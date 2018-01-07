"ديغا رقص رسم" لبول فاليري: اكتشاف متأخر لعمل إبداعي مشترك

بالمئات يمكن إحصاء المعارض التشكيلية المقامة هذه الأيام في العاصمة الفرنسية وجوارها. ولا يمكن اعتبار هذا الأمر استثناءً، فهكذا هي باريس التي تعرض كل شيء، وأحياناً أيّ شيء. غير أن المعرض الذي يثير القدر الأكبر من الاهتمام هو دون ريب ذاك المقام في متحف أورساي وسط باريس والذي يعتبر المتحف الدائم لأبرز فنون القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين. وهذا المعرض، المقام الى جانب تظاهرات عديدة أخرى احتفالاً بمئوية رحيل الفنان الفرنسي إدغار ديغا والذي يمتد من الثامن والعشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) الفائت حتى أواخر شباط (فبراير) المقبل، كان يمكنه أن يكون حدثاً عادياً ضمن إطار التكريمات المتعددة المكرّسة لهذه الذكرى، لكنه سرعان ما تبدّى شديد الخصوصية بالنظر الى أنه يضم الى اسم ديغا، اسم مبدع فرنسي كبير آخر ليس رساماً هذه المرة بل هو الكاتب والشاعر بول فاليري الذي كان الى حد ما معاصراً لمواطنه الرسام. أما في خلفية هذا اللقاء فكتاب لبول فاليري لم يكن واسع الانتشار بالشكل الذي صيغ به وأصدره الناشر وتاجر اللوحات الشهير أمبرواز فولار للمرة الأولى في عام 1936. مع ان فكرته كانت قد وُلدت قبل ذلك بسنوات. وربما تحديداً عام 1917 حين التقى الشاعر والناشر في جنازة صديقهما المشترك ديغا ليكتشف كل واحد منهما أن لدى الآخر مثله، مقداراً من التقدير لديغا والإعجاب به ما يمكنه أن يتحول الى عمل مشترك هو هذا الكتاب الذي راحت فكرته تشغل الإثنين معاً من دون أن تتجسد في شكل ملموس فوراً. بل احتاج الأمر سنوات، حتى تم الاتفاق على تنفيذها عام 1923 حين فاز فاليري بجائزة كان فولار يمنحها تحت اسم «جائزة الرسامين». بيد أن الشاعر لم يتوصل الى صياغة مخطط فكرته حتى عام 1929 حين جمع الرجلان لقاء رسمي تم الاتفاق خلاله على ان يتجسد المشروع أخيراً في كتاب يحمل رسوماً لديغا كان فولار يملك مجموعة كبيرة منها، ونصوصاً لفاليري «تتحدث» عن ديغا وعن تلك الرسوم. وهنا مرة أخرى تباطأ فاليري في انجاز ما هو مطلوب منه بحيث ان مسودات الكتاب لم تجهز للتنقيح إلا في عام 1934، لتنجز طباعة الكتاب بصورته النهائية في عام 1936. لكنه أُبقي في المستودعات عاماً آخر ليوزّع فقط لمناسبة الذكرى العشرين لرحيل ديغا!

كل ذلك الجهد المشترك وكل تلك المماطلة كانت، على أي حال من أجل كتاب لم تُطبع منه سوى ثلاثمئة وخمسين نسخة مرقمة على ورق فاخر جداً وبألوان تمكنت من أن تعكس ملوَّنة ديغا بشكل بدا عجائبياً في تلك السنوات. وكان من الواضح أن الناشر، وكان هو فنان بدوره كما نعرف، لم يتطلع أبداً الى ان يكون الكتاب عملاً شعبياً بل أراده منذ البداية ومن دون أي تردد، نخبوياً. وحسبنا للتأكيد على هذا هنا أن نذكر أن ثمن النسخة الواحدة من الكتاب ذي المئة والستين صفحة والذي يفوق ارتفاعه 32 سنتمتراً ويقل عرضه قليلاً عن 29 سم، كان محدداً بألفين وخمسمئة من الفرنكات (أي ما يوازي ألفي ومئتي دولار بسعر اليوم). ما يحول دون أي كان من شراء نسخة منه بالتأكيد. صحيح ان فولار لم يبع يومها عدداً كبيراً من النسخ، لكنه بالتأكيد عوّض على ذلك بارتفاع سعر اللوحات العديدة التي استخدمت في الكتاب وكان هو يملكها منذ سنوات فأتى كتاب فاليري والضجة التي أثيرت من حوله والاستقبال الكبير الذي كان له من قبل النقاد، ليضعها في واجهة الأحداث الثقافية في ذلك الحين.

وهنا سيكون من المفيد أن نذكر أن فولار كان قد حصل على تلك اللوحات والاسكتشات والتخطيطات التحضيرية لعدد من لوحات ديغا الزيتية، من الرسام مباشرة. فخلال السنوات الأخيرة من حياته، كان ديغا قد اهتم، الى جانب رسمه تلك اللوحات الرائعة، بجمع عدد كبير من لوحات الرسامين الانطباعيين وغيرهم، من مونيه إلى فان غوغ ومن رينوار إلى سيسلي، وهو كان يعتمد على فولار نفسه ليؤمن له اللوحات. وفي المقابل كان يدفع أثمانها عينياً، أي بمدّ فولار بعشرات من لوحاته ورسومه، وهكذا، لدى وفاة ديغا، وجد فولار نفسه يمتلك أكبر مجموعة من أعمال ذلك الرسام الذي كانت شهرته قد اتسعت أصلاً ما رفع أسعار أعماله الى مبالغ فلكية، ومن بينها تلك الأعمال التي اشتغل عليها فاليري في كتابته النصوص التي ضمها الكتاب.

