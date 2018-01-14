السعوديات في المدرجات

نساء سعوديات من مختلف الأعمار، يحملن أعلام فرقهن الكروية المفضلة، ويذهبن إلى الملعب ويؤازرن اللاعبين بالهتاف والتشجيع. مشاهد جميلة وتاريخية كانت هي الأكثر تداولاً في اليومين الماضيين، وستبقى في الذاكرة طويلاً. بعد عقود من متابعة النساء لكرة القدم للدوري المحلي أو مباريات المنتخب خلف شاشات التلفزيون، أصبحن يملكن الحق في الحضور إلى الملاعب والبطولات.

هناك من خارج السعودية من تختلط عليه المواقف ويربط تأخر القرار بتأخر في وعي المرأة. مثلما علق البعض بعد قرار قيادة المرأة للسيارة بالقول: "مرحباً بكم في القرن الـ21". قراءة خاطئة، لأن القرارات الحكومية الشجاعة أزاحت عن المرأة السعودية العصرية العقبات والقيود، وألغت الازدواجية بين سلوكها في الداخل والخارج، والمهم أنها شرعت حضورها في الحياة العامة بعد أن كانت مهمشة ومبعدة. المشكلة ليست في المرأة، ولكن في القيود الخانقة. وسعادتنا لأنها امتلكت هذا الحق كإنسانة كاملة حتى لو لم تحضر مباراة واحدة في حياتها.

ولكن حضور المرأة في الملاعب مهم - ثقافياً - لأنه يسقط أحد أكبر الأوهام التي نسجتها مجموعة من المتشددين عندما خوفوا من أي خطوة للأمام، وحذروا من أي حق بسيط يمنح للنساء، بحجة العواقب الخطيرة التي سيجنيها المجتمع، ليس أقلها تفسخ وانهيار القيم الاجتماعية والدينية. ولكن هذا الوهم تلاشى بسرعة أمام التجربة الأخيرة، حينما شهدنا حضور النساء بصورة طبيعية، حضور طبعته الوجوه السعيدة المبتسمة والأعلام المرفرفة، ولم نسمع عن أي قيم انتهكت أو أخلاق لطخت.

السيناريو ذاته يتكرر مع كل خطوة تحديثية ضرورية تواجه بالمعارضة والتخويف ونسج أوهام مرعبة تستمر لعقود، بهدف تكبيل المجتمع لا تلبث أن تتبخر مع أول ساعة ممارسة على الأرض. تعليم المرأة ودخول التلفزيون قديماً وقيادة المرأة والسينما حديثاً، كلها واجهت ممانعة شرسة محذرة وتخوينية، ولكن كلها بلا استثناء مرت وكأن شيئاً لم يكن، حتى المعارضون أنفسهم علموا بناتهم في المدارس وسيرافقونهن قريباً إلى المدرجات.

وهمٌ ثانٍ أسقطه هذا القرار هو خدعة صراع التيارات التي اختلقها المتشددون لأكثر من غرض. أحدها هو التجييش من خلال مهاجمة عدو منحرف آخر يتآمر على المجتمع المحافظ في مواجهة تيار آخر يسعى للحق والفضيلة. توفر هذه الحجة عدواً سهل الاستهداف وبذات الوقت أداة للتجييش والتحريض الضرورية لتوسيع القاعدة الجماهيرية. وبسبب هذه الحجة الملفقة رأينا حالات انقسام في المجتمع نحو قضايا بديهية مثل قيادة المرأة زالت تماماً بعد قرار السماح بها. أين صراع التيارات الآن؟ لا يوجد لأنه مجرد وهم. الواقع أنه لا يمكن أن يكون هناك صراع وجدل حول حقوق إنسانية أساسية وبسيطة، كأن تتجادل مع شخص بحقه بأن يأكل ويتنفس.

المسألة في الحقيقة ليست تشجيعاً كروياً أو القبض على مقود سيارة بل الاعتراف بحق المرأة وبإنسانيتها وبحريتها في إطار السعي لتشكيل مجتمع متحضر ومتمدن لا يمكن أن يتقدم وقطاع عريض منه مهمش ومهمل. ولكن المهم في حضور المرأة هو سقوط الأوهام واحداً تلو الآخر. المجتمع السعودي يستعيد صحته اجتماعياً، ويتخلص من الدعاية السيئة التي حيكت ضده بكونه مجتمعاً غرائبياً بقوانين عجيبة ويعيش بتقاليد القرون الوسطى. كل هذه الحجج التي رددتها وسائل الإعلام الغربية خفت حدتها مع القرارات الأخيرة بمنح المرأة السعودية مزيداً من الحقوق. ولكن ما يهم فعلياً ليس ما يقال خارجياً حتى لو كان قاسياً ولكن بماذا يؤمن أفراد المجتمع حول قضايا تعكس مدى وعيه وتحضره واحترامه لحقوق الإنسان التي ستنعكس في النهاية على ازدهاره وتقدمه. القانون الاجتماعي يذكرنا بأنه لا يوجد في العالم مجتمع متقدم تقوده قيم وقناعات تنتمي للماضي. وهذا هو الفرق بين دول مثل الدنمارك والنرويج والسويد وبين عشرات من الدول الأخرى الغارقة في الفقر والعنف والفوضى.