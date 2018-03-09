"الكوميديا الإلهية" لدانتي: الحب المستحيل وجهنم الشعراء وفردوسهم

ليس قليلاً طبعاً على مدى تاريخ الإبداع، ومنذ ما يزيد على ثلاثة أرباع الألفية، عدد المبدعين الذي لم يخفوا أن اندفاعهم نحو الإبداع كان دائماً ومنذ بداياتهم، تحت تأثير عملين إبداعيين كبيرين أحدهما نثريّ («ألف ليلة وليلة») والثاني شعري بامتياز هو «الكوميديا الإلهية». وليس قليلاً بالتالي عدد الموسيقيين والرسامين والمسرحيين ثم، في القرن العشرين، السينمائيين، الذين حاولوا الدنو من تلك الكوميديا، كما حاول زملاء لهم الدنو من «الليالي»، ولكن فيما وُفّق مقتبسو هذه الأخيرة، غالباً ما أخفق محاولو اقتباس «الكوميديا» على الأقل في مجال السينما وكان آخرهم المخرج البولندي الراحل كريستوف كيسلوفسكي الذي كان قد اشتغل قبل رحيله على ثلاثية سينمائية كتب لها ثلاث سيناريوات يختص كل واحد منها بواحد من أجزاء الكتاب لكنه رحل من دون أن يتجاوز عتبة كتابة السيناريو. وفي المقابل نعرف أن الرسامين والموسيقيين، من بوتيتشيللي إلى سلفادور دالي وويليام بليك وفرانتز ليست، نجحوا في الدنو من «الكوميديا» وإنما عبر تناولهم مشاهد أو أجزاء منها، بمعنى أن ما من عمل تمكن من احتواء ألوف الأبيات الشعرية ومئات المقطوعات التي يتكون منها عمل له سياقه المتكامل والذي يستحيل تجزيئه، استحالة ذلك الحب الذي يقف، بالنسبة إلينا في خلفية الحكاية كلها.

فالحقيقة أن هناك سؤالاً لا يبارح أذهان كثر من المهتمين بذلك العمل الشعري النهضوي الكبير وفحواه: ماذا لو لم تكن «الكوميديا الإلهية» التي وضعها الشاعر الإيطالي دانتي أليغيري، خلال السنوات العشرين الأولى من القرن الرابع عشر، سوى قصيدة حب طويلة؟ ماذا لو لم يكن همّه الأول والأساس منها، سوى وصف حب الشاعر لحسنائه الفاتنة بياتريس، والتعويض عبر مشاهدتها ومرافقتها في الحياة الأخرى، على ما فاته من وَصْلها في هذه الحياة الدنيا؟

إن كثراً من الباحثين العرب وعدداً من الغربيين الذين درسوا التراث العربي، يرون دائماً أن دانتي لا بد من أن يكون استوحى موضوع «الكوميديا» من «رسالة الغفران» لأبي العلاء المعري، طالما أن العملين يصفان معاً، رحلة الشاعر في الحياة الآخرة، ومشاهداته هناك، وطالما أن العملين يعتبران في نهاية الأمر نصاً فلسفياً شاء فيه كل من الشاعرين، العربي والإيطالي على حد سواء، وضع كل تجربته ورؤاه وأحلامه ومسيرته الفكرية، في نص يخلد من بعده. وهذا الأمر يبدو لنا ممكناً بالطبع بل منطقياً خصوصاً أن حجج الذين يجدون بين العملين تشابهاً يشي بأن دانتي استلهم المعري، قوية بالطبع، غير أن ما لا بد من الإشارة إليه هنا هو الاستقلالية التامة، سردياً وفكرياً ومن ناحية الغاية والهدف، لعمل دانتي عن عمل شاعرنا العربي الكبير. إذ حتى وإن كان المنطلق واحداً، فإن «كوميديا» دانتي التي تعتبر عادة، إلى جانب كتابات هوميروس الملحمية ومسرحيات شكسبير ورواية «دون كيشوت» للإسباني سرفانتس، أعظم ما انتجه العقل البشري في مجال الكتابة، هذه «الكوميديا» عمل قائم في ذاته يصف حقاً، أحوال دانتي وأحوال زمنه ومعارفه، ولكنه في شكل خاص، يتوقف عند حكاية حبه بياتريس ويعتبر حقاً محاولة إحياء على الورق، في الكلام، لذكرى تلك الصبية التي كان الشاعر يحلم بها مذ كان طفلاً في التاسعة وكانت هي في القماط، لكنها بعد زواج قسري، كما يبدو، رحلت الصبية أواخر القرن الثالث عشر ليظل دانتي في حسرة على رحيلها حتى فرّغ حسرته كلها في ذلك العمل الأدبي الخالد، وكأن دانتي، إلى جانب كتابته لتلك «القصيدة» الرائعة، حدد فيها إلى حد ما، وظيفة للإبداع كان علينا انتظار القرن العشرين حتى تتبلور وتتحول من حيّز التطبيق إلى حيّز النظرية: وظيفته كفعل ذهني مواز للحياة معيداً إلى «وجود» متخيّل، أشخاصاً وحكايات كان الفناء من نصيبها في الحياة الواقعية.