بالنسبة إلى الكتاب نفسه، ما إن انقضت سنوات على صدور تلك الطبعة النادرة منه، حتى اختفى من السوق تماماً بحيث كان كل ما بقي منه نسخ قليلة تباع بأثمان باهظة لدى حوانيت الكتب الثمينة ويتخاطفها الهواة والجامعون رافعين من سعرها هي أيضاً وكأنها تحف فنية حقيقية، وراحت تلك النسخ تتداول في مزادات لافتة ما مكن المتاحف ولا سيما متحف أورساي لاحقاً من الحصول على بعضها. غير أن النص نفسه عاد وصدر في نسخة «جيب» من دون رسوم أو صور، ضمن إطار الإعادات المعتادة لطباعة أعمال فاليري. وكل هذا حوّل الكتاب الأصلي إلى أسطورة في عالم المكتبات والفن والشعر في الحياة الثقافية الفرنسية. وهذا ما يفسّر اليوم هذا الاهتمام الاستثائي بالمعرض المقام في الطابق الخامس من متحف أورساي، فهو يعني عودة مثلثة وأكثر: عودة العديد من رسوم ديغا «المنسية» أو حتى «المجهولة» الى الساحة العامة، وعودة شعر فاليري النخبوي مؤطَّرا ضمن هذا الهم الشعري/الفني المشترك، ثم العودة انطلاقاً من هنا، إلى نمط من كتب يتشارك في صياغتها الشعر والرسم في آن معاً.

وحسب المرء أن يتصفح في الكتاب متأملاً من ناحية، رسوم ديغا، ومن ناحية ثانية نصوص فاليري، ليجد نفسه، حتى وإن لاح له أن ليس ثمة رابط وثيق في أحيان كثيرة بين ما هو مرسوم وما هو مكتوب، ليجد نفسه أمام عمل إبداعي فريد من نوعه من الواضح انه يسعى الى خلق حالة من الانتشاء الفكري «المتبادل» حتى وإن كنا نعرف ان كل نصوص فاليري إنما كتبت بعد موت الرسام، وأن هذا الأخير لم يرسم اي شكل من أشكاله وأي خط من خطوطه باستلهام رفيقه، بل مستلهماً، كما في لوحاته الزيتية الكبيرة، حيناً عالم راقصات الباليه الذي يبقى أكثر الفنانين تألقاً في الدنو منه، وحيناً عالم سباقات الخيل، حيث من الواضح انه توغل فيه على خطى سلفه إدوار مانيه، وعالم الليل الباريسي، وصولاً الى عالم الحركة الذي ولد مع السيارة والسينما وتلقف كبار فناني العصر نظريات تتعلق به من خلال تحلقهم من حول كتاب الفيلسوف هنري برغسون «التطور الخلاق»، كما سعى ديغا نفسه الى محاكاته في لوحاته من خلال تصوير أسرعه: خبب الخيل، وأبطؤه: حركات راقصات الباليه.

كلّ هذا عرف بول فاليري كيف يلتقطه بشكل بديع في نصوص، يشهد الكتاب حين طبع كنصوص في استقلال عن التزاوج بين النصوص والرسوم، على أنها حملت في حدّ ذاتها قيمة إبداعية كبيرة بحيث كان من السهولة في مكان احتسابها ضمن إطار شعر فاليري، وليس مجرد نصوص تعلّق على الرسوم أم تستعيد ذكرى رسام صديق. ولئن اتى المعرض المقام اليوم في متحف أورساي ليعيد الحياة الى الكتاب، فإنه ولو في الذكرى المئوية لرحيل الرسام، أتى ليعيد الاهتمام بشعر فاليري ونظرته الثاقبة هو الذي كان يقول عن ديغا إنه «عبقريّ أكثر منه رساماً». ولعل من الأمور ذات الدلالة هنا أن يكون معرض على مثل هذه الأهمية، قد وضع فن ديغا كله تحت سقف نظرة فاليري اليه. ويبدو لنا من المهم هنا أن ننقل عن ليلى جرباوي، المشاركة في تصميم المعرض وتحقيقه، قولها إذ سئلت: لماذا هذا المعرض؟ «إن النظرة التي يلقيها شاعر وكاتب تبدو لنا ثاقبة وبالغة الرهافة في الحديث عن فنان ما. ومن هنا رأينا أن نظرة فاليري ستأتي هنا لإثراء نظرتنا الى ديغا وإعطاء بعد مختلف وإضافي الى المجموعات التي يملكها متحف أورساي لأعمال هذا الفنان. ولنتذكر ان هذا الكتاب دائماً ما يصار إلى ذكره من دون أن يعرفه كثيرون بوصفه شيئاً مادياً له حقيقته ووجوده (...) ومن هنا رأينا أنه يستحق نوعاً من إعادة الاكتشاف.

* نقلا عن "الحياة"