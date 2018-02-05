السعودية ‬والإمارات ‬والإرجاف ‬السياسي

العلاقات ‬السعودية ‬الإماراتية ‬تشهد ‬أوج ‬قوتها ‬وتماسكها ‬وتطورها ‬في ‬هذا ‬العهد ‬الزاهر ‬في ‬البلدين ‬والقيادتين ‬السياسيتين، ‬والتحالف ‬القائم ‬بين ‬البلدين ‬يمثل ‬قيادةً ‬واعيةً ‬بكل ‬مشكلات ‬المنطقة ‬وأزماتها ‬ورؤيةً ‬مشتركةً ‬للقيادة ‬وأهدافاً ‬وغاياتٍ ‬يقوم ‬هذا ‬التحالف ‬على ‬تحقيقها. ما ‬يجعل ‬التحالف ‬السعودي ‬الإماراتي ‬مختلفاً ‬هو ‬أنه ‬ليس ‬تحالفاً ‬سياسياً ‬فحسب، ‬بل ‬هو ‬تحالف ‬يسنده ‬التاريخ ‬الطويل ‬من ‬العلاقات ‬المتميزة ‬بين ‬البلدين، ‬وتعضده ‬الثقافة ‬المشتركة ‬بين ‬الشعبين ‬وأواصر ‬القربى ‬وتعززه ‬العادات ‬والتقاليد ‬الواحدة، ‬فهو ‬تحالف ‬بوعي ‬القيادة ‬بالمصالح ‬العميقة ‬المشتركة ‬وبوعي ‬الشعب ‬بعمق ‬المشترك ‬الثقافي ‬والاجتماعي، ‬وكما ‬قال ‬الشيخ ‬زايد ‬رحمه ‬الله ‬فإن «‬المصير ‬واحد»‬.

‬لقد ‬قام ‬هذا ‬التحالف ‬بإنقاذ ‬الدولة ‬المصرية ‬من ‬العواقب ‬الوخيمة ‬للربيع ‬الأصولي ‬ما ‬بعد ‬2011 ‬وذلك ‬بمساندةٍ ‬كاملةٍ ‬من ‬التحالف ‬السعودي ‬الإماراتي ‬لاستعادة ‬الشعب ‬المصري ‬وجيشه ‬للدولة ‬من ‬فك ‬الجماعة ‬الأصولية، ‬كما ‬قاد ‬إنقاذ ‬البحرين ‬من ‬التدخلات ‬الخارجية ‬وخلايا ‬التجسس ‬والإرهاب، ‬وكان ‬داعماً ‬على ‬الدوام ‬للاستقرار ‬في ‬كل ‬دول ‬المنطقة، ‬رافضاً ‬لأي ‬تدخلاتٍ ‬أجنبيةٍ ‬في ‬الشؤون ‬الداخلية ‬للدول ‬العربية.

وحين ‬حكمت ‬الضرورة، ‬وحانت ‬ساعة ‬الصفر، ‬وقررت ‬السعودية ‬مواجهة ‬التغلغل ‬الإيراني ‬في ‬اليمن ‬بقوة ‬السلاح ‬والجيوش ‬والقوات ‬المسلحة، ‬كانت ‬الإمارات ‬على ‬الموعد، ‬وكان ‬قرار ‬المشاركة ‬الكاملة ‬في ‬هذه ‬الحرب ‬الضرورية ‬حماية ‬للأوطان ‬والمواطنين، ‬ودعماً ‬للشرعية ‬اليمنية ‬والشعب ‬اليمني، ‬وتم ‬تصعيد ‬التحالف ‬لمستويات ‬غير ‬مسبوقة ‬من ‬قبل ‬في ‬تاريخ ‬البلدين، ‬واختلطت ‬على ‬تراب ‬اليمن ‬الدماء ‬الزكية ‬للشهداء ‬الأبرار ‬والأبطال ‬الأشاوس ‬من ‬جنود ‬البلدين ‬الذين ‬قاتلوا ‬بكل ‬عزة ‬وشرف، ‬يداً ‬بيدٍ، ‬وكتفاً ‬بكتفٍ، ‬تحت ‬شعار ‬الدم ‬الدم ‬والهدم ‬الهدم.

