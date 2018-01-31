عرض مبارك وعرض أيزنهاور

دخلت، مساء أمس، موقع يوتيوب لأسترجع أحداث ثورة 25 يناير، وشاهدت خطابات الرئيس مبارك وقت الثورة. فى هذه الخطابات عرض مبارك علينا أن يستكمل ما تبقى من فترته الرئاسية، لكى يضمن انتقالاً آمناً للسلطة إلى رئيس منتخب، وتعهد بتعديل الدستور للسماح بإجراء انتخابات رئاسية نزيهة، وتعهد بإجراء إصلاحات تشريعية وقانونية، وقال إنه لن يترشح مجدداً للرئاسة، وإنه سيعمل خلال الفترة المتبقية على تصويب العديد من الأخطاء التى اعترف بوقوعه فيها، وحذر من العواقب الاقتصادية ومن تأثير عدم الاستقرار على مكانة مصر الإقليمية والدولية.

كما نعلم سارت الأحداث عكس ما طلب مبارك وصدقت تحذيراته، ودفع المصريون ثمناً باهظاً لذلك، فمنذ تنحى مبارك سقط آلاف الشهداء والجرحى وأغلقت آلاف المصانع والورش أبوابها وتعطل آلاف العمال وانهار قطاع السياحة وفقد الملايين من عماله وظائفهم، وانهارت العملة الوطنية أمام الدولار، وارتفعت الأسعار ارتفاعاً فاحشاً، وشهدنا موجات تضخمية غير مسبوقة وشهدنا أعمالاً إرهابية وحشية، وبالرغم من الإنجازات الهائلة التى تحققت مع الرئيس السيسى فإن أوضاعنا الاقتصادية والسياسية مازالت هشَّة، ومازلنا نعانى وسنظل نعانى لمدة لا يعلمها إلا الله، إضافة إلى تجرؤ العالم علينا، وسد النهضة مثال على ذلك.

والسؤال هو: مَنْ المسؤول عن رفض عرض مبارك لإكمال مدته بالرغم من تعاطف ملايين المصريين معه (وهنا ظهرت موقعة الجمل)؟، هل هم الإخوان الذين خافوا من انتقام مبارك إن أكمل مدته، أم أنهم أرادوا الخلاص منه ليسيطروا على السلطة كما حدث؟، أم هم الأمريكان الذين أصروا على تنحى مبارك الفورى دون تجهيز بديل له؟، أم هو مبارك نفسه الذى كان تفاعله بطيئاً مع الأحداث المتسارعة فجاء عرضه متأخراً تجاوزته الأوضاع على الأرض؟.

عزيزى نيوتن، وأنا أشاهد مقاطع الثورة تذكرت مقالك الذى نشرته بالجريدة عن رفض الرئيس عبدالناصر عرض الرئيس الأمريكى أيزنهاور لإنهاء الصراع العربى الإسرائيلى وحل الأزمة الفلسطينية وقلت: يا إلهى!، ما أشبه الليلة بالبارحة، طبعاً مع اختلاف السياقات؛ ففى خمسينيات القرن الماضى رفض «ناصر» العرض الأمريكى، وفى مطلع الألفية الجديدة رفضنا نحن المصريين أو أُجبرنا على رفض عرض مبارك، وكان ما نعرفه جميعاً من نتائج كارثية لرفض العرضين.

عزيزى نيوتن، إلى متى نظل نضيع الفرص الثمينة التى لا تأتى إلا مرة واحدة؟، وإلى متى نظل ندفع أثماناً باهظة لخياراتنا الخاطئة؟.

نقلا عن "المصري اليوم"