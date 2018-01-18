«الدكتاتوريون الأربعة» لآرويو: فن الثورة الدائمة

حدث ذلك في باريس عام 1963، وتحديداً خلال البينال الثالث الذي كان يقام كالعادة تحت رعاية وزير ثقافة الجنرال ديغول، أندريه مارلو. ففي ذلك المعرض الضخم ذي السمعة التقدمية والفنية الهائلة في ذلك الحين، كان من بين العارضين، للمرة الأولى، رسام إسباني يعيش منفياً في باريس وبالكاد تجاوز الخامسة والعشرين من عمره: إدواردو آرويو. ولئن كان فن هذا الرسام قد مرّ قبل ذلك مرور الكرام في المعارض القليلة والهامشية التي كان شارك فيها، فإن الأمر هذه المرة لم يجر على الشاكلة ذاتها. وذلك لأن اللوحة الرباعية التي شارك بها الرسام في البينال، أثارت حفيظة كما احتجاج سفارة الدكتاتور الإسباني فرانكو في باريس، ناهيك بأنها أثارت كذلك غضب السفارة البرتغالية. لماذا؟ ببساطة لأن عنوان اللوحة وموضوعها كانا يتحدثان عن أربعة دكتاتوريين. صحيح أن اللوحة لم تكن تحمل أسماء ولا ملامح تحدد هويات الأربعة، ولكن كان من الواضح، وهو أمر أكدته البيارق الأربعة التي وضعها الرسام في خلفية كل واحدة من البورتريهات، أن الدكتاتوريين المعنيين هم هتلر وموسوليني وفرانكو وسالازار. كان اثنان من الأربعة قد رحلا منذ سنوات ولم يعد ثمة في ديارهما من يحتج جديّاً على رسمهما على الشاكلة التي رسمهما بها الفنان الإسباني الذي سيُعرف دائماً بكونه واحداً من أشرس المشاكسين في عالم الفن الحديث، وبالتالي كان يمكن لصورتي هتلر وموسوليني ألا تُغضبا أحداً، في شكل علني ورسمي على الأقل، ولكن ما العمل بالنسبة إلى فرانكو وسالازار اللذين كانا لا يزالان على قيد الحياة ويتحكم كل واحد منهما ببلده ومواطنيه في شكل خانق؟.

> أحرج الأمر وزير ثقافة الجنرال ديغول في شكل جدي هو الذي لم يكن قد تحول في ذلك الحين بعد إلى ذلك الوزير المتهم بمعاداة التقدم وحرية الفن ويصبح عدو الفنانين الطليعيين. في ذلك الحين كانت لا تزال لأندريه مالرو مكانته وسمعته حتى كواحد من المبدعين العالميين الذين كانوا، قبل سنوات، قد ساندوا ثورة الجمهوريين الإسبان ضد فرانكو وفاشييه الكتائب الإسبان. ومن هنا استقر الرأي على حل وسط يقوم في إخفاء البيارق المرسومة خلف كل دكتاتور من الأربعة فلا يعود أي وجه محدد بهوية معينة. وعرضت الرباعية على هذه الشاكلة. ويمكننا أن نتخيّل ليس فقط ردود الفعل المؤيدة أو المستنكرة، تجاه ما حدث، بل كذلك الشهرة التي باتت منذ تلك اللحظة لذلك الرسام: كل داخل الى المعرض يريد أن يشاهد أول الأمر رباعيته التي لولا تلك الرقابة لكان من شأنها أن تمر مرور الكرام. ففي ذلك الحين كانت الفنون الاحتجاجية، على الموضة وعادية بالكاد يتوقف الناس عند تفاصيلها... إلا عندما تتدخل الرقابة «مروّجة» لها (للمناسبة روى لنا صديق تولّى زمناً شؤون الرقابة في بلده كيف أن كتاباً وسينمائيين مغمورين كانوا يتصلون به راجينه منع أعمالهم لمجرد أن تصبح حديث الناس وموضوع عرائض احتجاجية، غير أن هذه حكاية أخرى بالطبع). ولنعد هنا إلى الرسام آرويو ولوحته.



> فــهذه اللوحة التي عاشت منذ ذلك الحين حياتها وتقلباتها لتستقر اليوم في «متحف الملكة صوفيا» في مدريد، العاصمة ذاتها التــــي احتجت قبل أكثر من نصف قرن على عرض اللوحة في باريـــس، تتألف من أربع لوحات تُرصف الى جانب بعضها بعضا ليصـــل مجموع عرضاً إلى خمسة أمتار وستين سم وارتفاعها إلى 235 ســـم. وهي تمثل إذا أربعة بورتريهات لأولئك الدكتاتوريين الذين قد لا نتعرف إليهم، كما أشرنا، من ملامحهم، فهي لا وجود لهـــا بالطبع، بل من البيارق. لكننا نتعرف إليهم أكثر من خلال تصـــوير الرســام لهم مفرغين من الروح والقلب والأحشاء. إنهم مجرد أجساد مسطحة تتمازج تفاصيلها مع تفاصيل دلالية تشي بجرائم كل واحد من الدكتاتوريين، فعلى سبيل المثال تشير الأسلاك الشائكة الممتزجة مع جسد هتلر إلى معسكرات الحشد والإبادة التي ارتبطــــت بممارســـاته الإجرامية خلال محارق الحرب العالمية الثانيـــة. وتشيــــر التفاصيل الممتزجة بجسد فرانكو إلى القصف بالطيران - تذكيراً، بالطبع، بقصفه غررنيكا خلال الحرب الأهلية الإسبـــانية -، فيما تشير متعلقات سالازار إلى الكولونيالية البرتغالية... إلى آخره. إذاً باتت تلك الرباعية يومها «الحدث الرئيسي» في البينال الباريسي، ليصبح اسم آرويو على كل شفة ولسان، ولكن أكثر من هذا، ليعاد الاعتبار من طريقه إلى نوع جديد، وشديد التسيّس، من تلك «التصويرية الجديدة» التي كانت قد بدأت بالتكوذن في فرنسا قبل ذلك بعقدين كردّ فعل على الفنون التجريدية واللاتصويرية.

