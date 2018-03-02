قطر وإسرائيل

أحترم دولتين مثل مصر والأردن، ذهب أنور السادات إلى خيار كامب ديفيد لاسترداد أرضه بعد استعادة كرامة الجيش والدولة بعبور أكتوبر ١٩٧٣، ووقع الملك حسين اتفاقية وادي عربة لحفظ حقوق الأردن، ولم تتوقف مصر والأردن عن خدمة القضية الفلسطينية رغم اتفاقيات السلام، بل إن الجهود المصرية الأردنية لا تتوقف من أجل فلسطين ومن أجل السلام، وأنا شخصياً من أنصار التجربتين المصرية والأردنية، ومؤيد لمبادرة السلام العربية التي أطلقتها المملكة العربية السعودية.

دولتان مثل الأردن ومصر، احترمتا شعبيهما والعالم، وعملتا للمصلحة العامة في العلن بلا كذب أو تخوين، وهذا يثبت حسن النية والثقة في النفس، لكن النموذج الذي لا يستحق الاحترام مطلقاً، هو النموذج القطري بقيادة تنظيم الحمدين وخلايا عزمي.

صرح السفير القطري محمد العمادي بأنه زار إسرائيل سراً أكثر من ٢٠ مرة خلال ٢٠١٤ - ٢٠١٨، وقال كاذباً بأن قطر لا تدعم حماس، ثم أردف بمنتهى الشفافية: "نساعد إسرائيل واستجبنا لمطالبها"، ومن تلك المطالب طرد نائب رئيس حركة حماس صالح العرعوري.

وصرح الصهيوني الأميركي آلان درشويتز خلال زيارته للدوحة بأن "قطر مثل إسرائيل، محاطتان بالأعداء، وتقاتلان من أجل البقاء، لذلك قطر هي الأفضل دائماً لإسرائيل". وبالمناسبة، فإن منتخب إسرائيل لكرة اليد نال المركز الثالث في بطولة العالم المقامة في قطر هذه الأيام.

المشكلة أن قطر التي استضافت شيمون بيريز، وصافحت شارون، واستضافت بعثة إسرائيلية دبلوماسية رسمية ودائمة في الدوحة، تتهم الآخرين بالخيانة وبالعمالة وبيع فلسطين، مع أن الآخرين لم يرتكبوا موبقاتها، "رمتني بدائها وانسلت"، لكن حبل الكذب قصير وفاضح، وأبلغ رد هو ما فعله أهل غزة، قذف السفير القطري (العمادي) بالأحذية.