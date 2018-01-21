سنة أولى ترامب: الردع

إنها نظرية عسكرية قديمة، تقوم على "حيازة طرف ما لقوة ضخمة ويفهم المعتدي أنه لو تحرّش بها لارتدّت عليه وأصابته بخسائر كبيرة لا يستطيع المعتدي تحمّلها".

طبعاً تملك الولايات المتحدة الأميركية قوة ضخمة تبدأ من القوة التقليدية البرّية والبحرية والجوية وتصل إلى القوة غير التقليدية مثل أسلحة الدمار الشامل، لكنها ليست قوة رادعة في ظل جميع الرؤساء الأميركيين.

مع دونالد ترامب عادت القوة العسكرية لتكون قوة ردع لأنه أعطى الانطباع وأبلغ رسائل واضحة لكل دول العالم أنه مستعد لاستعمال القوة للردّ على أي تحرّش، وسيستعمل القوة العقابية ضد أي خرق للخطوط الحمر كما أن لديه "زرا أكبر من زرّ" زعيم كوريا الشمالية.

هل تتذكّرون أن إيران كانت تتحرّش بالقوارب العسكرية والسفن الأميركية في الخليج العربي؟

إنها لا تتحرّش بالقوارب منذ أشهر، لنقل منذ عام، والسبب هو أن الإيرانيين فهموا بوضوح أن ترامب لن يسكت على احتجاز البحارة الأميركيين ولن يتسامح مع عرض صورهم مقيّدين ومهانين كما فعل باراك أوباما و"بلع الموسى" فلجأ وزير خارجيته جون كيري للقول إن القنوات المفتوحة مع إيران أوصلتنا لنهاية جيّدة بسرعة وتمّ إطلاق سراح البحارة الأميركيين.

هل تتذكّرون أن نظام بشار الأسد كان كل عدة أسابيع يقصف بالأسلحة الكيمياوية مجموعة من المعارضة السورية؟ ثم قصف خان شيخون وقتل عشرات من المدنيين؟

أطلقت الولايات المتحدة 59 صاروخاً على قاعدة الشعيرات العسكرية التابعة للنظام وقال بيان وزارة الدفاع الأميركية إن القصف عقاب على الجريمة ورسالة لـ "ردع النظام عن استعمال الأسلحة الكيمياوية مرة أخرى".

حسناً. من حينه لم يقصف النظام السوري المعارضة السورية والمدنيين بالأسلحة الكيمياوية. هذا هو الردع تحديداً.

المثال الثالث هو كوريا الشمالية.

خلال أشهر قليلة عملت بيونغ يانغ على تطوير وتجربة صواريخ بعيدة المدى وهدّدوا بقصف جزيرة غوام وهي أراض تابعة للولايات المتحدة.

حذّر الأميركيون كوريا الشمالية من توجيه صواريخهم غوام وأرسلوا قطعاً إضافية من الأسطول الأميركي إلى المياه الإقليمية كما عزّزوا قواتهم الجوية في كوريا الجنوبية وقاموا بطلعات استعراضية عند الخط الفاصل بين الكوريتين.

من اللافت أن كوريا الشمالية تراجعت عن تهديد جزيرة غوام وصارت تطلق الصواريخ باتجاه آخر!

هذا أيضاً ردع بالمفهوم العسكري وبمفهوم ترامب وقيادته العسكرية وربما يكون هذا كل ما يريده أو أفضل ما يريده دونالد ترامب، أي أن لا يتجرأ أحد على الولايات المتحدة.

عندما كنت أكتب هذه الكلمات، وصلتني رسالة إلكترونية من مركز غالوب لاستطلاع الرأي تقول إن شعوب دول كثيرة خصوصاً في أوروبا لا توافق على أسلوب القيادة الأميركية في ظل الرئيس ترامب حتى وصلت المعارضة في النرويج إلى 83%.

أرجو ان تسألوا أنفسكم: هل يريد ترامب أن يردع المخاطر وأن يخاف منه أعداء أميركا أم أن يحبّه النرويجيون؟