> ومن هنــــا حيــن شارك إدواردو آرويو أواسط سنــوات السبعين في المعرض التشكيلي العالمي الضخم الذي أقامته الفنانة الأردنية منــى السعودي في بيروت تحية لفلسطين، في وقت كانت بيروت قد أضحت مختبراً للفنون العالمية عن حق وحقيق، أتت مشاركته ولا سيما إلى جانب زميله وصديقه الفرنسي مونوري، اكتشافاً حقيقياً لأنواع جديدة من الفنون. ومع هذا فإن عمل آرويو لم يبد يومها واضــحاً في زحام عشرات الرسامين العالميين الذين شاركوا في التظاهرة، وكان معظمهم من أصحاب الأسماء الأكثر لمعاناً في الحياة التشكيلية العالمية، فيما كان بعضهم من أولئك الجدد الذي تعرف إليـــهم الجمهور في لبنان للمرة الأولى ليصبحوا بعد ذلك من كبار الفنانين المعاصرين. وتلك هي بالتحديد حال آرويو الذي إذ يتجاوز اليوم الثمانين من عمره، يعتبر واحداً من كبار الفنــانين الإسبان الأحياء، حتى وإن كانت نشاطاته تتعدى الرسم إلى الكتــابة والإخراج المسرحي والأوبرالي والاهتمام الأكثر من جدي بالملاكمة هو الذي رسم عشرات اللوحات عن الملاكمين، كما وضع كتاباً فاتناً عن واحد من أصدقائه الملاكمين الكبار في إسبانيا.

> من المؤكد أن فن آرويو على رغم أمميته ودفاعه عن النضال والتقدم في كل مكان وزمان - وما «الدكتاتوريون الأربعة» سوى علامة واضحة على تلك التوجهات لديه - يبقي إسبانيا في جوهره، حتى وإن لم يكن هذا الفنان، المخضرم الآن ويعيش سنوت شيخوخته الهادئة في بلده، لم يكن قد عاش أحلى سني حياته في إسبانيا، بل في فرنسا التي اضطر إلى مبارحتها باكراً مطارَداً من سلطات الدكتاتور فرانكو، منذ عام 1958 حين كان في الحادية والعشرين من عمره، وهذا على رغم أن أباه الصيدلاني المقيم والعامل في مدريد التي وُلد إدواردو فيها عام 1937، كان من رجال فرانكو ومن أعمدة حزب الكتائب الفاشي. فإدواردو آرويو الذي ترعرع في مدريد في سنوات الخمسين وعرف في صباه بكسله في الدراسة إلى درجة أنه أُلحق بمدرسة فرنسية متخصصة في رعاية التلاميذ الفاشلين، سرعان ما توجه إلى دراسة الصحافة، لكنه اهتم أكثر بالرسم الكاريكاتوري ومن ثمة انصرف إلى الرسم مازجاً به فن الكاريكاتور بحيث بات الفنان لديه فناً واحداً سرعان ما مزجه من جديد بفن الشرائط المصورة، ما شكل لديه ذلك الأسلوب الخاص جداً الذي طبع عمله. ووجّهه بالتحديد ناحية تلك النزعة التصويرية التي ستعود وتتعزز لديه خلال إقامته الباريسية حيث كان من أول نشاطاته الفنية، مع عدد من زملاء أصدقاء فرنسيين له (جيل آيّو وبرنار رانسيّاك وهرفيه تيليماك وآخرين)، الرسم على أرصفة المدينة بالطبشور الملون. واللافت أن تلك الرسوم التي كانت سرعان ما تمّحي تحت تأثير المطر أو خطو المارة فوقها، تبدت نوعاً من فن يهتم بالسخرية الفاقعة من «الفنون البورجوازية»، وفق التوصيف الذي راح آرويو ورفاقه يسبغونه على كل النزعات والتيارات التي كانت تعتبر «ثورية» في الفن الحديث في ذلك الحين، وصولاً إلى أعمال بيكاسو ودالي وميرو وغيرهم (!). لكن هؤلاء لم يكونوا وحدهم «ضحايا» فن أولئك الفنانين الذين سرعان ما سوف يبرزون خلال ثورة ربيع عام 1968 بوصفهم الرديف الفني لتلك الثورة، التي تبدت هنا أيضاً، كنوع من صراع أجيال أكثر بكثير منه صراعاً طبقياً.

> وربما لا نكون في حاجة هنا إلى القول أخيراً إن السنوات لم تخفف من حماسة إدواردو آرويو الثورية والناقدة، الثورة الفنية التي تؤمن أن العالم يظل في حاجة إلى فن استفزازي يتجاوز المسلّمات حتى حين يصبح هو من المسلّمات الراسخة. هو الدرس الذي علمته إياه سنوات المنفى والتشرد الباريسية قبل أن يعود إلى إسبانيا إثر موت فرانكو، عدوه الأكبر، ويصبح واحداً من كبار فنانيها المكرمين، من الذين لا يُطلب منهم التخلي عن مشاكستهم أبداً.

*نقلا عن "الحياة".