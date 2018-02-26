الدوحة.. وجه القرضاوي وقناع نيمار

بعد إعلان مقاطعة الدول الأربع للدوحة هب فريقان لا علاقة لهما ببعض للدفاع عنها. مجموعة من أشهر الإرهابيين، بعضهم في ساحات القتال ومجموعة أخرى من أشهر اللاعبين. ففي الوقت الذي كان فيه عبدالله المحيسني أحد العناصر الإرهابية في تنظيم جبهة النصرة المتفرع من تنظيم القاعدة يندد بالمقاطعة بتسجيل مصور من سوريا ويطالب بإنهائها فوراً، كان اللاعب تشافي نجم برشلونة السابق يطالب بالشيء نفسه.

مفارقة تبدو غريبة، فما الذي يجمع قيادي إرهابي بلاعب مشهور؟

الجواب هو الخداع الذي تمارسه الدوحة لسنوات عندما تقدم وجهاً متحضراً ومتمدناً للغرب، ووجهاً متطرفاً وظلامياً للشرق. حول هذه الازدواجية المتعمدة علق وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قبل أيام في البرلمان الأوروبي، حيث قال موجهاً حديثه للجمهور الغربي بأنهم لا يعرفون الجانب المظلم من قطر ويظنون أنها المتاحف وفريق باريس سان جيرمان.

وبسبب هذا التناقض الكبير بين الوجهين يجد قطاع من الجمهور الغربي صعوبة في تصديق أن هذه الدولة الصغيرة التي تروج بأنها مركز للفنون والتعليم والرياضة هي نفسها من تستضيف الإرهابيين (المحيسني نفسه المطلوب سعودياً أقام في الدوحة لسنوات)، والعشرات من الأسماء المتطرفة التي سممت فتاواها وأفكارها العقول مثل يوسف القرضاوي الذي أفتى بجواز العمليات الانتحارية. صور الصفقات والتعاقدات الكروية مع المسؤولين القطريين على صدر الصفحات تنسي المتابعين أن العقل المدبر لعمليات 11 سبتمبر خالد شيخ محمد كان يقيم في الدوحة حتى عام 1995 واختفى بلمحة بصر بعد أن طلبت السلطات الأميركية اعتقاله.

وهذه معلومات لم تصدر من دول المقاطعة ولكن من ريتشارد أي كلارك، المنسق الوطني للأمن ومكافحة الإرهاب في إدارتي الرئيسين الأميركيين بيل كلينتون وجورج بوش الذي ذكر القصة كاملة في تقرير نشره موقع "ديلي نيوز". وعدد قليل من الجمهور الغربي قرأ وثائق آبوت آباد في مخبأ بن لادن وذكر فيها علاقاته وارتباطات رجاله بطهران والدوحة التي نصح ابنه حمزة بالانتقال إليها وقد نشرت الزميلة هدى الصالح في "العربية.نت" تقارير موسعة عن هذه الوثائق الهامة. (ولا ننسى أن قناة الجزيرة كانت تعرض أشرطته التي تدعو لقتل الكفار وتعقبه بمعلقين يصفونه بالشيخ).

بسبب هذه الازدواجية يجد بعض الصحافيين عدم القدرة على التصديق أو حالة الإنكار أو عقد مقارنات خاطئة وغير صحيحة. ولكن الاتهامات بأن قطر تمول الإرهاب ليست جديدة بل صدرت قبل وقت طويل وحتى قبل المقاطعة من مسؤولين غربيين حيث أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في 2015 أن قطر ضالعة ومتساهلة في تمويل المجموعات الإرهابية. وقائمة طويلة من الاتهامات من مصادر مسؤولة لديها وثائق مدعمة بالأدلة وغير واقعة تحت تأثير الوجه الحضاري المزيف للدوحة.

والقائمة طويلة وكان أبرزها دفع قطر مبلغ بليون دولار لإرهابيين سنة وشيعة ومسؤولين ايرانيين للإفراج عن عدد من أفراد الأسرة الحاكمة في قطر.

