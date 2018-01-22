سنة أولى ترامب: الإعلام

طريقة تواصل دونالد ترامب مع الناس كانت منذ اليوم الأول لبداية حملته الانتخابية وحتى اليوم قائمة على أنه يريد التحكّم بدورة الأخبار ولن يسمح لدورة الأخبار بالتحكّم به.

تبدو المسألة للقارئ أمراً غير مألوف، أما للعاملين في الإعلام فتبدو لي وكأنها صراع بين المهنيين الإعلاميين ومتدخّل في إمبراطورية الإعلام، حتى إنه يخرّبها.

قبل أن يكون لي شرف العمل كمراسل كنت رئيس تحرير تنفيذيا لأكثر من عشر سنوات، يعني أنني مثل كثير من الزملاء، أفهم أن الأحداث تقع خصوصاً خلال النهار، وعليك أن تعمل مع فريق ضخم من المراسلين والمحررين والمذيعين والمنتجين لإعداد نشرة أخبار لمن يشاهد التلفزيون في المساء، كذلك في الصباح، من يعمل ليلاً يعدّ لأخبار الصباح نشرة كبيرة.

لم تغيّر أخبار الأربع وعشرين ساعة "دورة الأخبار" كثيراً، فزيادة ساعات البث لا تعني زيادة الأحداث، وتبقى دورة الأخبار تقريباً 12 ساعة ويعمل عليها الفريق بجدّ كثير ليخدم المشاهد عندما يجلس أمام التلفزيون.

ما فعله ترامب هو أنه لجأ إلى "تويتر" ووقّت رسائله النارية قبل أن يدخل فريق العمل إلى الاستوديو في الصباح، وبالتالي اضطر الإعلام لنقل ما يقول ترامب في اللحظة الأخيرة وبدون إعداد.

إضافة إلى هذا، كسب عادة الاتصال بالهاتف مع نشرات الصباح وأدلى بتصريحات نارية أيضاً، لا يهم إن كانت إهانة للمرشح الجمهوري المنافس أو للمرشحة الديمقراطية المنافسة.

وبدلاً من نشرة أخبار تمّ إعدادها بعناية، اضطر رئيس التحرير ومعدّ النشرة والمذيع إلى التعاطي مع مادة جديدة وكأنها خبر عاجل، ثم تتابع نشرات الأخبار تغطية ما قاله إلى المساء.

في المساء، يمسك ترامب الدورة الإخبارية من جديدة عندما يلقي خطاباته الانتخابية، يقول أمراً غير معقول، أو يشتم، أو يطرد أحداً من القاعة، وتتردد أصداء ما فعل للدورة الإخبارية الليلية.

نعم، تحكّم ترامب بالدورة الإخبارية، وأكثر من هذا خرّب على الصحافيين تحكمهم بالدورة الإخبارية وأصبح رئيساً.

فهم ترامب أن الإعلام ليس صديقاً له، فالإعلام الأميركي أقرب كثيراً إلى الديمقراطيين، كما يعتبر الإعلام الأميركي أن مهمته محاسبة المسؤولين الأميركيين وليس نقل الأخبار للمشاهدين فحسب، فقرر ترامب أن يتابع علاقته بالأميركيين بالطريقة ذاتها، أي التحكّم بالدورة الإخبارية من خلال تغريدة في الصباح من غرفة نومه في البيت الأبيض، ودائماً بين الساعة 6 والساعة 7 ثم يعاود الكرّة في المساء.

السؤال المرير هو كيف يمكن لرئيس الولايات المتحدة أن يستعمل كلاماً لا علاقة له بالتهذيب، ولا بآداب الكلام أو باحترام الآخرين؟

لقد سامح نصف الأميركيين ترامب على لهجته، وتسامح الكثيرون في العالم الإسلامي مع تصريحاته المعادية على أمل أن نحصل على رئيس حازم في البيت الأبيض.. ولكن إلى متى؟