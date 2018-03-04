آسيا بانتظار تحالف أمني جديد

على غرار حلف شمال الأطلسي الذي عمل ضد الطموحات السوفييتية في أوروبا خلال الحرب الباردة، ويعمل حالياً ضد الطموحات الروسية، وعلى غرار حلف «السيتو»، الذي أسسته الولايات المتحدة عام، 1949 وضمت إليه كلا من باكستان واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان والفلبين ونيوزيلاندا وأستراليا وماليزيا وتايلاند بهدف صد أي تمدد شيوعي سوفييتي أو صيني في شرق آسيا، تحاول الولايات المتحدة الأميركية اليوم على قدم وساق تشكيل تحالف أمنى مشابه في منطقة آسيا/الباسيفيكي من أجل التصدي للطموحات الصينية المتنامية، والتي نجد أبرز تجلياتها في إقامة بكين لقواعد عسكرية في عدة دول آسيوية وأفريقية مطلة على مياه المحيطين الهندي والهادي، وتأييدها لنظام بيونج يانج من تحت الستار، وإصرارها على الهيمنة على بحر الصين الجنوبي وما به من جزر صغيرة وثروات بحرية ونفطية.

والحقيقة أن فكرة هذا التحالف ليست جديدة، بل تعود إلى زمن إدارة الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن حينما طرحها وزير خارجية أستراليا تحت اسم «آلية للمشاورات الأمنية الرباعية لمواجهة التهديد الإقليمي الكامن»، وأيدها بقوة وزير الخارجية الأميركي آنذاك الجنرال كولن باول. الاختلاف الوحيد هو في الدول المدعوة للمشاركة. فعلى حين أنّ المشروع كان يفترض أن يضم أستراليا والولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية على اعتبار أن الأولى حليفة دائمة لواشنطن منذ حلف «السيتو» وحاربت مع الأميركيين في كل حروبهم في منطقة الهند الصينية، وأن الدولتين الثانية والثالثة لهما مصلحة في تحجيم الصين لأسباب تاريخية واقتصادية، فإن المقترح الجديد الذي تحمل لواءه كانبرا بدلاً من واشنطن ــ مع احتمال أن تكون الثانية هي من أوحت للأولى بالفكرة وطلبت منها طرحها دفعاً للحرج طبقاً لبعض المراقبين ــ يضم في عضويته بالإضافة إلى أستراليا والولايات المتحدة كلا من اليابان والهند (وربما كوريا الجنوبية مستقبلا) وكلها دول معنية بتحجيم النمو العسكري والاقتصادي الهائل والمخيف والمتسارع للتنين الصيني.

وتوضيحاً للجزئية الأخيرة فإن أستراليا التي تعتبر نفسها دولة آسيوية ومعنية بما يدور فيها بحكم الموقع الجغرافي القريب نسبياً لا تريد أن ترى بكين وقد صارت قوة مهددة للأمن والاستقرار في جوارها بفعل ما بين الأخيرة وخمس من دول تكتل «آسيان» من خلافات حول حق السيادة على جزر بارسيل وسبراتلي الواقعة في بحر الصين الجنوبي. أما الهند فلها مصلحة أكبر في تحجيم الصعود الصيني بسبب قيام بكين ببناء قواعد عسكرية (في سريلانكا وميانمار وباكستان وجيبوتي) مطلة على مياه المحيط الهندي التي تعتبرها نيودلهي عمقاً استراتيجياً لها، هذا ناهيك عما بين البلدين من خلافات حدودية وأحقاد منذ أن شنت الصين حرباً خاطفة غادرة على جارتها الهندية في عام 1962 وهزمتها، دعك من دعم بكين العسكري والاقتصادي لجارة الهند اللدودة (باكستان).

وحينما نأتي لذكر اليابان فإننا نجد أن لها مصلحة مماثلة في الانضمام إلى تحالف أمني يواجه الصعود الصيني المتعاظم. فاليابان لا تخشى المنافسة الصينية اقتصادياً فقط، وإنما تتوجس أيضاً من العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش الأحمر الصيني بالقرب من مياهها الإقليمية ومعابر سفنها التجارية خصوصاً وأن معاهدة سلام دائمة ونهائية لم توقع بين البلدين منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية بسبب تنازعهما السيادة على جزر سينكاكو /دياويو، وإن كان البلدان قد طبّعا علاقاتهما البينية في عام 1972 ووقعا معاهدة صداقة وتعاون في عام 1978، ثم إن طوكيو تنظر بعين الريبة والشك إلى العلاقات السرية بين بكين ونظام بيونج يانج الستاليني، وترى فيها محاولة صينية لتأليب كوريا الشمالية ضد أمنها واستقرارها كي تجبرها على مضاعفة ميزانيتها الدفاعية، وبالتالي تحول بينها وبين قفزة تعيد طوكيو لمزاحمة بكين اقتصادياً.

أما الولايات المتحدة الأميركية التي تراوحت علاقاتها مع الصين صعوداً وهبوطاً منذ دبلوماسية «البينج بونج» التي قادها وزير خارجيتها الأسبق هنري كيسنجر في السبعينات فيكفي أن نقول إنها في ظل إدارة رئيسها الحالي دونالد ترامب ترى في الصين خطراً على مصالحها ونفوذها الإقليمي والعالمي وبالتالي فإن سياسة عرقلة طموحاتها أمر له ما يبرره، خصوصاً وأن بكين تتعاون مع موسكو وطهران وبيونج يانج وإسلام آباد في ملفات عالمية وإقليمية عدة خلافا للرؤى والمصالح الأميركية ناهيك عن أن الرئيس الصيني أعلن صراحة في العام الماضي عن نيته تحويل بلاده إلى قطب عالمي مؤثر في العلاقات الدولية.

ولا تخفي واشنطن سعيها إلى تطويق الطموحات الصينية بكل الوسائل، بدليل أن الكونجرس الأميركي كشف النقاب مؤخراً عن وجود مخطط لديه في هذا الاتجاه. فكيف سترد الصين على التحالف الجديد المنتظر؟ هل يا ترى ستكتفي بالاحتجاج مثلما فعلت سنة 2007 حينما أجرت الهند مناورات عسكرية في خليج البنغال بمشاركة قوات أميركية ويابانية وأسترالية؟ أم أنها ستتصرف بطريقة أخرى مثل تشكيل جبهة مضادة من الدول المتضررة من السياسات الأميركية مثل إيران وباكستان وكوريا الشمالية وروسيا الاتحادية، خصوصاً وأن لها سابق تجربة في هذا المجال يعود إلى عام 1996 حينما قررت مواجهة التفرد الأميركي في القرارات الدولية بتشكيل منظمة شنغهاي للتعاون التي حاولت بكين أن تضم إليها أكبر قدر من الدول ــ كأعضاء دائمين أو كمراقبين ــ بما فيها وريثة غريمتها السوفييتية السابقة (روسيا الاتحادية)، ومعظم جمهوريات آسيا الوسطى، بالإضافة إلى أفغانستان والهند لاحقاً.

* نقلا عن "الاتحاد"