أحد ينكر حق المواطن فى التعليم.. وحلم المصرى أن يحصل على شهادة جامعية، ولكن بشرط ألا يكون ذلك على حساب المستوى، ونحن اندفعنا ننشئ الجامعات لكى تصبح عدداً فى تصريحاتهم الصحفية.. دون أى اهتمام بنوعية هذا التعليم، حتى أصبح عندنا فى كل مدينة أكثر من جامعة، تمنح شهادات من ورق، دون أن تقدم تعليماً يذكر.. وبذلك «غذت» فى الناس عشق الشهادة الجامعية.. دون العلم الذى «كان» يجب أن توفره للناس.

وهذا الحوار، الذى أدارته الإعلامية «الشاطرة» رانيا بدوى، يجب أن يقرأه جيداً كل المهتمين والمخططين والواضعين لنظم التعليم الجامعى، وليس فقط وزير التعليم العالى.. أو التعليم العام الذى يدفع إلى هذه الجامعات مئات الألوف من عشاق الشهادات.. وهم أبعد ما يكونون عن معنى هذا التعليم الجامعى.. ولذلك وجدنا مئات الألوف يتدفقون سنوياً إلى سوق العمل، وكل منهم يحلم بالوظيفة الميرى، وكأن هذه الوظيفة هى الأمل الوحيد، وهى الحلم الذى دخل الجامعة من أجله، ومن المؤكد أن مأساة البطالة أساسها، هم هؤلاء الخريجون بأعدادهم التى ترهق أى دولة، حتى ولو كانت فى غرب أوروبا، لأن الخريج عندنا يحلم بالمكتب.. ولا يهتم بالأفرول، يحلم بالشكل ولقب الباشمهندس وتراب الميرى والوجاهة الاجتماعية.. لا أكثر.. وهذا ينعكس بالتالى على نوعية الأعمال التى يمكن أن يتكرم هذا الخريج بقبولها.. ويرفض ماعداها، ونسى أن راتب غير الجامعى يتجاوز، وبمرات عديدة، دخل الجامعى الذى يكتفى بالمكتب والوظيفة الميرى، فهل أصبحت الشهادة الجامعية مجرد «جواز سفر» نحو العروسة الشيك والدخل الكبير.. دون أن يدخل عنبر العمل الحقيقى، بعيداً عن المكاتب؟!

والمصيبة أن من هؤلاء الخريجين من يسعى للحصول على شهادات أعلى من الماجستير إلى الدكتوراه.. ليفخر أن الناس يطلقون عليه لقب.. الدكتور.. ولكن رئيس مجلس إدارة الجامعة الأمريكية بالقاهرة يصدمنا ويقوم بتعرية النظام التعليمى المصرى أكثر وأكثر عندما يضيف فى تصريحاته، أمس لـ«المصرى اليوم»، أن الشعب المصرى منعزل.. ويعيش ضعفاً فى التعليم.. بل انهياراً فى استخدامات التكنولوجيا، وهى أحدث علوم العصر.. ولا يقول ذلك من فراغ، إذ إن الدكتور عاطف الخولى - بجانب منصبه الجامعى - يرأس أيضاً مجلس إدارة شركة لإدارة رأس المال فى كاليفورنيا، وهو بالطبع لم يصل إلى هذا الموقع إلا بسبب عقله المتفتح.. وأسلوبه العصرى.

■ ترى: ماذا لو أصدر الرئيس السيسى قراراً بتشكيل لجنة عليا لتطوير التعليم العالى فى بلادنا، تضم كل من هو على قيد الحياة من وزراء التعليم العالى السابقين وكذلك رؤساء الجامعات المصرية.. ولا مانع من ضم من هم من ذوى الخبرة من داخل وخارج مصر، ولا عيب فى ذلك.

■ وإذا كان وزير التعليم العالى يعرف عدد الجامعات الحكومية.. فهل يعرف كذلك عدد الجامعات الخاصة، والتى يحمل بعضها أسماء لجامعات أجنبية، أو يتمسحون بأسماء جامعات أجنبية مشهورة.. وبعضها لا يحمل من صفات الجامعة الحقيقية ما يؤكد دورها الرائد.. تعليمياً؟!

■ أم أن هدف معظم هذه الجامعات الخاصة هو المال ولا غير المال وأنتم تعرفون كم يتكلف الطالب فى هذه الجامعة أو تلك.

اقرأوا حوار هذا الرجل إن كنتم جادين فى تحديث تعليمنا الجامعى، أم أنتم ممن يساهمون، أو يخططون للحصول على مواقع فيها.. بعد الإحالة للمعاش؟!.

*نقلاً عن "المصري اليوم"