مهما يكن من أمر لا بد أن نذكر هنا، أن دانتي عندما كتب قصيدته هذه لم يطلق عليها العنوان الذي عرفت به لاحقاً: «الكوميديا الإلهية»، فهذا الاسم أضيف إليها بعد ذلك بزمن، وحين بدأت تطبع وتنشر بعد عقود من موت كاتبها. وتتألف «الكوميديا الإلهية» من 14200 بيت من الشعر، تشكل ثلاثة أجزاء متكاملة هي تلك التي تواكب المسار الذي يتخيّله دانتي في رحلته الحلمية، حيث يصوّر نفسه وقد وصل إلى الحياة الآخرة، وكان عليه أن يعبر من «الجحيم» الذي وصل إليه أولاً، إلى «المطهر» ومن ثمّ إلى «الفردوس»، حيث النعيم الإلهي، وحيث، أيضاً، بياتريس في انتظاره لتقود خطاه إلى النور النهائي وإلى الحب. قبل ذلك كان الشاعر اللاتيني فرجيل صاحب ملحمة «الإنيادة»- والذي كان دانتي يعتبره أستاذه، بل كان يعتبر نفسه، وإنما من دون إعلان ذلك في شكل صاخب، مكمّلاً له في مسيرته الإبداعية-، هو الذي قاد خطوات الشاعر في «الجحيم» وفي «المطهر»، لكنه توقف به هناك، عند الحدود التي تفصل هذا الأخير عن «الفردوس»؛ إذ عند تلك الحدود تتوقف المعرفة التي يمثلها فرجيل غير قادرة، بالعقل الذي تحمله والشك الذي يعتري حامله، على ولوج العالم النوراني الأخير، حيث لا أحد ولا شيء سوى الحب والنعيم، سوى الروح الصافية والقلب، وبياتريس التي تمثلهما.

بالنسبة إلى دانتي، حتى إن كانت «الكوميديا الإلهية» قصيدة حب إلى بياتريس، فإنها كانت في الوقت نفسه، وكما جاء في رسالة بعث بها هو إلى واحد من أصدقائه الذين كان غالباً ما يميل إلى الإفصاح لهم عن مشاغله آخذاً رأيهم في إنجازاته، حيث قال إن قصيدته هذه إنما هي «ذات هدف عملي وأخلاقي، يتعلق بأفعال الإنسان وبمدى ما يمكن لهذا الإنسان أن يناله ويستمتع به من حرية». وهذه الحرية تبدو لنا بالتأكيد في مجرى نص دانتي، صنواً للشعر وبنتاً للفلسفة والفكر المرتبط بهما عموماً. إذ هنا، ولدى التحليل العميق لمضمون النص، سنجد أنفسنا أمام الفلسفة وقد بدت ناتجة من الحركة البشرية الملموسة «ولهذا، بحسب شارحي هذا العمل، نجد أنه حتى في المقاطع الأكثر تجريدية في الكوميديا، الشعر هو الذي يهيمن دائماً، فيمكّن الكائن الروحي من تحقيق ذاته وقد أسعده أن يكون وعيه غارقاً كل الغرق في الشعر والجمال. وهذا ما يجعل العمل كله يبدو وكأنه ينطلق من مجهود فكري واضح وملموس يسعى إلى الوصول إلى الحرية، عبر ملامسة الحب والخير والحقيقة لأن اجتماع هذه هو الذي ينتج الجمال الأسمى، هذا الجمال الذي تمثله بياتريس، ولكنه يتجلى أيضاً، في سياق المسعى الذي يخوضه الشاعر خلال عملية البحث عن بياتريس والسعي إلى الوصول إليها».

قبل كتابة «الكوميديا الإلهية» كان دانتي قد وضع في حب بياتريس عدداً كبيراً من السوناتات التي جمعت تحت اسم «الحياة الجديدة»، هو الذي كان خلال ذلك كله قد كتب الكثير من الدراسات راغباً من خلالها أن يجدد ليس فقط في النثر والشعر، بل كذلك في الاستخدام اللغوي معتمداً، غالباً، المحكية الإيطالية بدلاً من اللاتينية القديمة التي كانت لغة الأدب حتى ذلك الحين.

والحال أن في إمكاننا أن نقول هنا إن دانتي كان في ذلك يستكمل، ليس فقط، نشاطاً أدبياً، بل أيضاً نشاطاً سياسياً، هو الذي كان في الأصل ابناً لأسرة نبيلة في فلورنسا، فشاء، ما أن شب عن الطوق، أن يخوض غمار السياسة. فهو المولود في تلك المدينة في العام 1265، كان في العشرين من عمره حين بدأ حياة مغامرات سياسية كان يأمل منها أن توطد له مكانته في المدنية. وكان منتمياً إلى حزب «الغويلف» البيض المتنافس مع حزب «الغويلف» السود. ولقد استمتع دانتي بفترة من الازدهار في أواخر القرن حين سيطر حزبه على الحكم الجمهوري في فلورنسا، وأرسله الحزب في سفارة إلى البابا بونيفاتشيو في روما. ولكن خصومه استغلوا غيابه فأطاحوا حزبه وأطاحوه، وهكذا ما إن عاد إلى فلورنسا لفترة حتى وجد نفسه يُنفى من جديد. وهو ظل في المنفى خلال السنوات العشرين الأخيرة من حياته، حيث توفي منفياً في رافينا في العام 1321. ومن الواضح أن خيبته من العمل السياسي هي التي دفعته إلى وضع معارفه وخبراته في الكتب والنصوص التي كتبها في المنفى، وكان آخرها وأهمها بالتأكيد، «الكوميديا الإلهية» التي تحوي معارف عصره كلها وخبرة الفكر الإنساني قبل أن تحوي قصة حبه الخالدة.

* نقلا عن "الحياة"