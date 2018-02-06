بقدر ما تخفي يزداد تقديرك

تقرأ في بعض الكتب والمواقع صورة درامية عن حياة زوجين في تتابع حياتهما المشتركة. الشهر الأول رومانسيات والثاني حنان والثالث معارك خفيفة وتحفظ لتمضي الشهور فينقلب المشهد إلى صراخ ومشاحنة وتقاذف بأقذع الألفاظ.

أحياناً تأتي هذه المشاهد بشكل مبالغ فيه ولكنها تعكس جزءاً كبيراً من الحقيقة. تم نزع الأقنعة. الثنائي العاقل أو على الأقل أحدهما سيقبل انكشاف الأمور ويحاول الحفاظ على العلاقة وهكذا تستمر الحياة. لا يوجد جديد في هذا. كل إنسان يشكل صورة جميلة وزاهية عن شريك حياته المقبل في أجواء تسودها الرومانسية. يصنع إنساناً غير موجود وقد يكون هو هذا الشخص الذي أمامه بعد أن اكتسى بكامل عيوبه.

تلاحظ أن بعض الشخصيات الشهيرة (فنانون ومشايخ وكتاب وفلاسفة وزعماء) تحظى بهالة من التقديس عند بعض الناس. لا أقصد بالتقديس المتصل بالعبادة ولكن بمعنى أن ترتفع هذه الشخصية إلى درجة لا يجوز عليها النقد ولا يجوز التقليل من شأنها أو إدراجها في موقف من المواقف الساخرة.

انخرطت في محادثة أخوية شاملة مع رجل متعلم. لم أكن أعرفه من قبل. جرى الحوار بشكل ناعم ومشوب بالاحترام والفائدة. فجأة وفي معرض حديثي وصفت شخصية شهيرة بقولي: هذا ساذج. فجأة تغير المزاج ودون تردد خبط على الطاولة وقال ما أسمح لك. حفاظاً على روح التمدن الذي كانت سائدة قبل قليل حاولت صادقاً أن أبرر وصفي لهذا الشخص بالسذاجة بأن قلت أظن أنه ساذج فيما يخص معرفته بالعلم الحديث. لم يسمح له انفعاله الشديد أن يتنازل قليلاً رغم محاولاتي ومحاولات من كان يجلس معنا.

أتوقع أن بعض القراء خمن أن الشخصية الشهيرة التي وصفتها بالسذاجة رجل دين، فالدين هو المجال الذي يضفي على المشتغلين في حقوله بعض التقديس. قد يكون الأمر كذلك ولكن تقديس الشخصيات لا ينحصر في رجال الدين. قضى الله يوماً أن انتقدت الفنانة اللبنانية فيروز. من كثافة الشرر الذي تطاير من عيون محدثي اضطررت أن أجري تعديلات سريعة على كلامي لأنجو بنفسي وأعتذر.

من أسباب تقديس بعض الشخصيات هي سعة المسافة التي يستطيع هذا الشخص الشهير أو الخطير أن يضعها بينه وبين مريديه والمعجبين به. يطفئ حياته الخاصة ويمنع تسرب نقاط ضعفه ولا يخرج للناس إلا ثياب الوقار والحشمة والرفعة. عندما تغيب عيوب الإنسان تتضخم إيجابياته.

اكتب فيروز أو اسم شيخ من شيوخ الدين الكبار في غوغل، حاول أن تقرأ أكبر قدر من المواد المنسدلة أمامكم، ستكتشف أن أصحاب الأسماء المقدسة يخلو سجلها من النقد أو ذكر العيوب.

يتقرر إجلال المشاهير وأصحاب النفوذ حسب المسافة بينهم وبين الآخرين.

*نقلا عن صحيفة "الرياض".