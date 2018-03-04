عرفنا خدمات توصيل الطلبات للمنازل، منذ سنوات، وعرفنا تاكسى دليفرى مثل أوبر وكريم.. أما أن نعرف توك توك دليفرى وموتوسيكل دليفرى فهذا هو الجديد!! وربما الغريب.

وقد شاهدت إعلاناً على إحدى القنوات الفضائية عن توفر خدمات هذا التوك، وذاك الموتو.. والطلب بالتليفون يعنى خدمات من الباب للباب وهى خدمة- يقول عنها صاحب الإعلان- تواجه مشاكل اختناق الشوارع بالسيارات.. ولكنه لم يخبرنا أين تسير هذه الموتوسيكلات وهذا التوك توك.. وهل سوف تنطلق- ناقلة- أو حاملة- الزبائن فوق الأرصفة.. أم سوف تطير.. فوق صفوف السيارات «المخنوقة».. أو ربما يكون هذا التوك وذاك الموتو.. من وسائل الانتقال.. الطائرة!!.

أى أن طالب هذه الخدمة يواجه بها بطء وحركة كل السيارات بالذات فى القاهرة الكبرى.. ولا أستبعد أن تمتد خدماتها للنقل بين القرى.. وعلى الطرق السريعة: صحراوية.. وزراعية.. وكله.. بيجرى!!.

وهذا الإعلان رأيته أكثر من مرة.. ولكنه لم يقل لنا «تعريفة» استخدام هاتين الوسيلتين، لا ندرى أين تسير هذه وتلك، لأن الإعلان يصفها بأنها أسرع وسيلة للانتقال فى مصر الآن.. وهى للأسف حقيقة وإذا كان ممكناً للرجال طلب توك توك دليفرى.. فهل يمكن أن تركب سيدة أو آنسة هذا الموتوسيكل الطائر.. ويا ترى: خلف السائق.. أم أمامه.. وأين تضع مشترياتها.. أم أن السائق «عمل حسابه» وأضاف للموتوسيكل صندوقاً خشبياً، أو حتى قفصاً من جريد النخيل لهذا الغرض!!.

وأقول- وليس تهكماً- إننا مع هذا التطور سوف نجد دراجات دليفرى داخل المدن ولا نستبعد «حمير» دليفرى، لنقل الركاب بين القرى.. وكل شىء ممكن فى بلد العجائب.. والسبب هو غياب أو ضعف وسائل النقل الجماعية، وربنا يرحم «عم سوارس» عمل العربة التى تجرها الخيول والبغال وتسير فى مسارات معلنة بين الأحياء، وألف رحمة ونور على الترام الذى ألغاه الجهلة، وكم كان عدد ركاب العربة الواحدة، بينما هذا الترام مازال يخدم فى أكبر مدن العالم.. وفى كل القارات.. ثم يرحم أيضاً عربات الترولى باص إياها، أم نسيناها.. ويرحم أبورجيلة ومقار ومصطفى درويش الذين كانوا يسيرون أوتوبيسات فاخرة للنقل الجماعى..

■ ■ ترى.. من سمح لهذا الإعلان بالظهور، بل من سمح لكى يتحول التوك توك إلى دليفرى.. وإذا كان مسموحاً له أن ينطلق فمن سمح للموتوسيكل. نقول ذلك لأن هناك من يطلب تقنين تسيير التوك توك داخل المدن ليزيد من ازدحامها.. وتلويثها لكل شىء فى حياتنا.

■ ■ وهل وافقت المحافظات على ذلك. وماذا يقول رجال المرور.. ألا يكفى أنه مازالت تسير فى شوارعنا عربات الكارو بحميرها؟.

■ ■ والكل يؤيدون ذلك لتوفير فرص عمل «للصبية» الصغار.. وبذلك شجعنا ظاهرة التسرب من المدارس، لأن سائق التوك توك يحصل على ما يزيد على مائتى جنيه كل يوم.. فلماذا يذهب للمدرسة.. أو لماذا يتعلم؟.

* نقلا عن "المصري اليوم"