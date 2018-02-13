سيناء أكتوبر 1973 وسيناء فبراير 2018

هل هناك تشابه بين ما يجرى فى سيناء هذه الأيام.. وبين ما جرى هناك فى أكتوبر 1973.. وما هو الفرق رغم مرور 45 عاماً؟!

بتعبير آخر: ما هو الفرق بين أكتوبر 1973 وسيناء فى فبراير 2018؟! أقول ذلك لأننى أرى أن ما يجرى فى سيناء الآن يمثل العبور الثانى للدولة المصرية، وإذا كان «التحرير الأول» قد تم بقيادة الرئيس أنور السادات وتنفيذ جيش مصر.. فإن التحرير الثانى لسيناء الآن يتم بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.. وأيضاً بتنفيذ جيش مصر الآن.

التحرير الأول كان هدفه تحرير سيناء من الاحتلال الإسرائيلى الذى استمر هناك أكثر من ست سنوات.. وإعادة هذا الجزء الغالى إلى التراب المصرى من خلال عودة السلطة المصرية الوطنية لهذه المنطقة الغالية، أما التحرير الثانى - الآن - فلا يختلف كثيراً عن التحرير الأول.. وإن اختلف المحتل.. لأن الهدف هنا - أيضاً - هو تحرير سيناء ولكن هذه المرة من الإرهاب.

وإذا كان التحرير الأول هدفه إجبار إسرائيل على الانسحاب.. فإن جيش مصر يومها كان يواجه جيشاً ثابتاً له مواقعه.. وقواعده.. أما الآن فإن الصعوبة تتمثل فى أنك «تحارب» قوى غير ظاهرة أمامك.. وهنا مكمن الصعوبة.. والخطر.. وفرق كبير بين مواجهة عدو ظاهر له جيشه الذى تستهدفه من عملية التحرير.. ومواجهة عدو يختفى وسط الجبال والوديان، وهنا نستعيد إلى الذاكرة كل حروب التحرير «العسكرية»، تماماً كما نستعيد كل عمليات مواجهة مثل تلك القوى غير المنظورة.. ولذلك تكمن الصعوبة الحالية، التى اقتضت إعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال ومنع الدخول والخروج من مناطق العمليات العسكرية.. وببساطة تتفتح أمامنا الآن صعوبة التعامل مع الإرهابيين الحاليين.. وهنا تأتى أهمية تعاون قبائل سيناء مع «الدولة المصرية» لإعادة الأمن والسلام إلى هناك.. على الأقل تطبيقاً لمبدأ «أهل سيناء.. أدرى بشعبها» وأكاد أقول إن نجاحنا فى تصفية هذا الإرهاب يرتبط إلى حد كبير بحجم تعاون أبناء سيناء مع قواتنا المسلحة العاملة هناك الآن.

وكلما كان هذا التعاون قوياً نجحت عمليات ضرب الإرهابيين بسرعة أكبر.. وإذا كان البعض يرى أن هناك بعض العنف فيما يجرى وسط عمليات المواجهة.. فإن فى أيدى قبائل سيناء أن يتعاونوا بشكل أكبر وأكثر إيجابية بهدف اختصار وقت العمليات العسكرية الحالية.

■■ على أن نعترف بأن أبناء سيناء عانوا كثيراً من العمليات الإرهابية طوال سنوات مواجهة الدولة للإرهابيين، ولكن فى أيديهم أن يختصروا مدة ما بقى من عمليات لتحرير سيناء من الإرهابيين.

■■ وما يلفت النظر هو هذا التأييد الكامل، من الشعب المصرى كله، للعمليات العسكرية الحالية.. فالشعب لن يسمح بتعطيل عمليات تنمية وتعمير سيناء تماماً كما يتمنى أن تنتهى العمليات العسكرية بأسرع وقت وبأقل خسائر فى قواتنا.. أقول ذلك وأنا على يقين من أن الشعب يستعيد هذه الأيام أناشيد التحرير.. ولسان حال الشعب كله يهتف الآن: والله زمان يا سلاحى.

■■ والهدف الأساسى للإرهاب هو إعاقة عمليات تعمير سيناء.. حتى تزداد عزلتها عن باقى الوطن المصرى.. وهذا لن يسمح به أى مواطن مصرى.

* نقلا عن "المصري اليوم"