بمقابل هذه الوثائق يرد بعض الكتاب بحجة مغالطة، بالقول إن قطر تدعم الإرهاب وكذلك السعودية كما ذكر مقال في صحيفة النيويورك تايمز بدون تقديم أي أدلة إدانة ملموسة.

الواقع أن خطاب التطرف ساد في السعودية لوقت طويل وسيطر على مؤسسات اجتماعية وتعليمية وكانت الحكومة السعودية صريحة في السنوات الأخيرة بالإعلان عن هذه المشكلة الكبيرة، وقد قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان كلمته الشهيرة "سندمر المتطرفين الآن وفوراً"، وقرن أقواله بالأفعال حيث تشهد السعودية تغيرات كبيرة خلال مدة قصيرة.

تغييرات حقيقية وليست دعائية ومزيفة كما تفعل الحكومة القطرية. منحت النساء مزيداً من الحقوق وحوصر خطاب التطرف في أضيق نطاق وبات من الصعوبة على المتطرفين الذين كانوا يسيطرون على الفضاء العام كتابة تغريدة طائفية تحرض على الكراهية خشية المحاسبة.

المقاطعة كان لها دور حاسم لأنها قطعت الأكسجين عن المتطرفين الذين تدعمهم الدوحة من أجل التأجيج والتحريض داخل السعودية والإمارات وغيرهما. ومن اللافت أن دعاة متشددين كانوا في السابق لا يفتحون أفواههم إلا بالتفسيق والتحريض وتأجيج الرأي العام بسبب أبسط الخطوات التحديثية، التزموا الصمت وبعضهم حول حساباته على السوشيال ميديا إلى منصات للإعلان عن أواني الطبخ ومعدات شواء الدجاج.

ولكن هذا التحول السعودي الإيجابي الفكري والاجتماعي نحو الاعتدال لم يعجب الدوحة التي تدعي للمشاهد الغربي أنها حاضنة الأفكار المضيئة، فقد شنت وسائل إعلامها هجوماً عنيفاً على الحكومة السعودية لمجرد أنها سمحت للنساء بحضور المباريات الكروية على اعتبار أنها مظاهر انحلال وتفسخ.

لماذا تظهر الدوحة بهاتين الصورتين المتناقضتين تماماً؟ الجواب ليس صعباً. تريد أن تستخدم الجماعات الإرهابية والمتطرفة للصعود على أكتافها والوصول إلى مصادر السلطة ولهذا السبب دعمت وتدعم جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية في كل بقعة، وبذات الوقت تستخدم الجامعات ونجوم الكرة لتسبغ على صورتها بريقاً حضارياً وألقاً مدنياً وسمعة دولية حسنة تصورها بالدولة الصغيرة المزدهرة القادرة على تحويل الشرق المظلم إلى آخر متقدم.

ولكن هذه الصورة المزيفة ليست فقط مخادعة ولكن خطيرة على الغرب بذات القدر من خطورتها على الدول الأربع التي أدركت أن استمرار الدوحة بدعم الجماعات الإرهابية والمتطرفة لن يجلب الاستقرار بالمنطقة، وسيطيل من أمد الحرب على الإرهاب الذي تمده الدوحة بالدماء اللازمة من خلال احتضانها لمنظريه الفكريين ورجاله المسلحين. الخطر كبير على أميركا والدول الأوروبية لأن الإرهاب لا يعرف الحدود والجوازات ولا زلنا نتذكر المشاهد المروعة في باريس ونيويورك ولندن.

الرسالة واضحة، بدون إجبار الدوحة على تنفيذ شروط دول المقاطعة ومنعها بشكل نهائي من دعم الإرهاب والجماعات المتطرفة التي تنشر خطاب الكراهية على مدار الساعة فإننا سنشهد عمليات إرهابية مروعة قادمة لأن قلب الإرهاب الفكري والمالي مستمر بالنبض. يجب أن لا ننخدع بقطر المزدوجة وذات الوجهين. هناك وجه واحد فقط دميم. نيمار مجرد قناع على وجه القرضاوي.