الخواف أو ما يُعرف بالفوبيا هو خوف شديد، غير عقلاني ودائم من شيء أو فرد حي أو وضعيّة معيّنة. الشخص واعٕ لعدم عقلانية خوفه وهو يعاني من ذلك ويسعى باستمرار إلى "تجنّب" هذه المثيرات الخوفية.

وقد تتّخذ الفوبيا أشكالًا عدّة ويعاني منها الصّغار والكبار. سنتكلّم هنا بشكل خاصّ عن الفوبيا عند الأطفال.

في بادئ الأمر، يجب علينا التمييز بين الخوف الطبيعي عند الطفل الذي هو جزء من نموّه النفسي وتطوّره والفوبيا التي تعيق سلوكه اليومي.

إنّ السنوات الأولى من حياة الطفل هي مرحلة اكتشاف، يحاول فيها التّعرف على محيطه، ومن الطّبيعي أن يشعر بالخوف وأن يكون حذرًا من كل ما هو غامض بالنسبة له.

ففي الأشهر الأولى مثلاً، من الطبيعيّ أن يخاف الرّضع من الأشياء المفاجئة والمثيرة للضّجة وغير المتوقعّة. ثمّ يظهر الخوف في الشّهر الثامن أو ما نسمّيه "قلق الشّهر الثامن"، وهي ردّة فعل سلبيّة على الأشخاص الغرباء. فهنا يُصبح الرضيع قادرا على التمييز بين الوجوه المعروفة وغير المعروفة منها. فوجود شخص غريب يفعّل وينشّط عنده رغبته باستعادة الأمّ الغائبة. وعند نهاية السنة الأولى، يخشى الطّفل الأشياء الجديدة، وفي العمر ما قبل المدرسة يخاف من الحيوانات والظّلام.

أما في المرحلة الدراسية، فتظهر مخاوف عند الأطفال على شكل الخوف من المرض، أو من حادث، أو من الجرح ورؤية الدم، أو من ظواهر طبيعيّة مثل البرق

والرعد، أو من المخلوقات الخياليّة مثل الأشباح والوحوش.

هذه المخاوف تقلّ مع انتقال الطّفل من الطفولة الأولى إلى المراهقة، كما أنّ الخوف من الظلام أو المخلوقات الغريبة يختفي بشكل كلّي عندما يبلغ الطّفل عشر سنوات.

لكن إذا استمرّت هذه المخاوف، يكون الطّفل قد تعرّض لتجارب صادمة أو مؤلمة أو تحت تأثير المفاجأة. وقد يحدث أحياناً أن يعزّز الأهل الخوف عند الطّفل بسبب خوفهم وردّات فعلهم أمامه أو بسبب الممارسات الخاطئة وغير المقصودة في التربية.

فيبدأ الطّفل بالامتناع عن القيام بأعمال يوميّة عاديّة، كاللّعب في ساحة البيت، ومشاهدة التلفاز، والذهاب عند الأصدقاء. كما يظهر عنده عدم التركيز في الدرس أو عدم الهدوء في اللّيل. كما نرى أنّ خوف الطّفل مصحوبا بعوارض جسديّة مثل التّعرق والرعشة الشديدة، زيادة ضربات القلب، برودة الأطراف، واصفرار الوجه ومشاعر التقيّؤ والإحساس بالدوار. كما تظهر عوارض سلوكيّة مثل قضم الأظافر، نتف الشّعر والتبول اللاإرادي. فهذه العوارض تعبّر عن دلائل قلق لدى الطفل من مخاوف معيّنة، دائمة وغير عقلانيّة تعيق سلوكه اليومي.

من أهمّ أشكال الفوبيا التي يعاني منها الأطفال، الخوف من الحيوانات أو الحشرات، الخوف من الظلمة أو الانفصال أو الموت، الخوف من الأماكن المرتفعة والخوف من الذهاب إلى المدرسة.

عدم نجاح الطفل بالتغلّب على خوفه يؤثّر سلبا على شخصيّته وعلى ثقته بنفسه.

في المراحل الأولى من تطوّر الفوبيا يستطيع الأهل التّدخل وتقديم المساعدة الأوليّة. ولكن إذا كانت المخاوف شديدة ودائمة فلا تكفي مساعدة الأهل وإنّما يجب التّوجه إلى اختصاصي نفسي لطلب المساعدة.