"العربية".. أعوام كأنها عقود!

بدأت قناة العربية تحتفل بميلادها الـ15 وهي لمّا تزل في عزّ شبابها، بعد سنين مرت كأنها أجيال وعقود ليس فقط للأحداث الجسام التي شهدتها منطقة القناة، ولكن أيضاً لحجم الفراغ الذي غطت، والإنجازات التي حققت، والأهم من ذلك التأثير الذي صنعت.

وبالنسبة لجيلٍ من الصحافيين مثل كاتب السطور، أبصر أحرفه الأولى مع ميلاد القناة، تعني المناسبة الكثير. فلم يكن إطلاق العربية حدثاً عادياً حتى وإن جاء إتماماً لخطى بدأتها مجموعة تلفزيون الشرق الأوسط "ام بي سي" قبل ذلك، إذ جاءت القناة في مرحلة استثنائية بعد أحداث 11 أيلول (سبتمبر) ودخول الإنترنت إلى السعودية، وهو التحول الذي كان المساهم الأكبر فيما نراه اليوم من التغيرات الاجتماعية والثقافية والإعلامية.

بدأت القناة بالنسبة إلينا في تلك المرحلة كما لو كانت حلماً وانتصاراً للذات، فبينما لا يستطيع أحد في المنطقة العربية أن يقلل من حجم مستوى الإعلام السعودي على مستوى الصحف والتفاعل والتأثير، كان الرأي السياسي والإخباري الفضائي خجولاً، لاسيما بعدما أثارت تقارير "الجزيرة" العدوانية ضد المملكة حفيظة العديد من السعوديين، وبشكل أكثر ملامسة للجرح الصحافيين منهم، فكانت "العربية" في ذلك الحين أشبه بـ"المنقذ" المعنوي على الأقل لهذا الشعور بنقص السعوديين القادرين على التمام.

وهكذا استهلت المولودة، وهي أشبه بالمشروع الوطني وليس قناة تلفزيونية مجردة، على الأقل بالنسبة للإعلاميين الذين أعرف، فباتوا يتفاعلون معها ويعلقون على تقاريرها ويهتفون لها حتى بطيش أقلامهم المستعارة على منابر المنتديات المتاحة في ذلك الوقت، مواجهين نقمة الساخطين على مجموعتها تارة، ومتسابقين تارة أخرى إلى إيداع صفحات موقعها الأثير أخبارهم ومقالاتهم، حتى بعد أن تنشر في صحفهم. وما كان يسعد الصحافي أيامئذ ورؤساؤه أشد من سعدهم يوم تنقل العربية القناة أو الموقع تقاريرهم، وما أكثر ما تقوم العربية وزملاؤها النبلاء بذلك نقلاً عن "الحياة" و"الشرق الأوسط" حيناً، وأخواتهما المحلية كرة أخرى. حتى إن بعض الرؤساء يضعون ذلك النقل مقياساً ليس لجودة أخبار صحيفتهم ولكن أيضاً لقياس كفاءة الصحافي الكاتب.

إضاءات لا تنسى

وهكذا صنعت العربية مجداً شخصياً لنا كصحافيين، لم ينته وإنما بدأ وتعدد وتطور. ولا بد أنها كانت يومئذ كما هي اليوم تتعمد رفع معنويات زملائها، فتمنح لهم كثيراً فرص الظهور معلقين على شاشاتها، أو مبقية على أسمائهم في التقارير التي تنقل، بل حتى الأسئلة التي تطرح من وحي تقارير كتبوها أو حوارات نشرت لهم لا تنس أن تنوّه بهم، وما كان ذلك ضرورة مهنية ولا أمانة صحافية خالصة إذ يكفيها أن تشير إلى الصحيفة، ولكنه دعم زملاء المهنة وإحياء الأخوة الإعلامية التي تبلغ أحياناً أواصرها ما تقصر عنه القرابات والأرحام.

وإن نسيت في هذا المقام الاحتفالي، فلن أنسى كيف كان أبو عبدالله تركي الدخيل سخياً في إضاءاته على كاتب السطور بشكل خاص، ليمتد بعد ذلك كرمه إلى زاويته في الزميلة "الوطن" ودار النشر التي أسس وبذل فيها من وقته وجهده "مدارك"، ومثل ذلك فعل الأساتذة والزملاء: عمار بكار، وداود الشريان، ومشاري الذايدي، وفارس بن حزام، وفهد سعود، وممدوح المهيني، وغيرهم من دون أي مصالح أو حتى علاقات شخصية أو شللية تطبع ذلك النسب المهني، الذي وصلت أسبابه جل الصحافيين ممن حولي بالقناة، في عهد الأستاذ الكبير عبدالرحمن الراشد، وخلفه تركي الدخيل. وبهذا غدا يصدق على "العربية" بالنسبة إلى تلك المجموعة من الصحافيين، قول القائل في بغداد: حب الهواء ببغداد يؤرقني// شوقاً إليها وإن عاقت مقادير. فكيف أصبر عنها اليوم إذ جمعت// بين "الهواءين" ممدود ومقصور.