منذ ‬بدأ ‬هذا ‬التحالف ‬المظفر ‬يؤتي ‬ثماره ‬الأولى، ‬وتتوثق ‬عراه ‬مع ‬كل ‬حدث، ‬وتتعزز ‬مكانته ‬مع ‬كل ‬نجاح، ‬وخصوم ‬هذا ‬التحالف ‬يسعون ‬بقضهم ‬وقضيضهم ‬لإفشاله، ‬ولم ‬يتركوا ‬مناسبة ‬ولا ‬حدثاً ‬ظنوا ‬أنهم ‬يستطيعون ‬به ‬ضرب ‬هذا ‬التحالف ‬إلا ‬وخبوا ‬فيه ‬وأوضعوا ‬بخيلهم ‬ورجلهم ‬لضرب ‬إسفين ‬بين ‬طرفي ‬التحالف ‬المظفر ‬بكل ‬طريقةٍ ‬ممكنةٍ ‬وبكل ‬أسلوبٍ، ‬ولكن ‬الوعي ‬العميق ‬لدى ‬قيادة ‬وشعبي ‬البلدين ‬كان ‬جبلاً ‬صلباً ‬تتكسر ‬عليه ‬كل ‬محاولات ‬الإرجاف ‬مرةً ‬بعد ‬مرةٍ.

قاد ‬خصوم ‬هذا ‬التحالف ‬المظفر ‬حملات ‬إرجافٍ ‬منظمةٍ ‬منذ ‬سنواتٍ ‬ضده، ‬واستخدموا ‬كل ‬المحرمات ‬في ‬سبيل ‬تحقيق ‬شرخٍ ‬في ‬العلاقات ‬بين ‬البلدين، ‬من ‬الكذب ‬والخداع ‬والتزوير ‬والمكر ‬والحيل ‬كما ‬استخدموا ‬الإعلام ‬ومواقع ‬التواصل ‬الاجتماعي ‬ومؤسسات ‬بلا ‬زمامٍ ‬ولا ‬خطامٍ ‬تدعي ‬العناية ‬بالحقوق ‬وبالإنسان، ‬وهي ‬مجرد ‬جندي ‬في ‬معركة ‬الخصوم ‬ضد ‬هذا ‬التحالف ‬الناجح.

‬ولكن ‬من ‬هم ‬خصوم ‬هذا ‬التحالف؟ ‬من ‬يقود ‬حملات ‬الإرجاف ‬التي ‬لا ‬تكاد ‬تنقطع ‬ضده؟ ‬ببساطة، ‬هو ‬تحالفٌ ‬لثالوث ‬الشر ‬في ‬المنطقة، ‬الذي ‬تقوده ‬إيران ‬ونظام ‬ولاية ‬الفقيه ‬من ‬جهةٍ، ‬وإحدى ‬الدول ‬الإقليمية ‬ودولة ‬قطر ‬من ‬جهةٍ ‬ثانيةٍ، ‬وجماعة ‬"الإخوان" الإرهابية ‬وكل ‬جماعات ‬الإسلام ‬السياسي ‬وتنظيمات ‬العنف ‬الديني ‬ك"القاعدة" ‬و"داعش"، ‬أو ‬"الحشد ‬الشعبي" ‬أو ‬ميليشيا ‬"الحوثي" ‬من ‬جهةٍ ‬ثالثةٍ، ‬هؤلاء ‬هم ‬خصوم ‬هذا ‬التحالف ‬الواسع ‬ضد ‬السعودية ‬والإمارات، ‬ولكن ‬الرد ‬كان ‬قاسياً ‬على ‬الدوام ‬بتعزيز ‬التحالف ‬والذهاب ‬به ‬لآفاقٍ ‬أرحب ‬كلما ‬حاول ‬الخصوم ‬ضربه ‬أو ‬خلخلته.

أخيراً، ‬فأوضح ‬الأمثلة ‬على ‬حملات ‬الإرجاف ‬التي ‬تستهدف ‬هذا ‬التحالف ‬جاءت ‬مع ‬أحداث ‬عدن ‬الأسبوع ‬الماضي، ‬حين ‬قام ‬بعض ‬الجنوبيين ‬باستهداف ‬مواقع ‬تابعةٍ ‬للشرعية ‬في ‬عدن ‬وحدث ‬اقتتالٌ ‬بين ‬الطرفين، ‬فقامت ‬سوق ‬الإرجاف ‬على ‬نطاقٍ ‬واسعٍ، ‬وتم ‬تدارك ‬الأمر ‬من ‬قبل ‬قيادة ‬التحالف ‬وإعادة ‬الأمور ‬إلى ‬نصابها ‬على ‬الأرض، ‬وخرجت ‬التصريحات ‬السياسية ‬أوضح ‬من ‬الشمس ‬في ‬رابعة ‬النهار، ‬ورجع ‬المرجفون ‬بخفي ‬حنين.

نقلا عن "الاتحاد"