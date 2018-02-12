قتل ابنيه ونجا من العقاب

يقول شيخ من مشاهير الدعاة في عرض تحذيره من المخدرات. زرنا أسرة لكي نتصدق عليها بقليل من المال. فقالت ربة البيت. لا أريد مالاً. فقط أناشد الحكومة ألا تسمح لزوجي بالخروج من السجن. أصيب الشيخ بالدهشة: فاستأنفت قائلة زوجي مدمن على المخدرات وعندما أطلق سراحه في المرة الأولى نظر إلى ابننا (الذكر) الوحيد الذي جاء في غيابه وكان عمره سنة واحدة فشكك في نسبه له ثم تناول الطفل من قدميه وضرب به الحائط عدة ضربات حتى تحطمت عظامه ومات.. أعيد الأب المدمن إلى السجن مرة أخرى وبعد خروجه الثاني شاهد ابنه الثاني (الرضيع أيضاً) ففعل نفس الجريمة السابقة ولنفس السبب. كل ما تريده الأم من الشيخ أن يتوسط عند الحكومة لتمنع خروج الأب من السجن.

قصة كهذه تتضمن أبعاداً مهمة جداً. البعد الأول يتصل بالمخدرات. الرسالة هنا واضحة كما أرادها الشيخ فالمخدرات تؤدي إلى عواقب وخيمة. البعد الثاني غياب العدالة. أن يعمد مجرم أياً كان وأياً كانت حالته إلى قتل طفلين في المهد ثم يخرج بعد أشهر من السجن ليعود إلى البيت الذي ارتكب فيه جريمتيه. تتوسل الأم الشيخ أن يتوسط لها لكيلا يفرج عنه مرة ثالثة حماية لحياتها وحياة بناتها الصغيرات. في أي بلد يحدث هذا؟ تؤكد هذه القصة أن البلد الذي جرت فيه هذه الحادثة لا يوجد فيه نظام قضائي بل لا يوجد محاكم أصلاً.

حبكة هذه القصة تعكس سذاجة طرح كثيراً من شيوخ الصحوة وسذاجة المرحلة بكاملها. قد يبدو الأمر مضحكاً ولكنه خطير. تقودنا هذه القصة إلى تحليل الأربعين سنة الماضية التي قضاها جيلان تحت رعاية هؤلاء ومناهجهم ومخيماتهم وخطبهم إلى آخر أدوات التسذيج الممتدة.

ثمة قصص لا حصر لها ألفها مشاهير الدعاة على المستويات كافة: عن السحر وعن الجن وعن الرقية وعن الكفار وعن التاريخ وعن المرأة وعن قصات الشعر وعن إسرائيل. معيار هذه القصص العقلي هو نفسه المعيار الذي قامت عليه حبكة الشيخ في هذه القصة. طريقة تفكير سادت المجتمع وانفردت به. تربى عليها جيلان كاملان كحقائق دينية وإخلاقية وعلمية. الصغار الذين ترسخوا على هذا المستوى من التفكير أصبحوا اليوم آباء وأمهات ومنهم تخرج مديرين وقيادات.

يتحدث المثقفون والصحافيون بسعادة بالغة عن عودة الحياة في المملكة إلى صورتها الطبيعية كما كانت قبل عقد الثمانينات.

عندما انتهت الحرب العالمية الثانية بهزيمة ألمانيا لم تكن المواجهة الحاسمة مع الدمار والخراب والجوع الذي اجتاح أوروبا. كانت المعركة الحقيقة مع البنية الفكرية التي تشكلت بين الحربين. رغم مرور خمسين سنة وعزم الدول على اجتثاث الفكر الذي قاد إلى الدمار ما زالت المعركة لم تحسم بشكل نهائي. علينا اليقظة. أمامنا المرحلة الأصعب من المعركة مع الصحوة.

*نقلا عن صحيفة "الرياض".