ومن الطريف في "باب ما جاء في الكلف بالعربية ما كان أحدهم يصنع حين بدأ يتسلل إلى موقع القناة لواذاً فيكتب إليه التقارير من دون اسم عائلته، حتى لا ينكشف أمره في صحيفته المتشددة في رفض الشركاء في منسوبيها، ولكن تقريراً كان بين الأعلى قراءة في "العربية نت" كشف المستور، إذ وجدت فيه الصحيفة آثار أنامل غير غريبة، فاستخرجتها بالمنقاش، فغاب الاسم المستعار. وما كان يحمله على ذلك إلا الوقوع في سحر الفاتنة الجديدة، واستسلاماً لغوايتها، فلم يطلب عوضاً مادياً ولا عقداً ولا أي تفاهم حول ذلك، أقصى مناه "النشر" وما أعظمه من منى، لا يلقاه يومئذ إلا ذو حظ عظيم. وتشاء الأقدار حين أخذت نجوم الصحافة الورقية في الأفول أن يكون اتجاه أكثر شبابها إلى القناة وشقيقاتها، فأكرمت وفادتهم، ولا يزال زملاء الصحافة هم نجوم القناة حتى اليوم، ابتداء برئيسها الأول والثاني والثالث، وليس انتهاء بشقيق الروح والمهنة مشاري الذايدي، والزميل الجميل خالد العمري.

وجع "مرايا"

وعلى ذكر صاحب "مرايا"، لا يمكن لأحد شهد مرحلة حرب الإرهاب العالمية على السعودية، وما جاء بعدها من أحداث كبرى مثل الثورات العربية التي تظلل بها الإرهاب، فلا يرد تساؤل بريء في نفسه: كيف ستكون السعودية بلا سلاح قناة العربية؟ كانت القناة وزارة حرب، هي وأخواتها الصحف. ولم يكن يجاريها في ذلك غير رجال الأمن. خصوصاً يوم أن انكشف الغطاء عن الجزيرة، وإعلام الظل الإخواني والقطري في كل أرجاء المعمورة بعد ما سمي الربيع العربي، وغدت المعركة الإعلامية حامية الوطيس.

وأتذكر أن أحد الإخوة ممن جرى إيقافهم في سجون "أمن الدولة" بتهم خرج منها بريئاً ورد إليه اعتباره، يقول: لو رأيت كيف يلجم صاحبك مشاري التكفيريين عبر "مرايا" في السجون. بين قلة لا يملكون إلا شتمهم. لأنه يواجه فكرهم بحجج العارف المتبصر، والخبير بالمقتل في نفوسهم".

وبينما كانت بعض البرامج العربية، حتى في قنوات سعودية، مأخوذة بسكرة الثورات أو ما تسميه الربيع، كان يحسب لـ"العربية" أنها وعدد من شبابها مثل مشاري وعبدالله بن بجاد، كانوا منذ البداية حتى قبل أن تتضح النتائج، واعين بما يحاك، غير منساقين خلف الموجة، وما آمن معهم في لحظات الصدمة الأولى إلا قليل. حتى إن كاتب هذه السطور يتذكر في مناسبة مقتل زعيم القاعدة في اليمن العولقي، أن علق في القناة على الحادثة، واجتهد الزملاء وصنعوا من المشاركة مادة نشرت في الموقع أيضاً. فلا تسل بعد ذلك، كم جاد غيث السخرية والغمز واللمز من الزملاء، قبل المناوئين. لماذا؟

لأن مجموعة من الكتاب العرب والسعوديين، ومنهم بعض الإعلاميين الأساتذة، اخترعوا في تلك الأيام فكرة وصدقوها، وقالوا "إن الثورات العربية ستنهي القاعدة، وتقبر التطرف"، بزعم أن منشأ الإرهاب الفقر وكبت الحريات، وهو ما سينتهي بعد إسقاط الأنظمة. فيما كان العبد الفقير يقول عكس ذلك تماماً، وليس معه إلا "قلة القلة"، لاحظوا أن إيديولوجيا الإرهاب موجودة غالباً في كل المجتمعات بشكل متفاوت، إنما الذي يدفعها للتحول إلى ظاهرة في مجتمع ما، هو غياب الأمن. وأين الأمن من الفوضى العارمة التي أتت على كل شيء. وأخرجت حتى المجرمين والسجناء والقتلة من جحورهم. فبُني على هذا الأساس القول بأن "الثورات ستكون متنفساً للإرهاب بسبب الفوضى"، فثارت الثائرة لهذا المعنى.

وإلى اليوم يستعصي على الفهم، كيف يتصور محلل سياسي، ناهيك عن مفكر استراتيجي أن بلداناً عربية لم تعرف أحزاباً سياسية حقيقية، ولا مؤسسات مستقلة، أو نقابية ضاربة الجذور، أو أي من بناء الدولة المؤسساتية، يمكن لفوضى الثورات أن تنقلها إلى واقع أفضل لمجرد إسقاط الحاكم! على أيٍ تلك قصة أخرى.

سيقولون إنك تتملق وتبحث عن موقع في القناة، أو في أحسن الأحوال ترد الدين إلى زملائك. والعربية فيها وفيها، لكأني حكم في مباراة في نهائي كأس أوروبا. ولكن كلما سيقال قد قيل من قبل، وإذا الدنيا كما نعرفها. طوبى للعربية عيدها وشبابها. ومنا لها في احتفالها أطيب الأمنيات ومحمود الثناء.